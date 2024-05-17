Biz Süper Lig şansını dün kaybetmedik

Belki Play-Off’a kalmıştık ama özellikle Bodrum ve Sakarya maçlarındaki görüntümüz içler acısıydı. Bitme noktasına gelen umutlar Ertuğrul Sağlam’ın geri dönüşüyle biraz olsun yeşerdi. Dün akşam Çorum FK karşısında tur bekliyorduk.

BİR-İKİ DOKUNUŞ GEREKİYORDU

Hepimiz 3 ay sonra geri dönen Ertuğrul Sağlam’ın kadro tercihini merak ediyorduk. Gerçi geçen hafta ideal yakın bir 11 sahadaydı ama sonuçta kötü bir sınav verilmişti, mutlaka bir iki müdahale, ya da dokunuş yapmak gerekiyordu. Sağlam’ın sürprizini maçın başlamasına yaklaşık 2 saat kala Kocaelispor’u adım adım takip eden Gökhan Beşiktaş’tan öğrendim. Gökhan aldığı istihbaratı benimle paylaştı, “Abi Kouakou ilk 11’de oynayacak” dedi.

SAĞLAM’IN SÜRPRİZİ

Çok şaşırdım. İlk tepkim yok artık oldu. Uzun zamandır formasından uzak olan, geçen hafta esameye bile yazılmayan bir futbolcudan söz ediyoruz. Kimse böyle bir hamle beklemiyordu sanıyorum. Başka bir anlamda Kouakou’nun Çorum maçında ilk tertipte oynayacağı kimsenin aklına gelmezdi. Futbol Şube Sorumlusu sevgili Selçuk Kösemen ile yazıştık, hafta içindeki idmanlarda gayet iyi olduğunu söyledi.

RAMİL’İ KANATTA OYNATTI

Ramil’i denedik ileri uçta etkisiz kaldı, Davit geçen maç evlere şenlikti. Ertuğrul Hoca Kouakuo’ya umut bağladı. Bunda da bir hayır vardır, daha doğrusu Ertuğrul Hoca’nın bir bildiği vardır diye düşündük. Bunun dışında deneyimli hoca Beridze’yi kenara alıp Ramil’i kanatta oynattı. Ben iki haftadır bunu gündeme getiriyordum. Çok yerinde bir düşünce olduğu inancındayım. Ramil’in asıl bölgesi kanattır çünkü.

TAŞLARI YERLİ YERİNE KOYDU

Ertuğrul Hoca, beklediğimiz gibi orta sahada taşları yerine koydu: Vukovic savunmanın önünde 6 numara, Yusuf Cihat 8 numara, Amaral 10 numara pozisyonlarında. Emir de en iyi performans verdiği stoperde. Partnerinin Yusuf Abdioğlu değil Burak olacağına yönelik tahminler vardı. Tahminler şaştı. Oğuz’un yerinde Mehmet, önünde Candeias vardı. Sol bekte Sağlam’ın tercihi yine ön gördüğümüz gibi Atila idi.

ÇORUM FK ETKİLİ OYNADI

Tıpkı yaklaşık 1 ay önce normal sezondaki maçta olduğu gibi ev sahibi takım oyuna tempolu başladı. 7 dakikada öne geçebilirlerdi. Neyse ki, Gökhan gole izin vermedi. Sonrasında Serhat ile ikinci kez golü yokladılar. Çekilen şuttu top bu kez Yusuf Abdioğlu’na çarptı. Yoksa, ağlarımıza gidebilirdi. Maçta ilk korneri 27’inci dakikada kullandık. İlk organize atağı da 30’uncu dakikada geliştirdik. Ramil soldan iyi geldi, kafasını kaldırıp ortaladı. Candeias uygun durumdaydı.

ATAMAYANA ATARLAR

Portekizli futbolcu kontrol ettikten sonra çok kötü bir vuruş yaptı. Atamayana attılar. Sadece 3 dakika sonra kornerden gelen ortada bizim savunma seyretti, Thomas ayak koydu. Yakın mesafeden vuruşta Gökhan’ın çabası yeterli olmadı. Kalan süreçte kayda değer bir atak olmadı. İlk yarı 1-0 bitti. Bu yarının tamamında ev sahibi takım maçı isteyen, bunun için futbolun doğrularını yapan taraftı. Kocaelisporlu futbolcular ise koca 45 dakika boyunca rakiplerini seyretmeyi tercih etti!

BİZİMKİ SAYILMADI, ONLAR İKİYİ ATTI

İlk yarıda en küçük varlık gösteremeyen Kouakou yerini Beridze’ye bıraktı ama Gürcü futbolcunun ayağında daha top değemeden sakatlandı. Barış oyuna girdi. 50’inci dakika maçın kader anıydı. Yusuf Cihat her zamanki gibi çok ince hasla Ramil’i kaçırdı, bu futbolcu usta bir vuruşla topu ağlara gönderdi ama yardımcı bayrağını kaldırdı. Çok az bir farkla Ramil ofsayttı. Skoru eşitlesek, gidişatı değiştirebilirdik. İlk 1 saat geçilirken ev sahibi farkı ikiye çıkardı. Etkili bir ataktı, Atakan çok iyi bir vuruşla köşeden topu ağlara gönderdi. Ahmet İlhan’ın pozisyonu ofsayttı ama Gökhan’ı etkilemiyordu. İtirazlardan sonuç çıkmadı.

3 DAKİKADA 2 POZİSYON!

Ertuğrul Hoca iki farklı geriye düştükten sonra hamle üzerine hamleler yaptı ama gidişatta bir değişiklik olmadı. Yarım saati boşa geçirdik. Ta ki, uzatma dakikalarına kadar. 6 dakikalık uzatmanın 3.dakikası oynanırken elle oynamada penaltı kazandık. Net penaltıydı. Candeias klasik vuruşuyla farklı bire indirdi. 3 dakika vardı ama ev sahibi panik yaptı, kaza golü yemek istemiyordu. O kadar kısa süre içinde Georgi ve Yusuf Abdioğlu ile fırsatlar bulduk ama atamadık. Hakemin bitiş düdüğü çaldığında ev sahibi takım Kocaelispor’u elemenin büyük mutluluğunu yaşadı.

XXX

Toparlarsak. En baştan söyleyelim maçı, dolayısıyla turu hak etmedik. Çorum FK oynadı, istedi ve söktü aldı. Kutlamak lazım. Bizim takım 93 dakika durdu, son 3 dakika uyandı. Çok geçti, Ata alan çoktan Üsküdar’ı geçmişti. Hani golümüz biraz erken gelse en azından uzatmalara götürebilirdik. Biraz Ramil, biraz Yusuf ayakta kalabildi, gerisi tam hayal kırıklığı. Aslında Sakarya maçında bu sezon için havlu atmıştık, Ertuğrul Sağlam gelince bir umut dedik ama boşuna heveslenmişiz. Kabul edelim biz sezonu, Süper Lig şansını dün değil, Tanque gittiğinde daha doğrusu yerine iyi bir santrafor alamadığımız, Ertuğrul Sağlam’ı gönderip sıradan birini takımın başına getirdiğimizde kaybettik. Geçmiş olsun.