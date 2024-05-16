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Makale Yazısı-

CHP’deki uçurum ne zaman kapanır?
Adem Turgut

Adem Turgut

Sosyal adalet her daim güncelliğini koruyacak bir talep…

Zaman, mekan, kişiler ve konu değişir ama “sosyal adalet” talebi değişmez.

İki evladım var, birine aldığımı mutlaka diğerine de alıyorum. Alma da gör! Diğeri “haksızlık” bu diye çıkışıyor.

Çünkü eşitlik insanoğlunun en güçlü talebi…

En temel talebi…

Doğrusu alt gelir guruplarını ezdirmemenin bir formülü olarak eşitlik talebini ben de çok önemsiyorum.

DİĞER ÖRNEKLERDEN FARKLI

Sosyal adalet duygusu bu kadar güçlüyken onu doğrudan ideolojik hareket haline getiren sosyal demokrasinin güçsüz olması beklenemez.

Dünyanın çoğu ülkesinde siyasi iktidar kupasının bir kulpunu hep sosyal demokratlar tutar…

Türkiye’de de öyleymiş gibi görünüyor. Miş diyorum çünkü Türkiye’de sosyal demokrat hareket, dünyadaki örneklerinden biraz farklı. Kemalist, ulusalcı köklerinin varlığı onu evrensel, reformist çizgisinden çoğu zaman saptırıyor. Devletçi gelenekçi yaklaşım nedeniyle de halktan kopan bir sosyal demokrasi üslubu hakim, ülkemize…

Böyle olunca da ülkemizde merkez sağı, milliyetçi ve muhafazakarlarla buluşturan ana akım bir siyasi parti karşısında sosyal demokratlar her zaman geride kalıyor.

CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU!

Son 22 yılda AK Parti önce kendi içinde liberallerle sonrasında ittifak olarak milliyetçilerle ve diğer muhafazakarlarla buluşarak sosyal demokrasinin ülkemizdeki güçlü temsilcisi CHP’ye iktidar şansı vermedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhur İttifakı dışında kalan tüm muhalefeti birleştirme çabaları bile AK Parti’yi devirmeye yetmedi.

Son yerel seçimde ise dağılan Altılı Masaya rağmen CHP seçimden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Hak edilmemiş, toplumun iktidar tepkisiyle ortaya çıkmış bir tablo bu…

Ayrıca seçim zamanı CHP içinde yaşanan gerginliklerini unutmadık. Seçimi kaybedersek korkusuyla yeni bir kurultay hesapları yapan CHP’lilerin tamamı aslında 31 Mart seçimlerine değil 1 Nisan sabahına odaklanmıştı.

Hatırlayın seçim sürecinde de göz gözü görmemişti. Olası kurultaya dönük olarak CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, kıyasıya rekabet içine girmişti.

Ne yanlışlar yapıldı, nasıl yanlış adaylar çıkarıldı hatırlayın…

DERİN UÇURUM VARDI

Ama CHP o süreçte kendi iç hesaplaşmasına odaklanmıştı. Bilindiği gibi Kurultayda ilimizin CHP’li vekilleri Harun Yıldızlı, Mühip Kanko, Nail Çiler ve il başkanı Bülent Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır koymuşlar, bu da kazanan Özel ve ekibi ile ilimizin temsilcileri arasında derin bir uçurum yaratmıştı. Hatta seçimden sonra yeni CHP Genel Merkezi, bu dört ismi tırnak içinde ifade ediyorum “düşman” sınıfına koydu. Hatta görevden almaya çalıştı.

Lider Haber TV’ye konuk olan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, il başkanları toplantısında Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı’ya “Seçimden sonra seni ve 3 milletvekilini uzaya göndereceğim” dediğini iddia etmişti.

Yalanlanmadı.

Buradaki aday tanıtımında da il başkanı Bülent Sarı kürsüden “2 Nisan’da da buradayım” mesajı vermişti.

7 MART’TA YAZDIKLARIM

O gün köşemde  “Bülent Sarı’yı ve Harun Yıldızlı’yı bu sütundan çok eleştirmiş bir gazeteci olarak söylüyorum, Bu isimlere, bu dört siyasetçiye ayıp ediliyor.

Yazık.

CHP Genel Merkezi Sarı ailesinin CHP Kocaeli için ne anlam ifade ettiğini biliyor mu? Babası Mustafa Sarı’dan devraldığı siyaset gömleğini Bülent Sarı’nın ne bedellerle taşıdığını biliyor mu?

CHP Genel Merkezi, Yıldızlı ailesini biliyor mu? CHP için anlamını önemini biliyor mu? Rafet Yıldızlı’nın oğlu Harun Yıldızlı’nın tırnaklarıyla kazıyarak maddi ve manevi büyük gayretlerle bu noktaya geldiğini biliyor mu?

CHP Genel Merkezi Nail Çiler’in bu kentin en saygın ve önemli isimlerinden biri olduğunu diğer partilerin yöneticileri ve tabanları tarafından da saygı ve sevgiyle karşılandığını biliyor mu? Çok kolayca keyfine bakmak yerine CHP’de siyaset yapmayı seçtiğini biliyor mu?

CHP Genel Merkezi Prof. Dr. Mühip Kanko’nun ne kadar önemli hekim olduğunu biliyor mu? Bu kentte ne kadar çok sevildiğini biliyor mu?” diye yazmıştım.

Aynı yerdeyim…

Evet, köprünün altından çok su aktı…
Ama CHP Genel Merkezinin Kocaeli için ne düşündüğü hala muamma…

MUHİP KANKO’DAN ZİYARET

Önceki gün CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ziyaretimize geldi. Ne zaman kalple ilgili sorunu olan eş- dost olsa onun da fikrini alıyoruz. Hangi yoğunlukta olursa olsun ilgileniyor, cevap veriyor. Ama bir süredir gelmiyordu- gelemiyordu. Pazartesi böyle bir hasta meselesi anlatırken bir kez daha davet ettim, geldi. Sevgili Cemalettin Öztürk ile birlikte ağırladık. Sohbet ettik.

Tabi çarpıcı açıklamaları oldu. Onları haber sitemizden okuyabilirsiniz. Ben de bu uyumu- durumu sordum Kanko nazik adam. Genel başkan ile hiçbir sorunları olmadığını ve partinin başarısı için Özel’in önderliğinde çalıştıklarını söyledi.

ZAFER SARHOŞLUĞU

İyi güzel ama ben kurultay sonrasında ortaya çıkan büyük uçurumun kapandığını göremiyorum. Hissedemiyorum.

CHP’de eşitlik kadar dayanışma da önemlidir.

CHP’liler iktidar istiyorlarsa o dayanışmayı göstermeli…

O yaraların kapandığını kamuoyuna hissettirmeli…

Hissedemedik. Bugün zafer sarhoşluğu ile anlaşılmıyor ama bu durum CHP’nin ilimizdeki en önemli sorunudur.

Çözülmelidir.

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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