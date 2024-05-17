AK Parti Kocaeli’de kimler değişecek?

AK Parti dönüşümü değişimi başaran bir partidir…

Geriye doğru bir bakın kuruluşundan bu yana teşkilatların yenilenme oranı her seferinde yüzde 40’lar dolayında olmuş. Belediye başkanlarında değişim oranı da her seçimde yüzde 20-25 düzeyinde…

Az mı?

Kesinlikle hayır.

Kurulduktan 1 yıl sonra iktidar olan AK Parti bunu uzun solukluluğunu liderine ve yenilenmesine, değişmesine borçlu…

SEÇİM SONUÇLARI DEĞİŞİMİ ZORUNLU KILIYOR

AK Parti’de değişim ilk dönemlerde geniş kadroların görev alamayanlarına yer açmak fikrinden beslendi. Sonrasında toplumun değişim talebi ortaya çıktı. AK Parti buna ayak uydurdu. Genelde değişim isteği seçim yaklaşırken konuşulurdu, bu kez hemen seçimin ardından konuşuluyor. Son seçimden sonra ortaya çıkan değişim beklentisinin nedeni ise AK Parti’nin ilk kez sandıktan ikinci çıkması…

Bu durum Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir siyasi aktör ve liderin kabul edebileceği bir şey değil.

Hatırlayın, seçimden birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hiç kimsenin 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamayacağını belirterek, nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

KAZANMAK ANA STANDART

AK Parti ciddi bir analiz sürecini çalıştırıyor ama değişim de kapıda…

Doğrusu bir yenilenme hareketini bu tablo içinde ben de bekliyorum. Teşkilatlarda bir yenilenme olacaktır. Ama nasıl?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki açıklamalarda önemli ipuçlarını verdi. Erdoğan, "AK Parti'nin gerçekten inanmış, kendini adamış milyonlarca neferi var. Hepsi birer özveri abidesi olan bu kardeşlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Halkla araya mesafe koymanın, çarşıyla, pazarla bağı zayıflatmanın bizim siyaset geleneğimizde yeri yoktur. Samimi AK Parti neferlerinin emeklerini, kibirleri boylarını aşan muhterislere heba edemeyiz. Kaprisli bürokratı ve lobisi ile kimse çıkarları için partimizin emeğini heba edemez. Biz buna göz yummayız. Bu partinin genel başkanı, bir neferi olarak böyle ağır bir vebali biz taşıyamayız. İstişare ve yenilenme sürecimizin sonunda AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü devam etmekte kararlıyız. Yeni isimlerle, yeni değerlerle kadrolarımızı tahkim ederken partimizin emektarlarına vefasızlık göstermeyeceğiz. Bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil, AK Parti'ye güç katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var” dedi.

Çok mesaj var içinde…

Benim anladığım Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybedilmiş illerde- ilçelerde köklü bir değişim yapacak.

KAYBEDEN İLÇELERE DİKKAT

Bu son tespitten hareketle ilimizde ne olabileceğine de bakalım.

Bence değişim Kocaeli’de çok sınırlı olacaktır ya da olmayacaktır. Tekrar edeyim AK Parti adına başarılı oldukları bir ilde yaşıyoruz ve bir değişim ihtiyacı Kocaeli için yok. Bunun altını çizeyim. Ama seçim kaybetmek kıstas alınırsa İzmit, Derince ve Karamürsel’de ciddi değişimler yaşanacaktır. Bu değişim başkanlık ya da yönetim düzeyinde olabilir. Bun yerelden gidecek raporlar ve genel merkezin bakışı belirleyecek. Yani kişisel ve ekibiyle performanslarından bağımsız, Halil Güngör Dokuzlar, Koray Merdan ve Sait Mete için bir risk var. Seçimde 1 oyla da olsa kazanmak önemlidir ancak seçimin zorla kazanıldığı Körfez, Dilovası ve Kandıra’da da bir sorgulama olacaktır. Ancak hangi düzeyde olacaktır, bilemiyorum. Diğer ilçelerde ise daha çok devam etmek istemeyenlerden kaynaklı bir değişim olabilir. İl yönetiminde de öyle… Şahin Talus ismi konusunda sıkıntı olmadığını görüyoruz, il yönetimi konusunda da asıl belirleyici olan kişilerin devam tercihleri olacak.

KOCAELİ TEŞKİLATI BAŞARILI

Çerçeveyi çizdim ama ana fikrimi tekrar vurgulamadan geçemeyeceğim. “Kocaeli teşkilatları bu seçimde başarılı oldu. Bakın İl Koordinatör Milletvekili Ekrem Görçeker, son iftar programında Kocaeli’nin Marmara bölgesinin hamisi ve abisi olduğunu belirterek Kocaeli teşkilatlarını tebrik etti. Aynı iftarda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘Marmara Bölgesi’nin en başarılı teşkilatlarısınız. Türkiye’nin de en başarılı teşkilatısınız. Sizlere ne kadar çok teşekkür etsek azdır. Siz 9 ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesini büyük bir emek vererek kazandınız’ açıklaması yapmıştı.

KOCAELİ’DE SINIRLI DEĞİŞİM

Sonuç, AK Parti önce seçim sonuçlarını derinlikli analiz edecek. Sandığa gitmeyen seçmeni analiz edecek, sonra teşkilatlarda değişim gereken yerlerde değişim yapacak sonra sahada eski ruh ve kan ile tekrar başlayacak.

Değişim Kocaeli’de sınırlı olacak…