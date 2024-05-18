Dönüşümde Sezer iyi bir rol model...

İlçe belediye başkanlarımıza; kentsel dönüşüm projelerinde cesur ve cesaretli duruş sergilemeleri konusundaki yazı dizime bugün de devam ediyorum.

Belediyelerin iştirak şirketleri mevcut, bunları geçen makalemde yazdığım gibi, kentsel dönüşüm konusunda operasyonel sorumluluk alan bir uygulama şirketine dönüştürmeniz ilk yapmanız gereken şeydir.



Yani iştirak şirketiniz de konusu kentsel dönüşüm olan bir örgüt yapısı oluşturmalısınız.



Kentsel dönüşüm sürecini uygulamaya sokacak bir örgüt yapısı olmalıdır. İlçe belediyelerinin iştirak şirketleri piyasa ekonomisine uygun şirketler olduğu için bu örgüt yapısı kolayca kurulabilir.





GÖLCÜK İYİ BİR ÖRNEK...



Yapıyı mutlaka belediye başkanı götürmelidir. Liderliğini o yapmalıdır. Sorumluluğu bürokrasiye bırakıp kendini kenara çekmemelidir.



Örnek vermem gerekirse Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer iyi bir örnektir.



Kentsel dönüşüm konusunda sergilediği liderlik anlayışı diğer ilçe belediye başkanlarımıza rol model olacak tarzdadır.



Çünkü zor bir uygulama projesini Merkez Mahallesi kentsel dönüşüm projesini liderliğiyle uygulamaya dönüştürmüştür. Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, etkinlikte açıkça ismini telaffuz ederek kendisini çalışmaları dolayısıyla övmüştür.





Bu şirketlerin bünyesinde bir kentsel dönüşüm takımı bulunmalıdır. Mimarından Şehir Plancısına, İnşaat Mühendisinden Harita Mühendisine, Finans uzmanından esperine ve sosyoloğuna kadar tüm disiplinlerden bulunmalıdır.



Pek çok belediye, seçimler yaklaştıkça onlarca insanı siyasi hesaplarla işe almaktadır. Belediyeler bir arpalığa dönüşmekte. Verimsiz işletmeler halen almaktalar.





KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BİLENLER İŞE ALINMIYOR!





Hâlbuki ilçe belediyeleri yukarıda saydığım meslek disiplinlerinden birer tane yeni mezun kentsel dönüşüme ilgi duyanı işe almış olsalar, topu topu 8 ile 10 kişilik bir takım oluştursalar, onlara kentsel dönüşüm eğitimi aldırsalar, bölgelerinde mevcut çöküntü bölgesi olmuş; dönüşüme ihtiyaç duyan bölgeleri çalışsalar çok başarılı olunur...



Bu dönem pek çok belediye personel fazlalığı yüzünden maaşları bile ödeyemeyecek ama sorsanız “İnşaat Mühendisimiz yok, Şehir Plancımız yetersiz, Harita Mühendisimiz az” gibi komik bahaneleri hazır.



Hiç olmazsa dışarıdan oluşturacağınız kentsel dönüşüm takımınızla proje bitene kadar sureli sözleşmeler yapın da problemimizi çözün, dışarıdan hizmet alımından daha iyidir. Sürdürebilirliği sağlar.





Yukarıda değindiğim hususları yerine getirdikten sonra kentsel dönüşüm sürecini uygulamaya sokacağınız adımı atmaktır.



Ben kentsel dönüşümde karşınıza çıkacak bütün maliyet ve harcama kalemlerini tek tek anlatacağım.



Bu maliyet kalemlerini bütçenizden hiç harcama yapmadan nasıl uygulayabileceğinizin yollarını göstererek anlatacağım.





