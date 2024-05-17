Biz Süper Lig şansını dün kaybetmedik

Belki Play-Off’a kalmıştık ama özellikle Bodrum ve Sakarya maçlarındaki görüntümüz içler acısıydı. Bitme noktasına gelen umutlar Ertuğrul Sağlam’ın geri dönüşüyle biraz olsun yeşerdi. Dün akşam Çorum FK karşısında tur bekliyorduk.
BİR-İKİ DOKUNUŞ GEREKİYORDU
Hepimiz 3 ay sonra geri dönen Ertuğrul Sağlam’ın kadro tercihini merak ediyorduk. Gerçi geçen hafta ideal yakın bir 11 sahadaydı ama sonuçta kötü bir sınav verilmişti, mutlaka bir iki müdahale, ya da dokunuş yapmak gerekiyordu. Sağlam’ın sürprizini maçın başlamasına yaklaşık 2 saat kala Kocaelispor’u adım adım takip eden Gökhan Beşiktaş’tan öğrendim. Gökhan aldığı istihbaratı benimle paylaştı, “Abi Kouakou ilk 11’de oynayacak” dedi.
SAĞLAM’IN SÜRPRİZİ
Çok şaşırdım. İlk tepkim yok artık oldu. Uzun zamandır formasından uzak olan, geçen hafta esameye bile yazılmayan bir futbolcudan söz ediyoruz. Kimse böyle bir hamle beklemiyordu sanıyorum. Başka bir anlamda Kouakou’nun Çorum maçında ilk tertipte oynayacağı kimsenin aklına gelmezdi. Futbol Şube Sorumlusu sevgili Selçuk Kösemen ile yazıştık, hafta içindeki idmanlarda gayet iyi olduğunu söyledi.
RAMİL’İ KANATTA OYNATTI
Ramil’i denedik ileri uçta etkisiz kaldı, Davit geçen maç evlere şenlikti. Ertuğrul Hoca Kouakuo’ya umut bağladı. Bunda da bir hayır vardır, daha doğrusu Ertuğrul Hoca’nın bir bildiği vardır diye düşündük. Bunun dışında deneyimli hoca Beridze’yi kenara alıp Ramil’i kanatta oynattı. Ben iki haftadır bunu gündeme getiriyordum. Çok yerinde bir düşünce olduğu inancındayım. Ramil’in asıl bölgesi kanattır çünkü.
TAŞLARI YERLİ YERİNE KOYDU
Ertuğrul Hoca, beklediğimiz gibi orta sahada taşları yerine koydu: Vukovic savunmanın önünde 6 numara, Yusuf Cihat 8 numara, Amaral 10 numara pozisyonlarında. Emir de en iyi performans verdiği stoperde. Partnerinin Yusuf Abdioğlu değil Burak olacağına yönelik tahminler vardı. Tahminler şaştı. Oğuz’un yerinde Mehmet, önünde Candeias vardı. Sol bekte Sağlam’ın tercihi yine ön gördüğümüz gibi Atila idi.
ÇORUM FK ETKİLİ OYNADI
Tıpkı yaklaşık 1 ay önce normal sezondaki maçta olduğu gibi ev sahibi takım oyuna tempolu başladı. 7 dakikada öne geçebilirlerdi. Neyse ki, Gökhan gole izin vermedi. Sonrasında Serhat ile ikinci kez golü yokladılar. Çekilen şuttu top bu kez Yusuf Abdioğlu’na çarptı. Yoksa, ağlarımıza gidebilirdi. Maçta ilk korneri 27’inci dakikada kullandık. İlk organize atağı da 30’uncu dakikada geliştirdik. Ramil soldan iyi geldi, kafasını kaldırıp ortaladı. Candeias uygun durumdaydı.
ATAMAYANA ATARLAR
Portekizli futbolcu kontrol ettikten sonra çok kötü bir vuruş yaptı. Atamayana attılar. Sadece 3 dakika sonra kornerden gelen ortada bizim savunma seyretti, Thomas ayak koydu. Yakın mesafeden vuruşta Gökhan’ın çabası yeterli olmadı. Kalan süreçte kayda değer bir atak olmadı. İlk yarı 1-0 bitti. Bu yarının tamamında ev sahibi takım maçı isteyen, bunun için futbolun doğrularını yapan taraftı. Kocaelisporlu futbolcular ise koca 45 dakika boyunca rakiplerini seyretmeyi tercih etti!
BİZİMKİ SAYILMADI, ONLAR İKİYİ ATTI
İlk yarıda en küçük varlık gösteremeyen Kouakou yerini Beridze’ye bıraktı ama Gürcü futbolcunun ayağında daha top değemeden sakatlandı. Barış oyuna girdi. 50’inci dakika maçın kader anıydı. Yusuf Cihat her zamanki gibi çok ince hasla Ramil’i kaçırdı, bu futbolcu usta bir vuruşla topu ağlara gönderdi ama yardımcı bayrağını kaldırdı. Çok az bir farkla Ramil ofsayttı. Skoru eşitlesek, gidişatı değiştirebilirdik. İlk 1 saat geçilirken ev sahibi farkı ikiye çıkardı. Etkili bir ataktı, Atakan çok iyi bir vuruşla köşeden topu ağlara gönderdi. Ahmet İlhan’ın pozisyonu ofsayttı ama Gökhan’ı etkilemiyordu. İtirazlardan sonuç çıkmadı.
