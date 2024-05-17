Ertuğrul Sağlam, biz de, taraftar da üzüldü…

Üzülmemek elde değil.

Bu seneki şansı iyi kullanamadık.

Oysa final oynamak için iki kez bu fırsatı yakaladık..

Ama başaramadık…

… … …

Sebep çok, çare yok.

Tanque’nin satılmasının faturası çok ağır oldu.

Gol atamaz olduk…

Ertuğrul hocayı gönderme acısı yaşadık.

Mustafa hocayı getirmenin pişmanlığını yaşadık.

Ertuğrul hoca yanlışlığı düzeltilse de, golcü hatası devam etti…

Çorum maçını geçseydik yine işimiz zordu…

… … …

Bence PLAY-OFF maç şekli çok yanlış.

Hiç de adil olmadı.

Tek maç kimin stadında olması işi bozuyor.

2 maç olmalıydı.

Buradan Çorum’a gitmek kolay mı?

Acısını biz çektik onlar keyfini.

Hocanın gelmesi takımı canlandırdı.

Son haftalara göre takımda bir kıpırdanma vardı ama gol yollarında yine eksik kaldık…

Candeias o golü atsa, penaltı golü işe yarayacaktı…

Ancak olmadı.

Kimlerin kusurlu olduğunu biliyoruz...

Yeter ki seneye aynı kusurları yapmamalıyız.

Çok yeteneksiz oyuncularımız var.

2.Ligde 3.Ligde oynayabilirler.

Artık bize Süper Lig oyuncuları lazım...

Özellikle çok iyi orta saha ve çift forvet almamız lazım...

Bu tür iyi oyuncular tek dertleri PARADIR...

Onun için sözleşmeleri kulübün lehine olmalıdır...

ÇOK İYİ ARAŞTIRIP ALMALIYIZ...

ARTIK ÇÖP OYUNCU İSTEMİYORUZ...