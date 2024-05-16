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Makale Yazısı-

Çorum’da ya devam, ya tamam maçı…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, bu sezon çok istikrarsız bir performans gösterdi.

Lige kötü başladık, ilk iki maçımızı kaybettik.

Sonradan toparlandık, üst üste 5 maç kazandık.

Kötü oynasak, futbolumuz kimseyi memnun etmese de ligin ilk yarısını ikinci sırada bitirdik.

Yani Süper Lig’e en yakın ikinci takımdık.

Sonrasında yaşanan puan kayıpları, iç sahada Urfaspor yenilgisiyle Ertuğrul Sağlam ile yollarımızı ayırdık.

Takımı düzelecek derken daha kötüsü oldu.

Mustafa Gürsel ile bırakın ilk üç sırayı neredeyse Play-Off’a bile kalamıyorduk.

Ligi 6.sırada bitirdik.

Play-Off’ta iç sahada oynama avantajını bile Mustafa Gürsel sayesinde kullanamadık.

Ve Play-Off yarı finalinde bu akşam Çorum’dayız…

… … …

Son yıllarda Çorum FK ile aramızda çok iyi bir dostluk var.

İki kulübün taraftarı hem İzmit’te, hem de Çorum’da oynanan maçlarda kendilerini evinde gibi hissediyorlar.

Bu akşam da biz kendimizi evimizde gibi hissedeceğiz…

Kim kazanırsa kazansın, dostluk her zaman ön planda olacak…

… … …

Sakaryaspor yenilgisinden sonra çok geç de olsa Mustafa Gürsel ile yolları ayırdık.

Takımı yakından tanıyan, sezon başı bu kadroyu kuran Ertuğrul Sağlam’ı tekrar takımın başına getirdik.

Yeniden birliktelik iyi mi, kötü mü bunu Çorum’da anlayacağız.

Ertuğrul Sağlam’ın yeniden takımın başına geçmesinde olumlu bir hava yaratacağını düşünüyorum.

Mustafa Gürsel ile 11 maçta dibe vuran bir takım vardı.

Bodrum ve Göztepe maçlarında neredeyse kaleye şut atmadan müsabakaları tamamladık.

5 gol yedik yedik, hiç atamadık…

Tek maçta olsa, bu değişimin takıma katkı sağlayacağına inanıyorum…

… … …

Bu akşam Ertuğrul Sağlam sahaya nasıl bir takım çıkaracak?

Çok fazla bir değişiklik beklemiyorum…

Bizim için en büyük avantaj Oğuz Ceylan’ın oynamaması…

Sakaryaspor maçındaki hali gerçekten çok kötüydü.

Maçın başındaki üçlü çektirirken harcadığı enerjiyi oyunun içinde gösteremedi.

Mehmet Yılmaz, ligin ikinci yarısında Oğuz Ceylan’dan daha güçlü, daha tempolu oynuyor.

… … …

Tanque’den sonra forvetsiz oynuyoruz.

Ramil ve Davit olmadı…

Bu takımın oyuncu yapısına uygun bir sistemle oynamalıyız. İlle de forvete gerek yok.

Artık dünyada üst düzey takımlar bile forvetsiz oynuyor. Orta saha oyuncularının skora katkı sağlayacak bir oyun anlayışını benimsiyorlar.

Biz iki Bandırmaspor maçını böyle oynadık.

Çorumspor’un oyunu da Bandırmaspor’a yakın…

Bunun için orta saha ve kanatlardan hücumu destekleyecek bir oyun ortaya koymalıyız…

Bu oyun sisteminde de Ramil’in ön plana çıkmasını bekliyorum…

Geldiğinden beri bir türlü katkı sağlayamayan Ramil’in, Çorum FK maçında fark yaratacak bir futbol oynayacağı düşüncesindeyim.

… … …

Sakaryaspor mağlubiyeti camiayı çok üzdü, yaraladı.

Futbolcularımızın da bunun farkında olduğunu düşünüyorum.

Sakaryaspor maçında veremedikleri tepkiyi, bu kez Çorum’da vermelerini bekliyorum.

Amaral’dan, Candeias’tan ve Beridze’den…

Bu oyuncular geldiklerinden beri bir türlü istenilen katkıyı sağlayamıyorlar. Bu kulübe, bu camiaya borçları var.

Bu maçta hepsinden üst düzey performans bekliyoruz…

Sanki bu maçta Ertuğrul sağlam, Gürcü orta saha oyuncusu Giorgi’den de yararlanacak gibi gözüküyor…

… … …

Bu akşam Çorum’da ya tamam, ya da devam maçına çıkıyoruz.

Rakip dost Çorum FK…

Keşke Çorumlu dostlarla finalde karşılaşsaydık…

En azından ikimizden biri Süper Lig’e çıkardı…

Bu kez bir takım üzülecek…

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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