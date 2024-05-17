Çorum’da perde indi, sezon ve hayaller bitti

5 günde oynadığımız Sakarya ve Çorum maçlarını kaybederek, camiayı kahreden oyuncu grubuna ne denebilir? Bu sezonun böylesine dramatik bitebileceğini kaç kişi tahmin edebilirdi?

Yönetimin sürpriz Ertuğrul Sağlam hamlesi, felâket gibi üstümüze çöken Sakarya maçından sonra camiada az da olsa bir umut ışığı yakmıştı. Çorum’ a o umutla gittik. Ama maç başlayınca gördük ki bu oyuncular değişmiyor. Sahada hiçbiri vasati bile tutturamayan oyuncular vardı. Çorum oynadı, biz sadece seyredip defans yaptık. Çorum’ un en çok gol atan oyuncusu Hollandalı Verheydt kornerden beş oyuncumuzun arasından tuhaf bir vuruşla golü attı. İkinci devre fark ikiye çıkınca zaten orda maç bitti. Bu sezon defalarca olan şey oldu, topyekun kötü oynadık, bir oyuncumuz bile maça ağırlığını koyamadı. Son dakikalarda bulduğumuz penaltı golü sadece skoru değiştirdi. Kaderine razı oyuncular lig boyunca olduğu gibi Çorum’ da da hiçbir şey yapamadılar.

Bu sezon taraftar çok üzüldü, yıprandı. İlk ikiden çıkmak hedefini yakalarız derken 3 üncülüğe razı olduk, o da olmadı. Playoff dedik, bu oyuncular onu da beceremediler. ) Sezonun bu kadar trajik bitmesine rağmen, eminim ki birçok taraftar sezonun bitmesi ile rahatladı. Is bilmez yönetim, kabiliyeti sınırlı ve gurursuz oyuncular da inşallah bu sezonla yok olur giderler..

Bu oyuncuların birçoğu ile ilk fırsatta vedalaşılmasını, yabancı oyuncuların tamamı ile yolların ayrılmasını diliyorum. İnşallah Haziran’daki seçimde, bu sezon yaşanan acıları, üzüntüleri unutturacak bir yönetim gelir. Engin Koyun’ un yaptığı tahribat ancak bu şekilde telâfi edilebilir..

Çok üzücü bitmiş olsa da, sezon sonu hayırlı olsun. Bu yönetim ve oyuncularla buraya gelmek bile başarıydı. Buraya geldiysek, her şartta destek veren taraftarın sayesinde oldu. Hakları ödenmez.