Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki TV100’de katıldığı bir programda şöyle demişti.



“Ben bütün belediye başkanlarına kentsel dönüşüm yapın, size her türlü desteği sağlayacağız.” diye öneride bulunuyorum.



Ama onlar “aman bakanım bize ilişmeyin” diye cevap veriyorlar demişti...





Kentsel dönüşümle ilgili bu sütunda pek çok makale yazdım...



Bunlardan biri de 16 Ekim 2020 yılında yazdığım “Kentsel dönüşüm bir süreç yönetimidir” adlı makalemdir.

İşte makalemden bir alıntı:

“Planlama ve tasarıma dayalı dönüşüm uygulama stratejisi daha çok parsel bazında küçük çaplı dönüşümlere fırsat vermektedir. Büyük çaplı ada bazlı veya mahalle bazlı kentsel dönüşüm uygulama projelerine izin vermez.



Parsel bazında yapılan dönüşümlerde ise başarı oranı yüksek değildir, çünkü bina ve evini yenilemek isteyen hak sahiplerinin, evleri eski dönemde kaçak ya da ruhsatsız yapılar olduğundan çoğu hak sahibi dar gelirli olduğu için, evlerini yıktıklarında aynı imar haklarıyla dönüştürme şansını çoğu zaman bulamamaktadırlar...”



Bu konunun takipçisi olan okurlarım www.ozgurkocaeli.com.tr Web adresimizden internet sitemize girip 16 Ekim 2020 tarihli yazımı okuyabilir...

Geçen makalemde belediyelerin iştirak şirketlerinin kentsel dönüşümde sorumluluk almaları gerektiğini yazmıştım. Dört yıl önce yazdığım bir yazıya atıfta bulunmuştum.



Yazı büyük bir karşılık bundu.

24 saat içinde 10 binin üzerinde tıklanarak okunmuştu.



Bugün kaldığım yerden devam ederek iştirak şirketleri üzerinden para harcamadan alansal dönüşümü nasıl yapabiliriz sorusuna cevap aramaya karar verdim.



Yazımın belediye başkanlarına rehber olmasını istedim. Her ilçe belediyesinin bir ıştırsak şirketi mevcut...

Peki, iştirak şirketleri üzerinden belediyeler alan bazlı dönüşümü bütçelerinden para harcamadan ya da çok az bir harcamayla nasıl başarabilirler?



Okuduklarımdan topladığım, bilgilerden edindiğim, deneyimle gazeteci olarak her fırsatta söylüyorum.



Kentsel dönüşümün temeli-iskeleti- taşıyıcısı, kentsel dönüşüm sürecidir...

Peki, kentsel dönüşüm süreci nedir?



Şimdi bunu anlatayım. Herkesin kabul ettiği ortak görüş; merkezinde liderlik ve katılımın olduğu başarıyı getiren uygulama surecinin adı.



Liderlik, sosyal boyut analizi, tespit değerleme, planlama tasarım, matematiksel finansal modelleme, fizibilite analizi, hak sahipleri uzlaşma görüşmeleri, muvafakat senetleri alımı, eskiyi yıkımlar, yeniyi üretme süreci.



Kentsel dönüşümde her şey bu sürecin etrafında dönüyor. Peki, bu sureci nasıl başarıyla sonuçlandıracağız?



Bu süreci başarıyla sonuçlandırmak için geniş bir örgütsel yapıya ihtiyaç var.



Mücahit Beşikçi, ‘Şans hazırlıklı olanı sever’ adlı kentsel dönüşüm konulu kitabında, üç beden dar kentsel dönüşüm örgütsel yapıları adlı bölümde, buna planlama tasarımın ötesine geçen uygulamayı gerçekleştirebileceğimiz örgüt yapısı olarak tarif ediyor.



Ona göre planlama ve tasarıma dayalı kentsel dönüşüm stratejisi, yüzme bilen ama yüzmeden korkan onun için hep boy seviyesinde hareket eden, oyalayan bir kültür...



Bende bu düşünceye katılıyorum...

Eğer öyle olmasaydı, başkan Büyükakın’ a kadar ki dönemde ada bazlı, mahalle bazlı pek çok kentsel dönüşüm uygulama projesi hayata geçirilirdi...



Bir tane bile yok...



Sadece Cedit var, onu da ete kemiğe bürüyen Büyükakın oldu...



Mücahit abi bu sistemin uygulamacılar için uygun olmayan bir sistem olduğunu düşünür.



Çünkü her şey planlama ve tasarıma dayanılan üç beden dar bir örgüt yapısı içindedir.



Şöyle örnek veriyor; Siz ileridesinizdir, ama sistem ve uygulayıcılar kendi gerçeklik algısı içindedir. Böyle durumlarda sisteme uyum sağlamak için stratejik sessizlik, sisteme itaat, sürdürülebilirlik biraz da bilinçli edilgenlik uygulamacılar için önerir...

Eğer bir de kentsel dönüşüm sürecini uygulayabileceğiniz bir kentsel dönüşüm takımınız varsa ve süreci uygulamaya dönüştürecek serbest çalışma ortamını sağlayabilirseniz uygulamayı başarabilirsiniz...

