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Makale Yazısı-

Kocaelispor hakkında beni umutlandıran üç önemli nokta var
Adem Turgut

Adem Turgut

Çorum maçını üzüntüyle seyrettim.

Koca bir sezon elimizden kaydı, gitti…

***

Ekibimizin bir yıl arayla 1. Ligde ikinci sezonu…

İkinci sezon ikinci hayal kırıklığı…

İlkinde 44 puanla küme düştük…

Altını çiziyorum 44 puan… Bu sezon 4 takım düşmesine karşın Şanlıurfa 38 puanla kümede kaldı.

Büyük travmaydı. Hızla yukarı doğru giden bir takımın tekrar 2. Lige dönmesi herkesin taşıyabileceği bir şey değildi. Biz toparladık.

MESELE BUNDAN SONRASI…

Ancak bu yıl başka bir travma daha yaşadık..

Bu yıl, uzun süre çok iyi götürdüğümüz ilk iki içinde yer aldığımız ligi, 55 puanla 6. sırada bitirdik.

Çorum’da ise bu yılın defterini play-off’un ilk ayağında tamamen kapattık.

Evimizin penceresine kadar gelen Süper Lig, elimizden uçtu gitti…

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Çorum FK maçının ardından, “Sezonun içerisinde çok yaklaştığımız Süper Lig hedefine sezon sonunda ulaşamamanın hayal kırıklığı ve üzüntüsünü yaşıyorum” demiş.

O hayal kırıklığı hepimizde var. Fazlasıyla var.

Mesele bundan sonra ne olacağında

Bu travma bir girdaba dönüşmesin.

YENİDEN BAŞLAMALIYIZ

Bakın Çorum FK maçı öncesi şunları yazmıştım:

Play Off’ta da başarısız olursak korkum bu travmanın girdaba dönüşmesi…

Korkum ezeli rakibe yenilip yaşadığımız utancın ardından sezonunu başarısızlıkla bitmesi halinin bizi daha derin karanlıklara itmesi…

İşte bu yüzden bu renklere gönül veren hiç kimsenin başını öne eğmemesi gerekiyor.

Başınızı öne eğmeyin.

Biz çok büyük bir camiayız.

Depremler yıkamadı…

Parasızlık yıkamadı.

Bu camia küllerinden doğdu. En dibi gördü. Armasını, adını satmadan, “hülle” yapmadan buralara geldi.

Bu camianın gücü özsaygısından, dayanışmadan ve vazgeçmemekten geliyor.

Aynı duygu ve davranışlarla Süper Lige de çıkacağız.

Bugün olmazsa yarın…

Şimdi oldu, oldu…

Olmadı yeniden başlayacağız.

Evet başlamalıyız.

ZAMAN BİZE İYİ GELEBİLİR

Bir girdaba düşmemek için bence üç önemli nokta var.

Bir- Teselli olsun diye söylemiyorum, elbette hayal kırıklığımızı yaşayacağız ama bir yanım çok hazır olmadan çıkacağımız Süper Lig’in bizim geçmişte düştüğümüz cenderenin benzerini yaratabileceğini söylüyor.

Evet, her şeyimiz ile hazır değildik Süper Lig’e…

Tesisler, stat, ulaşım, ekonomi…

Her birinde ayrı eksiklikler var…

Evet, büyük bir camiayız, Süper Ligi hak ediyoruz ama asansör olarak çıkıp ineceksek anlamı yok…

Kalıcı olmalıyız. Belki zaman bize iyi gelecek.

LİGİ BİLEN BİR KADROMUZ VAR

İki- Moral bozukluğu girdabına düşmeden önümüze bakacağız elbette…

Ertuğrul Hoca, Çorum maçı sonrası “Biz yarından itibaren önümüzdeki sezonla alakalı çok çabuk bir şekilde çalışmaya başlayacağız ve Allah’ın izniyle de önümüzdeki sezonun sonunda Kocaelispor’u Süper Lig’e taşıyacak organizasyonun çalışmalarına yarın başlayacağız. Bu sezonki tecrübelerimizle önümüzdeki yılın planlamasını çok doğru şekilde yapıp Kocaelispor’u Süper Lig’e taşıyacağız. Ben çok umutluyum. Bu umudumu camiamızın büyüklüğünden, taraftarımızın aşkından ve Kocaeli şehrinin sahip olduğu değerlerden ötürü böyle umutlu konuşuyorum” demiş.

Evet, biz artık bu ligi tanıyoruz. Bu yıldan tecrübe edinmiş bir teknik kadro var. Futbolcular anlamında da eksikleri biliyorlar. Bunu da şans olarak görüyorum.

ENERJİK YÖNETİM OLACAK

Üç-  Kocaelispor haziran ayı içinde kongre yapacak ve yönetim olarak da kendini yenileyecek, moral depolayacak. Görünen o ki çok listeyle seçime gidilecek. Bu da yeni enerji, motivasyon demek.

***

Evet, şimdi üzüntümüzü yaşayalım ama hayal kırıklıklarımız travmaya dönüşmeden toparlanalım. Bu üç nokta, benim gelecek sezona dair umutlanmamı sağlıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Basiskele41 - İyide kim gelirse gelsin bu enkaz nasıl kalkacak kongre öncesi hoca ile 1+1 yıl sözleşme yapmak gelen yönetime çelme takmak değil de ne

Bu kadar sözleşme nasıl temizlenecek veya ne kadar para çöpe gidecek gelecek futbolcular kimler olacak mevcut takımda ne kaleci,ne orta saha ne forvet var şampiyon olacak kadro için defansı zaten saymıyorum defans yok zaten buyurun çıkın işin içinden

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 18 Mayıs 01:00
04

Körfezli Önder - 1 çok adaylı kongre olacağını sanmıyorum recep durul ve yönetimi tek aday olarak seçimi kazanır. 2 bu futbolcu topluluğu ile önümüzdeki sezon devam edilirse sonumuz hiç iyi olmaz. 3 menejer tarık özaslan bu kulübün içinde olduğu sürece biz hiçbir zaman doğru transferler yapamayız elinde kalan başka takım bulamadığı tüm çöp futbolcuları bize kakalamaya devam eder ve ne yönetim nede teknik direktör buna sesini bile çıkartamaz örneklerini geçmiş sezonlarda ve bu sezon da görebilirsiniz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 18 Mayıs 00:44
02

Cenesuyu - Sevindikli ye Tesis lafı dönüyor senelerdir

Hani nerede temeli ne zaman başlayacak.

Hep laf

Statin yollari daha tam.bitmedi 8 senedir

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Mayıs 00:40
03

Ks1966 - @Düzceli81 01 nolu yoruma cevabı: Düzceli siz kendi işinize bakın. Siz Derincenin bile muhatabı değilsiniz. 3.lig takımısınız. Bize böyle salladığına göre sakaryalısındır. Coşkun hocanıza Düzcespor'u 3.lige düşürdüğü için minnettarsınız anlaşılan.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 18 Mayıs 00:41
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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