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Ertuğrul Sağlam’ın Kocaelispor’u Süper Lig yolunda Çorum virajında
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Kocaelispor tarihi için büyük önem taşıyan, 15 yıllık Süper Lig hasretine son verme yolunda mutlak kazanmamız gereken bir maça çıkacağız bu akşam. Bu sezon bizimle birlikte 1.Lig’e çıkan Çorum FK’ya konuk olacağız. Sakaryaspor’a kaybedip doğrudan final biletini alamadık ama inanıyorum Play-Off’tan bu hakkı elde edeceğiz, inşallah 30 Mayıs’ta ezeli rakibimizin karşısına bir kez daha çıkacağız. Kuşkusuz ki, zorlu bir süreç bekliyor bizi. Ama öbür taraftar Süper Lig’e 4 maç kadar yakın olduğumuz da bir gerçek. Gazamız mübarek ola diyor, detaylara geçiyorum.

YUSUF İLE VUKOVİC YERLİ YERİNE

En çok merak ettiğimiz Ertuğrul Sağlam’ın kadroda nasıl bir değişiklik yapacağı. Aslında geçen hafta ideal 11 sahadaydı. Sadece Yusuf Cihat 8 numara pozisyonu yerine 6 numarada oynamıştı. Sağlam’ın Vukovic’i savunmanın önüne alıp Yusuf’u verimli olduğu bölgeye çekmesini bekliyoruz. Deneyimli teknik adamın kanatta Beridze’yi kenara alıp Ramil ile başlamasını da öngörüyorum. Davit son maçta santraforda etkisizdi ama alternatifi de yok. Oğuz’un yokluğunda sağbekte zaten Mehmet oynayacak. Orta sahayı dara diri, güçlü tutmak adına Fofana tercihi yapılabilir diyenler var. Gidişata göre bu olabilir.

Ertuğrul Sağlam’ın Kocaelispor’u Süper Lig yolunda Çorum virajında

SAVUNMA GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Çorum FK ile yaklaşık 1 ay önce orada oynamıştık. Tempolu başlamışlar, golü erken bulmuşlardı. Rakip forvetler biraz becerili, Gökhan gününde olmasa umulmadık bir yenilgiyle karşı karşıya kalabilirdik. İkinci yarı rakip yoruldu fazla gelemedi, biz iyi oynadık ve eşitliği bulduk. Çorum’un forvet hattı tehlikeli. Kuşkusuz ki her iki takım için de bugünkü maçın stratejisi farklı olacak. O gün ev sahibi hızlı başlamıştı, bugün temkinli olacaktır. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu mücadelelerde takımlar golü atmaktan önce yememeyi ön plana alırlar. Uzatmalara kalsın, hatta penaltılara gitsin isterler.

DEFANSTAN PASLA ÇIKIŞLARA DİKKAT  

Sonuçta denk güçteki iki takımın mücadelesi. Ligi 1 puan önümüzde bitirdiler. Ligdeki iki maçta onlara yenilmedik.  Çorum ev sahibi olduğu, taraftar desteğiyle oynadığı için bir tık favori gibi gözükse de, Ertuğrul Sağlam’ın geri dönüşüyle Kocaelispor’un şansı arttı. Bugünkü maçta takımda Sağlam’ın izlerini, ya da müdahalelerini çok net göreceğimizi düşünüyorum. Birinci Sağlam döneminde savunmada güvenli bir oyunumuz vardı. Oraya bir dönüş olacaktır. En büyük zaaflarımızdan biri olarak gözüken, özellikle defanstan pasla çıkışlarda çok dikkatli olunması gerektiğine dair Sağlam futbolcularını uyaracaktır.

ÇORUM’U GEÇERSEK FİNAL YAPARIZ

Camiamızda genel görüş Çorum’u geçersek final yapacağımız yönünde. Ertuğrul Hoca’nın düşüncesi de öyle. Tek maçlı sistem riskli, üstelik maç rakip sahada. Ama yarı final karşılıklı. Gerçi iç saha maçında büyük olasılıkla taraftarımızdan yoksun olacağız ama yine de Bolu veya Bodrum karşısında final biletine daha yakın taraf oluruz inancındayız. Ama dediğim gibi önce Çorum’u aşmalıyız. 1000 kadar taraftarımız tribünde, yüzbinler ekran başında heyecan içinde takip edeceğiz mücadeleyi. Çorum’daki maçlar bizim için iyi geçiyor. Yine öyle olur inşallah. Kocaelispor’umuza yürekten başarılar.

