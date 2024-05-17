Ertuğrul Sağlam, biz de, taraftar da üzüldü…

Üzülmemek elde değil.
Bu seneki şansı iyi kullanamadık.
Oysa final oynamak için iki kez bu fırsatı yakaladık..
Ama başaramadık…
… … …
Sebep çok, çare yok.
Tanque’nin satılmasının faturası çok ağır oldu.
Gol atamaz olduk…
Ertuğrul hocayı gönderme acısı yaşadık.
Mustafa hocayı getirmenin pişmanlığını yaşadık.
Ertuğrul hoca yanlışlığı düzeltilse de, golcü hatası devam etti…
Çorum maçını geçseydik yine işimiz zordu…
… … …
Bence PLAY-OFF maç şekli çok yanlış.
Hiç de adil olmadı.
Tek maç kimin stadında olması işi bozuyor.
2 maç olmalıydı.
Buradan Çorum’a gitmek kolay mı?
Acısını biz çektik onlar keyfini.
Hocanın gelmesi takımı canlandırdı.
Son haftalara göre takımda bir kıpırdanma vardı ama gol yollarında yine eksik kaldık…
Candeias o golü atsa, penaltı golü işe yarayacaktı…
Ancak olmadı.
Kimlerin kusurlu olduğunu biliyoruz...
Yeter ki seneye aynı kusurları yapmamalıyız.
Çok yeteneksiz oyuncularımız var.
2.Ligde 3.Ligde oynayabilirler.
Artık bize Süper Lig oyuncuları lazım...
Özellikle çok iyi orta saha ve çift forvet almamız lazım...
Bu tür iyi oyuncular tek dertleri PARADIR...
Onun için sözleşmeleri kulübün lehine olmalıdır...
ÇOK İYİ ARAŞTIRIP ALMALIYIZ...
ARTIK ÇÖP OYUNCU İSTEMİYORUZ...
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yusuf - Aynen tam anlamıyla özetlenmiştir
Bu topçular yeminle amatörde zor oynarlar seneye inşallah güzel bir kadro kurarız
Bu bütün sezonun emeğin hırsızı suçlusu tek kelimeyle yönetimidir engin koyun ve ekibi rahmetli ekrem can abimiz hariç hepsi suçlu ve hırsız haklarımızı helal etmiyoruz şu kulübün düştüğü hallere bak yazık
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.