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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Buğday Tanesi
Tümay Mercan

Tümay Mercan

Geçtiğimiz günlerde “Buğday Tanesi” filmini seyrettim.

Buğday Tanesi, yaşadığı haksızlıklara ve ötekileştirilmeye karşın mücadele eden milletvekili Av. Serkan Bayram'ın hayatından bir kesiti anlatmış. Başrolde Kutsi var.

Serkan Bayram, henüz küçük bir bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, elleri yanmış. Küçücük bir bebek olarak 41 gün yoğun bakım yaşam mücadelesi vermiş ve hayata tutunabilmiş.

Bayram, bebekken verdiği mücadelenin belki daha fazlasını yaşamı boyunca engellilerin anlaşılması ve engellerinin kaldırılması için vermiş.

Serkan Bayram, bugün Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeliğini yapmış başarılı bir avukat. Haksızlıklara ve ötekileştirilmeye karşı verdiği mücadele ile engelli insanlara umut olmuş. Hazırladığı yasa önerisinin TBMM’sinde kabul edilmesi ile engelliler devlet memuru olabildiler.

Buğday Tanesi filmi herkesin seyretmesi gereken bir film.  Bu filmi okulda çocuğu olanlar Milli Eğitim Bakanlığı 

https://www.meb.gov.tr/bugday-tanesi-filmi-ogrenci-ogretmen-ve-velilerle-ebada-bulusuyor/haber/31809/tr sayfasından EBA hesabı ile giriş yaparak çocuklarıyla birlikte seyredebilirler, seyretmeliler.

Bu filmi Türkiye’deki bütün belediyeler halka açık seyretme olanağı vermeli. Bazı belediyeler bu imkanı vermiş.

Bu filmi seyredenlerin engelli insanlara empati ile yaklaşacağına, daha iyi anlayacağına eminim. Engelli, engelliyi anlayabilmek önemli.

İnsanlar doğuştan veya sonradan engelli olabilir. Ülkemizde yaşlıların önemli bir bölümü engelli.

Engellilik zor bir konu. Hem yaşayan hem de çevresi için yaşamak ve anlamak kolay olmasa da imkansız değil.

Toplum olarak bu konuda birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bu konuda bireysel, toplumsal ve yönetimler açısından yapılacak çok iş var.

Fakat ilk iş engeli ve engelliyi anlamak.  Son yıllarda devlet ve belediyeler bu konuda iyi çalışmalar yaptılar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu konuya duyarlı, gayretli ve örnek bir belediye.

Gerek şehir düzenlemeleri gerekse rehabilitasyon merkezleri önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Ama yetmez. Toplum olarak konuya sahip çıkmamız gerek.

Ülkemizde “Nüfus ve Konut Araştırması”  sonuçlarına göre, en az bir engeli olan (3 ve daha yukarı yaş) nüfusun oranı %6,9  (4.876.000 kişi)  Bu kişileri çevreleri ile birlikte düşündüğünüzde bu durumdan etkilenen milyonlarca insan var.

Yaşlı nüfusun arttığını ve zaman içinde çeşitli sebeplerle engelli durumuna geldiğini düşünürseniz toplum için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Engellilerin hayatı zaten kolay değil. Toplum, engelliye bakışı ve davranışları ile hayatı daha da zorlaştırıyor. Bu konu derin, hüzünlü, dikkat edilmesi, dikkatli düşünülmesi gereken bir konu.

Daha önce bu konuda fazla çalışma imkanı bulamamıştım. Bundan sonra konuya daha çok zaman ayıracağım.

Sözün özü; Buğday Tanesi filmini izlerseniz burada kelimelerle anlatamadığım birçok şeyi daha kolay anlayacaksınız. Ne yapın edin, bu filmi izleyin. Bu anlaşılması gereken önemli bir konu.

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım B./ Yönetim/İletişim Danışmanı [email protected] Twitter: @tumaymercan /Facebook: Tümay Mercan İnstagram:@mercantumay Linkedin:Tümay Mercan

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