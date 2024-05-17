Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

AK Parti Kocaeli’de kimler değişecek?
Adem Turgut

Adem Turgut

AK Parti dönüşümü değişimi başaran bir partidir…

Geriye doğru bir bakın kuruluşundan bu yana teşkilatların yenilenme oranı her seferinde yüzde 40’lar dolayında olmuş. Belediye başkanlarında değişim oranı da her seçimde yüzde 20-25 düzeyinde…

Az mı?

Kesinlikle hayır.

Kurulduktan 1 yıl sonra iktidar olan AK Parti bunu uzun solukluluğunu liderine ve yenilenmesine, değişmesine borçlu…

SEÇİM SONUÇLARI DEĞİŞİMİ ZORUNLU KILIYOR

AK Parti’de değişim ilk dönemlerde geniş kadroların görev alamayanlarına yer açmak fikrinden beslendi. Sonrasında toplumun değişim talebi ortaya çıktı. AK Parti buna ayak uydurdu. Genelde değişim isteği seçim yaklaşırken konuşulurdu, bu kez hemen seçimin ardından konuşuluyor. Son seçimden sonra ortaya çıkan değişim beklentisinin nedeni ise AK Parti’nin ilk kez sandıktan ikinci çıkması…

Bu durum Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir siyasi aktör ve liderin kabul edebileceği bir şey değil.

Hatırlayın, seçimden birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hiç kimsenin 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamayacağını belirterek, nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

KAZANMAK ANA STANDART

AK Parti ciddi bir analiz sürecini çalıştırıyor ama değişim de kapıda…

Doğrusu bir yenilenme hareketini bu tablo içinde ben de bekliyorum. Teşkilatlarda bir yenilenme olacaktır. Ama nasıl?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki açıklamalarda önemli ipuçlarını verdi. Erdoğan, "AK Parti'nin gerçekten inanmış, kendini adamış milyonlarca neferi var. Hepsi birer özveri abidesi olan bu kardeşlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Halkla araya mesafe koymanın, çarşıyla, pazarla bağı zayıflatmanın bizim siyaset geleneğimizde yeri yoktur. Samimi AK Parti neferlerinin emeklerini, kibirleri boylarını aşan muhterislere heba edemeyiz. Kaprisli bürokratı ve lobisi ile kimse çıkarları için partimizin emeğini heba edemez. Biz buna göz yummayız. Bu partinin genel başkanı, bir neferi olarak böyle ağır bir vebali biz taşıyamayız. İstişare ve yenilenme sürecimizin sonunda AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü devam etmekte kararlıyız. Yeni isimlerle, yeni değerlerle kadrolarımızı tahkim ederken partimizin emektarlarına vefasızlık göstermeyeceğiz. Bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil, AK Parti'ye güç katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var” dedi.

Çok mesaj var içinde…

Benim anladığım Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybedilmiş illerde- ilçelerde köklü bir değişim yapacak.

KAYBEDEN İLÇELERE DİKKAT

Bu son tespitten hareketle ilimizde ne olabileceğine de bakalım.

Bence değişim Kocaeli’de çok sınırlı olacaktır ya da olmayacaktır. Tekrar edeyim AK Parti adına başarılı oldukları bir ilde yaşıyoruz ve bir değişim ihtiyacı Kocaeli için yok. Bunun altını çizeyim. Ama seçim kaybetmek kıstas alınırsa İzmit, Derince ve Karamürsel’de ciddi değişimler yaşanacaktır. Bu değişim başkanlık ya da yönetim düzeyinde olabilir. Bun yerelden gidecek raporlar ve genel merkezin bakışı belirleyecek. Yani kişisel ve ekibiyle performanslarından bağımsız, Halil Güngör Dokuzlar, Koray Merdan ve Sait Mete için bir risk var. Seçimde 1 oyla da olsa kazanmak önemlidir ancak seçimin zorla kazanıldığı Körfez, Dilovası ve Kandıra’da da bir sorgulama olacaktır. Ancak hangi düzeyde olacaktır, bilemiyorum. Diğer ilçelerde ise daha çok devam etmek istemeyenlerden kaynaklı bir değişim olabilir. İl yönetiminde de öyle… Şahin Talus ismi konusunda sıkıntı olmadığını görüyoruz, il yönetimi konusunda da asıl belirleyici olan kişilerin devam tercihleri olacak.

KOCAELİ TEŞKİLATI BAŞARILI

Çerçeveyi çizdim ama ana fikrimi tekrar vurgulamadan geçemeyeceğim. “Kocaeli teşkilatları bu seçimde başarılı oldu. Bakın İl Koordinatör Milletvekili Ekrem Görçeker, son iftar programında Kocaeli’nin Marmara bölgesinin hamisi ve abisi olduğunu belirterek Kocaeli teşkilatlarını tebrik etti. Aynı iftarda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘Marmara Bölgesi’nin en başarılı teşkilatlarısınız. Türkiye’nin de en başarılı teşkilatısınız. Sizlere ne kadar çok teşekkür etsek azdır. Siz 9 ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesini büyük bir emek vererek kazandınız’ açıklaması yapmıştı.

KOCAELİ’DE SINIRLI DEĞİŞİM

Sonuç, AK Parti önce seçim sonuçlarını derinlikli analiz edecek. Sandığa gitmeyen seçmeni analiz edecek, sonra teşkilatlarda değişim gereken yerlerde değişim yapacak sonra sahada eski ruh ve kan ile tekrar başlayacak.

Değişim Kocaeli’de sınırlı olacak…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kimin Torpili - Körfez belediyesi seçimlerinde Şener Söğüt aday adaylığı ve adaylık sürecinde en çok ekibinin iyi olmaması ekibinin halktan uzak olmasından dolayı eleştirildi.Fakat seçimi kıl payı şuan Şener Söğüt hala aynı ekiple çalışmaya devam ediyor.hatta ve hatta usulsüz ve yasal olmayan müdürlerle başkan yardımcıları ile çalışmaya devam ediyor.örnek vermek gerekirse fen işlerine gönderilen usulsüz müdür nurdan zorluer hiç bir iş yapmadan maaş almaya iddialara ve konuşulanlara göre kendisine başkan yardımcısı serkan yeğnidemir ve başkan tarafından yaptırılan makam odasında oturmaya devam ediyor.fen işlerinde alın teri ile çalışan emekçiler bu işe haliyle karşı çıkıyor.anlayacağız bu sadece bir örnek örnekleri çoğaltmak mümkün.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 00:15

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

BAY BAYAN ELEMAN ARANIYOR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR. Bağçeşmedeki Sitemizde temizlik  işlerinde çalıştırılmak üzere, BAY-BAYAN PERSONEL alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL