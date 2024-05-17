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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Ertuğrul Sağlam, biz de, taraftar da üzüldü…
Hulusi Özdilek

Hulusi Özdilek

Üzülmemek elde değil.

Bu seneki şansı iyi kullanamadık.

Oysa final oynamak için iki kez bu fırsatı yakaladık..

Ama başaramadık…

… … …

Sebep çok, çare yok.

Tanque’nin satılmasının faturası çok ağır oldu.

Gol atamaz olduk…

 Ertuğrul hocayı gönderme acısı yaşadık.

Mustafa hocayı getirmenin pişmanlığını yaşadık.

Ertuğrul hoca yanlışlığı düzeltilse de, golcü hatası devam etti…

Çorum maçını geçseydik yine işimiz zordu…

… … …

Bence PLAY-OFF maç şekli çok yanlış.

Hiç de adil olmadı.

Tek maç kimin stadında olması işi bozuyor.

2 maç olmalıydı.

Buradan Çorum’a gitmek kolay mı?

Acısını biz çektik onlar keyfini.

Hocanın gelmesi takımı canlandırdı.

Son haftalara göre takımda bir kıpırdanma vardı ama gol yollarında yine eksik kaldık…

Candeias o golü atsa, penaltı golü işe yarayacaktı…

Ancak olmadı.

Kimlerin kusurlu olduğunu biliyoruz...

Yeter ki seneye aynı kusurları yapmamalıyız.

Çok yeteneksiz oyuncularımız var.

2.Ligde 3.Ligde oynayabilirler.

Artık bize Süper Lig oyuncuları lazım...

Özellikle çok iyi orta saha ve çift forvet almamız lazım...

Bu tür iyi oyuncular tek dertleri PARADIR...

Onun için sözleşmeleri kulübün lehine olmalıdır...

ÇOK İYİ ARAŞTIRIP ALMALIYIZ...

ARTIK ÇÖP OYUNCU İSTEMİYORUZ...

 

 

 

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Yazar Hulusi Özdilek - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Yusuf - Aynen tam anlamıyla özetlenmiştir

Bu topçular yeminle amatörde zor oynarlar seneye inşallah güzel bir kadro kurarız

Bu bütün sezonun emeğin hırsızı suçlusu tek kelimeyle yönetimidir engin koyun ve ekibi rahmetli ekrem can abimiz hariç hepsi suçlu ve hırsız haklarımızı helal etmiyoruz şu kulübün düştüğü hallere bak yazık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 15:13

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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