 

 

Ertuğrul Sağlam’ın Kocaelispor’u Süper Lig yolunda Çorum virajında

Bizim çocuklar başaracak

Süper Lig’de İzmitli teknik adamların çalıştırdığı Adana Demirspor ile Pendikspor’un maçlarını daha bir ilgiyle takip ediyor, başarılı olmalarını istiyoruz. Sonuçta elde edilecek başarılar İzmitli teknik adamlara, bu kente yazılacak. Hikmet Karaman’ın takımının bir sıkıntısı yok. Ancak İbrahim Üzülmez yönetimindeki Pendikspor haftalardır düşme hattında. Bir ara kesin düzey gözüyle bakılıyordu ki, son iki maçta gelen galibiyetlerle büyük bir umut doğru.

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Hala işleri zor ama bu inançla devam ederlerse kurtaracaklar inşallah. İzmitli Erencan Yardımcı da en büyük kozları. Kalbimiz sevgili İbrahim Üzülmez ile yardımcısı Ümit Şahin ile birlikte. İstanbul ekibini ligde bırakırlarsa önemli bir iş başarmış olacaklar. Sonuçta İbrahim Üzülmez göreve geldiğinde takımın durumu vahimdi, umutsuz vaka gibiydi. Ligde kalırlarsa İzmitli teknik adam faktörü sayesinde olacak. Hadi inşallah.

 

 

 

Ertuğrul Sağlam’ın Kocaelispor’u Süper Lig yolunda Çorum virajında

Ömer Faruk Uzuner’e kocaman bir alkış

Gölcükspor’da işler iyi gitmiyordu. Takımın yerel lige düşme gibi tehlikesi vardı. Yönetim ikinci yarıda takımı iyi tanıyan Ömer Faruk Uzuner’i göreve getirdi. Uzuner çok iyi başladı, seri yaptı. Sonra bir iki takılma oldu ama sonunda hedefe ulaştı. Kullarspor ile amansız bir yarış yaptılar. İkili averajla rakiplerini geçip ligde kaldılar.

YÖNETİMİN DOĞRU HAMLESİ

Elbette Kullarspor’a üzüldük ama Gölcükspor’un kümede kalışına da çok sevindik. Başta yönetimi kutlayalım işler kötü giderken ili dışından teknik adam getirip macera aramak yerine takımı tanıyan Ömer Faruk Uzuner’e emanet ettikleri için. Başka bir hamle yapmış olsalar yerel lige düşmek kaçınılmazdı diye düşünüyorum. En kritik noktada çok doğru karar verdiler.

PUAN ORTALAMASI 2’Yİ GEÇTİ  

Uzuner ikinci yarı başında 21 puanla aldığı takımı 50 puanla bıraktı. 14 maçın 9’unu kazandı, 2’sinde berabere kalıp 3’ünü kaybetti. Maç başı ortalaması 2’yi geçiyor. Çok iyi performans bu. Gölcükspor tarihinde ilk kez yerel lige düşmediyse bunda devre arasındaki yönetimin doğru teknik direktör tercihi ve Uzuner’in performansı belirleyici faktördü. Uzuner kocaman bir alkışı hak etti.

 

 

 

Kartepe’de kar, Bali’de 41 derece!

Pazartesi öğlen saatlerinde bizim internet editörlerinden sevgili Büşra Çetin yanıma geldi, “Abi Kartepe zirvede senin tanıdıkların vardır, kar yağışı başlamış bir görüntü veya fotoğraf ister misin, haber yapalım” dedi. Ben de hemen Kartepe Green Park’ta otopark işletmesi sahibi kardeşim Zafer Gökmen ile arada iş gereği zirveye çıkan taksici arkadaşım Yaşar Bozdağ’a mesaj attım. Yaşar Bozdağ’dan olumsuz yanıt geldi, zirvede değilmiş. 1 saat sonra mesaj attığım Zafer Gökmen WhatsApp’tan yazdı: “Abi ben Bali’deyim, 41 derece sıcaklık”

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Kartepe Zirve nire, Bali nire ?  Tatile gitmiş bizim Zafer sizin anlayacağınız. İyi tatiller diledim kendisine. Bu olay aklıma geçmişte başımdan geçen benzer bir olayı hatırlattı. Bizim Kırkpınar efsanesi Ahmet Taşçı’nın Karamürselspor başkanlığı yaptığı dönem. Deplasmanda bir maç vardı muhabir gönderememiştik, sonucu öğrenmek için Ahmet Taşçı’yı aradım. Sevgili Ahmet Taşçı, “Maç ne oldu, kaç kaç bitti?” diye soruma ne yanıt verdi derseniz: “Hayrettin ben şu anda Dirmil’de görüşteyim, haberim yok!”

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Nokta - Evet,

Çorum maçını kazanırsak,

Sakarya ile,

Final oynarız.

Ve finaldede,

Yine Sakaryaspor,u geçeriz

Sakarya kardeş kusura bakma.

Ne yapalım finaller bizim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 00:10
01

Pakito - Uzuner'in neyine teşekkür? O bütçeyle takımı ligde tuttuğu için mi? Şampiyonluğa kurulan kadronun ligde kalması son hafta kesinleşti neredeyse.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 00:06

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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