Belediye başkanları mazerete sığınıyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 31 Mart yerel seçim öncesinde seçim beyannamelerini açıklarken, ikinci dönemde önceliklerinin depreme daha dirençli Kocaeli kenti yaratmak olduğunu belirtmişti.



Sözlerinin devamında ise, “İkinci dönemimin ilk iki yılında kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamlamak için çalışacağız” demişti.



Kocaeli deprem kuşağında bir şehir...

Yüzyılın en korkunç ve yıkıcı depremi olarak tarih sayfalarına geçen Kahramanmaraş depreminin ardından ülke olarak daha dirençli şehirler yaratmak için devletçe ve yerel yönetimlerce tam bir seferberlik ilan edildi...



Evet, şimdi sıra eskiyen şehirlerin yenilenmesinde...



Burada öncelik, devletin kentsel dönüşüm konusunda sağlayacağı kolaylıklardan yerel yönetimlerin yararlanmasına katkı sunmaktır.



Bu sütunda kentsel dönüşüm konusunda ilçe belediye başkanlarımıza önereceğim bilgileri okumalarını ve buna göre projeler hazırlamalarına katkı sunmak istiyorum...

Dünkü makalemin devamını birlikte okuyalım:

“Sistem nasıl para yaratır” bölümünü gerçekçi kılan şey ise, o bölümün gerçekliğini ortaya koymak için resmi belgeler kitaba konulmuş...

Resmi yazışmalar, meclis kararları, mutabakat örnekleri, banka TOKİ yazışmaları, her anlattığı konu resmi bir belgeyle anlatılmış...

Şöyle hayal edin; Bir dönüşüm projesi var sorunlu, toplamda 22 milyon TL resmi olarak borcu var.

1.300 hak sahibi var. Çoğu mağdur. Uzlaşma görüşmeleri tıkanmış, mahkemeler açılmış, belediyenin kasasına bu projeden 2004 yılı fiyatlarıyla sadece bugünün parasıyla ayda15 bin TL para giriyor. Üretim yok.

Beşikçi, kitabına 22 milyonluk borç dökümünü resmi belge olarak tek tek koymuş. O bölüm uygulama projelerinin kendi içinde, kendi finansmanını nasıl yarattığını anlatıyor.





Hem de belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmadan.

Bu tez, Mücahit abinin de tezini güçlendiriyor...



Fakat Mücahit Beşikçi, kentsel dönüşüm uygulama projelerinin kendi finansmanını, kendi içinde yaratan projeler olduğuna dair düşüncesini sadece bu deneyime dayandırmıyor...



ŞEHİRCİLİK VAKFI ÜYESİ...



Mücahit abi merkezi İstanbul’da olan saygın bilim insanları, akademisyenler ve Türkiye’nin sayılı inşaat firmaların patronlarının görev aldığı Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’nın mütevelli heyeti üyesi aynı zamanda...



Vâkıfa kabul edilen sayılı kişilerden biri...

Onun asıl merkeze aldığı düşünce kentsel dönüşüm sureci ve kentsel dönüşüm örgütsel yapısı...



Kitabında okuduğum pek çok bölümde buna vurgu yapıyor.



Bazı kavramlardan bahsediyor. Dönüşüm katsayısı, dönüşüm denklemi, dağıtım teorisi, kentsel dönüşümün önündeki büyük bariyerlerden olan yatay mimari bariyerinden bahsediyor.



Özel sektörün sisteme eklemlenmesinin yollarından, özel sektörü öcü gibi göstermenin faydasızlığından ve kentsel dönüşüm karşıtlığının sistematik analizini yapıyor...



Bir gazeteci olarak eğer bu doğruysa, ki doğru olduğuna inanıyorum, toplumu bu konuda bilgilendirmek belediye başkanlarına bir gazeteci olarak yol göstermek gerektiğine karar verdim...



İlk defa böyle bir yaklaşım duymuştum. Tüm belediye başkanları “paramız yok, nasıl kentsel dönüşüm yapalım” mazeretine sığınıyor!