3 DAKİKADA 2 POZİSYON!
Ertuğrul Hoca iki farklı geriye düştükten sonra hamle üzerine hamleler yaptı ama gidişatta bir değişiklik olmadı. Yarım saati boşa geçirdik. Ta ki, uzatma dakikalarına kadar. 6 dakikalık uzatmanın 3.dakikası oynanırken elle oynamada penaltı kazandık. Net penaltıydı. Candeias klasik vuruşuyla farklı bire indirdi. 3 dakika vardı ama ev sahibi panik yaptı, kaza golü yemek istemiyordu. O kadar kısa süre içinde Georgi ve Yusuf Abdioğlu ile fırsatlar bulduk ama atamadık. Hakemin bitiş düdüğü çaldığında ev sahibi takım Kocaelispor’u elemenin büyük mutluluğunu yaşadı.
XXX
Toparlarsak. En baştan söyleyelim maçı, dolayısıyla turu hak etmedik. Çorum FK oynadı, istedi ve söktü aldı. Kutlamak lazım. Bizim takım 93 dakika durdu, son 3 dakika uyandı. Çok geçti, Ata alan çoktan Üsküdar’ı geçmişti. Hani golümüz biraz erken gelse en azından uzatmalara götürebilirdik. Biraz Ramil, biraz Yusuf ayakta kalabildi, gerisi tam hayal kırıklığı. Aslında Sakarya maçında bu sezon için havlu atmıştık, Ertuğrul Sağlam gelince bir umut dedik ama boşuna heveslenmişiz. Kabul edelim biz sezonu, Süper Lig şansını dün değil, Tanque gittiğinde daha doğrusu yerine iyi bir santrafor alamadığımız, Ertuğrul Sağlam’ı gönderip sıradan birini takımın başına getirdiğimizde kaybettik. Geçmiş olsun.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Taraftar - Yönetimin yarın istifa etmesi gerekir.3 yıldır 150 boş transfer yapan ve buna onay verenlerin çoğu nedense hala görevinin başında.Artık tahammül kalmamıştır.Yönetim üstüne düşeni yapmalı.İSTİFA
Yeşil Siyah - Bu takımın sizden de kurtulması lazım.
Pakito - Hayal satmaktan bıkmadın. Sen ki zamanında Engin Koyun için yanlış yaptığını beyan etseydin yazılarında sana hak verirdim. Bu tablonun en büyük sorumlularından biri de şehir medyasıdır.
Erkan - Yönetimin superlige çıkma gibi bir isteği olsa tangue gönderir Ertuğrul hocanın istediği oyuncuları almazmiydi devre arası alınan oyunculardan kaç tanesi işimize yaradı ayrıca başarısız deyip Ertuğrul hocayı da gönderdiler neden superlige çıkmak istemediler bence çok büyük bir bütçe gerekiyordu ve altından kalkamayacagini düşündüler tabii birde menajerlerin oyuncağı oldular
Realist - Şampiyonluk için iyibir kalecin vede iyibir golcün olacak. Bizde 2 side yok. Film bitti
Çılgın Taraftar - Bu takımın bu hale gelmesinde iki tane suçlu var. Damadı ve kızının lafı ile kulübü yönetmeye kalkan Engin Koyun, devre arası transferlerini yöneten futboldan anlamayan, futbol şube sorumlusu Selçuk Kösemen. Gürcü futbolcuları hangi akılla transfer ettiler . Bu rezaletin hesabını versinler
Dünü Unutmayanlar - Bu yazıyı yazdığınıza inanamıyorum bu transferleri yapan Engin Koyunu 3 yıl boyunca yere göğe sığdıramayan siz mi yazıyorsunuz.
Bu Engin Koyun Tarık Özaslan ikilisi yanlarına mafya yapılanması ile bozoyu ve basın ayağı olarak da sizi aldı 3 sene at oynattınız sonuç hüsran acaba hiç benimde payım var mı diye düşündünüz mü?
Hacı - Sen artık yazı yazma be arkadaşım
Sadece Körfez - O zaman Hayrettin Albayrak istifa.
Harbi Izmitli - Ertugrulla sezona baslamak yanlisti getirmekte bir okadar yanlış oldu devam etmek yanlisinda yanlisi olur .
Çaylak - Rakip takımın yedeklerini bize verseler ilk 11,de oynarlar.
Ertuğrul Sağlam,ın elinde Alaattin,in lambasıda olmadığına göre.
En başından beri hayal sattık.
sezona iyi başlamıştık,ikinci yarı gerekenlerin yapılması lazımdı,
Yapılmadı.
Bu kadro ancak 1.ligde oynar.
Gerçek budur.
Volkan 41 - Sana tavsiyem artık Kocaelispor yazma gerçekten acayip tutar sız yazıların var insanın Bi duruşu olur maalesef sende bu pek görünmüyor bu duruma gelmemizde sizin de yerel basın mensubu olarak ciddi payınız var
Fatih - Elendiğimiz iyi oldu. Oyuncular inanmamış, Bu futbolla süper lige çıkmak zaten imkansızdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.