Sen balını tatlı tut, sineği Bağdat’tan gelir

Hayatta alacağımız mesafe daha yolun başındaki azminize bağlıdır. Başladığı bir işin peşini bırakmayan ve bütün gücüyle o işi takip eden birinin hiç kimse sırtını yere getiremez. İşte başarının temel iki sırrı istemek ve kendine güvenmektir. Hayatta ne yapacağınızı iyi bilirseniz kendinizi ispat edeceğiniz fırsatlar mutlaka bir gün önünüze çıkacaktır. Gelin size bir örnek vereyim.

Einstein konferanslarına hep şoförü ile gidermiş. Yine bir konferansa gitmek üzere yola çıktıklarında şoförü Einstein’e “efendim uzun zamandır siz konuşmanızı yaparken bende arka sıralarda oturup sizi dinliyorum ve neredeyse söyleyeceğiniz her şeyi kelimesi kelimesine biliyorum” demiş. Einstein gülümseyerek ona bir teklifte bulunmuş peki o zaman şimdi gideceğimiz yerde beni hiç tanımıyorlar.

O halde bugün palto ve şapkalarımızı değiştirelim benim yerime sen konuş. Bende arka sıradan seni dinlerim” demiş. Şoförü bu teklifi hemen kabul etmiş ve hemen kürsüye çıkarak gerçekten çok şahane ve başarılı bir konuşma yapmış. Ve sorulan bütün soruları doğru cevaplamış. Tam yerine oturacağı sırada bir kişi o güne kadar konferanslarda hiç sorulmamış ağır bir fizik sorusu sormuş. Şoför hiç duraksamadan soruyu soran kişiye dönüp böylesine basit bir soruyu sormanız gerçekten çok garip demiş. Sonrada salonun arka tarafında oturan Einstein’ı işaret ederek şöyle devam etmiş. “Şimdi size arka sırada oturan şoförümü çağıracağım ve sorduğunuz soruyu göreceksiniz o bile cevaplayacak” demiş. Tabii ki Einstein bu hemen sorulan soruyu cevaplayıvermiş.

AKILLI İNSAN AKLINI KULLANIR

Yani anlaşılan akıllı insan aklını kullanır ama daha akıllı insan başkalarının da aklını kullanır. Neticede akıllı insanlar yine akıllı insanlarla çalışır. Bakın görüyorsunuz Einstein’ın yanında bulunmak bile insana neler kazandırıyor. Hayatta şunu iyi bilmelisiniz ki yakınınızda bulunan insanlardaki hasletler zamanla size mutlaka bulaşacaktır. Eskiler boşa söylememiş. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Maalesef bakıyorum bugünün gençleri bir anda yükselip bir yerlere gelmek istiyorlar. Şunu hiç unutmayın çırağı olmadığınız bir şeyin asla ustası olamazsınız. Hayatta hiçbir başarı tesadüfi değildir. Bayağı bir emek ve alın teri ister. Başarı merdivenlerini yavaş yavaş tırmanmalısınız. Yemeğinizi bile yerken hızlı yerseniz midenizde şişkinlik yapıp rahatsızlık verir. Yavaş yavaş yani sindire sindire yemelisiniz ki vücudunuza hem faydalı olsun hem de rahatsızlık vermesin. Çok büyük besihanesi olan bir işletmeciye besihaneyi gezen ziyaretçilerden biri ineklerinizin bir tanesi günde kaç kilo süt veriyor deyince başarılı işletmeci güzel bir cevap verir. Bakın bey efendi inek size süt vermez. O sütü inekten siz almalısınız. Ne kadar güzel bir cevap değil mi. Hadi gelin size bununla ilgili bir şey anlatayım Okuldan yeni mezun olmuş bir delikanlı şirketin birine iş başvurusunda bulunmuş. Görüşmeye çağırmışlar. Görüşme sonunda yönetici delikanlıya sormuş.” Evet delikanlı bizlerden sana karşı beklentilerin ne seni ne tatmin eder. “ Delikanlı saymaya başlamış “öncelikli olarak bir araba istiyorum. Ayrıca şu anda oturduğum dairenin kirasını da şirketin karşılamasını istiyorum. Maaş olarak da başlangıç olarak 100 bin TL’den aşağı çalışmam.”

Şirket yöneticisi delikanlıyı dinledikten sonra “Biz sana son model bir Mercedes ve Tarabya’da bir villa vereceğiz. Ayrıca sizin pozisyonunuz için planladığımız maaş ise 150 bin TL’dir.” demiş. Delikanlının gözleri fırlamış “şaka yapıyorsunuz galiba efendim.” demiş. Şirket yöneticisi hemen cevabı yapıştırmış. “Valla şakayı önce siz başlattınız” demiş.

KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR

Bence insan önce kendini bir tartmalı girdiği işte önce başarısı ile kendini başarısı ve çalışkanlığıyla kendini kabul ettirmeli ondan sonra da güçlü bir şekilde patronuyla pazarlık masasına oturmalı. Yoksa ben sizden şunu isterim bunu isterim demekle olmuyor maalesef..

Bir de insan nerede nasıl davranıp ne söyleceğini bilmezse o iş görüşmesindeki gibi komik durumlara düşebilirsiniz. İnanın hayatta inanın hiç kimse vazgeçilmez değildir. Herkesin bir muadili vardır. Eğer siz vazgeçilmez biri iseniz, sizi arayıp bulurlar zaten, hani çok güzel bir söz vardır. “Sen balını tatlı tut sineği Bağdat’tan gelir” diye. Oysaki Sokrates’in söylediği söz hayat düsturumuz olmalı. Bildiğim bir şey varsa oda her şeyi bilmediğimdir. Bazen bilmekte yetmez. Bildiğinizi ifade edebilmek de önemlidir.

Herkese iyi hafta sonları.