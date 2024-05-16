Yaşamın sorgusuz sualsiz tek gerçeği.. Anne..

Ne kadar yazsak, çizsek. Üzerine methiyeler yağdırsak, sevgisini ve kıymetini senede bir güne sığdırarak hediyelerle mutlu etmeye çalışsak, onun varlık değerinin karşılığını bulmaya gücümüz yetmez. Yazmaya, çizmeye kalemler, harfler kifayetsiz kalır, fedakarlığının derecesini tasavvur etmeye akıllar ermez. Annedir bu ANNE.. Onun şefkatinin büyüklüğüne Tanrıdan başka hiç bir şey etki edip, engelleyemez. "O benim evladım, yavrum". dedi mi dünyaya getirdiğine, aslan kesilir en babayiğidine.. Bu eşsiz değerimize duygularımı bir kez daha ifade etmeden haftayı geride bırakmak istemedim. Hatta bize babaannemin anlattığı bir kıssadan hisseyi de yazmak arzusundayım. Ve, bir kez daha sizlere annenin gözünde yavrusunun ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamak istedim. Olur ya. Belki bazılarımızın bunu hatırlamaya ihtiyacı vardır....

* Yeni doğan bebeğini görmek istemişti anne. Kucağına yumuşacık, kundağa sarılı bebeğini getirdiler. Çok tatlı bir erkek çocuğuydu bu. Ancak bebeğinin güzel yüzünü daha rahat görmek için kundağa açtığında şaşkınlıktan nutku tutuldu adeta annenin. Odadakiler usulca odadan çıktılar. Genç anne kocaman açılmış gözlerle oğluna bakıyordu. Çünkü bebeğinin kulakları yoktu. Zaman içinde çocuğun duyma yetisinin etkilenmediğini, sadece fena görünen kulak yoksunluğu olduğunu anladılar. Anne yavrusunu sevgiyle bağrına bastı. Aradan yıllar geçti. Çocuk büyüdü. Okul zamanı geldi. Bir gün ağlayarak okuldan geldi. Hıçkırarak annesine "Anneciğim büyük bir çocuk bana ucube dedi" diye sarıldı annesine. Küçük çocuk bu kadersizliğiyle büyüdü. Çok başarılı bir öğrenciydi. Arkadaşları da onu seviyordu. Eğer durumundan utanıp, saklanmasaydı sınıf başkanı bile olabilirdi. Bu durum annesini çok üzüyordu. Ona "Oğlum arkadaşlarının arasına katılmalı, onlarla gezmelisin" diyordu. Ama oğlunu ikna edemiyordu. Derin bir acı vardı yüreğinde. Bir gün babası aile doktoruyla bu konuyu derinlemesine görüştü. "Doktor bey. Oğlum için hiç bir şey yapamaz mıyız" diye sordu. Doktor "Eğer bir çift kulak bulunursa, organ nakli yapabiliriz" cevabını verdi. Böylece kulak nakli için arayışa geçtiler. İki yıl sonra baba müjdeyi verdi. "Hastaneye gidiyorsun oğlum. Sana kulak verecek birini bulduk. Ancakkk sakın sormayacaksın kim diye. Bu bir sır" dedi. Neyse operasyon çok başarılı geçti. Adeta genç adam yeniden doğmuş gibiydi. Psikolojisi düzeldi. Okulda bir numaralı öğrenciyi. Daha sonra evlendi ve diplomat oldu. Yıllar sonra babasına "Baba bilmek zorundayım. Bana bu iyiliği kim yaptı. Ben o insana hiç bir şey yapamadım". "Hiç bir şey yapacağını sanmıyorum. Anlaşma kesin, şu anda öğrenemezsin. Henüz değil" dedi babası. Bu derin sır yıllar boyu gizlendi. Ancakkk bir gün açığa çıkma zamanı geldi. Hayatının en kötü, en karanlık günüydü. Çünkü babasıyla birlikte annesinin cenazesi başında bekliyordu. Babası yavaşça elini annesinin başına uzattı. Kızıl kahve saçlarını eliyle geriye itti. O da nee!! Annesinin kulakları yoktu. Hayretle bakan oğluna "Oğlum annen hiç bir zaman saçını kestirmek zorunda kalmadığı için çok mutluydu, üzülme" diye fışıldadı. Ve ilave etti "Hiç kimse, annenin daha az güzel olduğunu düşünmedi değil mi?" dedi.

Ya işte analık bu dostlarım. Anne korkmadan, sakınmadan kulağını değil, canını verendir. Gerçek güzellikse fiziksel görünüşe bağlı değil, ancak kalptedir!!