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Makale Yazısı-

Bodrum FK, Sakaryaspor ve Çorum FK…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, son üç maçını Bodrum FK, Sakaryaspor ve Çorum FK ile oynadı.

Üç final maçı…

Önce Bodrum FK deplasmanı…

Kazansak üçüncülük şansımızı son haftaya, Sakaryaspor maçına taşıyacağız…

Böyle bir maçta sahada çok kötü bir takım, bireysel hatalardan yenen goller…

3-0 mağlup olduk…

Arkasından iç sahada Sakaryaspor ile oynayacağız…

Derbi maçı…

Bir sezon tüm camianın beklediği bir karşılaşma…

Bu maçtan önce şansımızdan kazandığımızda üçüncü olma ihtimali de vardı.

Bu ortamda başlayan maçta rezil bir futbol, neredeyse kaleye şut atamadan bitirdiğimiz 90 dakika.

2-0 kaybettiğimiz maçtan sonra Mustafa Gürsel ile yolları ayırdık…

… … …

Ligi üçüncü bitiremedik…

Play-Off’ta Çorum FK ile eşleştik…

Deplasmanda tek maç üzerinden oynanan Play-Off yarı finali…

Takımın başına yeniden Ertuğrul Sağlam’ı getirdik…

Takım son 11 maçtır Mustafa Gürsel ile dibe vurmuştu. Belki Ertuğrul Sağlam takımı ayağa kaldırır diye umut ediyorduk.

Ancak olmadı…

Ertuğrul Sağlam da çare olamadı…

… … …

Son üç maçımızı bu ligde Süper Lig hedefi olan takımlarla oynadık.

Gördük ki, bizim takım hem kadro, hem de oyun olarak bu üç takımın da gerisinde.

Boşuna umutlandık…

Bu kadar insan Bodrum’a, Çorum’a bu takımın peşinden büyük umutlarla gittiler…

Ne yazık ki, bu takımın futbolcu kapasitesi bu kadar…

Ertuğrul Sağlam ile ligin ilk yarısında bu kadar puan alamasaydık, belki düşme korkusu bile yaşayabilirdik.

Sezon başında kadro yapılanmasını yanlış yaptılar…

Hem sezon başında, hem de devre arasında alınan oyuncuların büyük bölümü bu takımda oynayacak kapasite de değildi…

Bu takımı profesyonel insanlar yönetmeyince, böyle hatalar da oluyor…

… … …

Perşembe akşamı Çorum FK karşısındaki oyunumuzu yazmaya gerek bile duymuyorum.

Bu sezon ki her maçın tekrarını yaşadık…

İlk yarıda basit bir gol yedik.

Kornerden rakibin uzun forvetine, hem de ayakla böyle bir gol şansı verilmemeliydi.

Yediğimiz ikinci golde pasif oyuncunun aktif alanın içinde olduğunu gördük.

Gol geçersiz sayılmalıydı…

Belki kaleci Gökhan, topa uzak kalıp, hamle yapamadığı için gol geçerli sayıldı…

Bu vuruşu yaptırmamalıydık…

Özellikle Atila Turan çok kolay çalım yedi…

2-0 geriye düştükten sonra bir Göztepe mucizesi daha olabilir mi, diye bekledik.

Ancak bu futbolla çok zordu…

… … …

Herkes Sakaryaspor ile final oynamayı çok istiyordu.

Biz bu takımla Bodrum FK’yı da zor geçerdik…

Çorum FK bizi bu işkenceden kurtardı…

Her hafta bu işkenceyi çekeceğimize, bu yıl kurtulduk.

Umarım, aynı hataları gelecek yıl yapmayız…

Finale biz gidemeyeceğiz…

Dost Çorum FK’yı finalde görmeyi çok istiyorum…

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Sakaryalı - Finalde Kocaelispor’u tercih ederdim Sakaryasporlu olarak sebebide kazanırsak ezeli rakibizi geçip süperlige yükselmenin mutluluğunu yaşardık kaybetsemde üzülürdüm ama bir taraftanda camia takımı çıkardı Buda teselli olurdu Bodrum ve Çorum bir Kocaelispor bir Sakaryaspor değil umarım çıkan biz oluruz ve seneyede siz çıkarsınız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 01:24
01

Dünü Unutmayanlar - Ertuğrul Sağlam gittiğinde bayram yapmıştınız ne oldu şimdi bu başarısızlıkta sizinde payınız yok mu?

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 00:34

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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