1.Lig’in de Kocaelispor’un da futbolcuları değiller

Kocaelispor’da aslında sorunun teknik direktör olmadığı görebiliyoruz.

Bir teknik adamın takıma katkısı mutlaka vardır.

Mustafa Gürsel’i gördükten sonra bunu daha iyi anladık.

Ancak oyuncu kadrosunun da önemli olduğu gerçeği var…

… … …

Daha ligin başında kadro yapılanmasında eksiklikler vardı.

Lige başlarken kadromuzu oluşturamadık.

Hazırlık maçlarında oynayan futbolcuların çoğu lig başlamadan gitti.

Lige hazır bir takımla başlayamadık.

Bunun da sıkıntılarını yaşadık.

Sezon başında lig maçlarında oynayan Okan Eken ve Yalçın Kılınç 2.Lig’e Kastamonuspor’a gitti.

Forvetimiz Atabey Çiçek’i yine 2.Lig takımlarından 1461 Trabzon’a gönderdik.

Yani Süper Lig’e aday takımın oyuncuları, yetersiz oldukları için 2.Lig’e gittiler…

Ne sezon başında, ne de ara transfer döneminde takıma katılan oyuncuların katkısını görebildik.

Boşa giden milyonlar vardı…

… … …

Lige devam ettiğimiz futbolcuların da durumu ortada…

Hele devre arasında takıma katılan isimlerin hiç biri katkı sağlamadı.

Ne Gürcüler, ne de Azeri oyuncu Ramil…

Hepsini toplasan Tanque’nin ilk yarıdaki performansını yakalayamazlardı.

Bu kadar kötü oyuncu grubu ile ligi tamamladık.

Devre arasında takıma katılıp da iyi gördüğümüz sadece Vukoviç vardı.

Kadromuzda olan yabancı oyuncuların çoğu, bu ligde küme düşen Tuzlaspor da bile oynayamazlar.

Son üç maçımızda gördük ki, bizim futbolcularımız bu lig için çok yetersizdi.

Üç yıl önce yaşlı diye almadığımız Ahmet İlhan, Çorumspor’u, Kenan Özer de Bodrum FK’yı Play-Off’ta yarı finale taşıdı.

Bizim aldığımız ne tecrübelileri, ne de gençleri sahada görebildik…

… … …

Bir takım futbolcu tercihinde bu kadar hata yapabilir mi?

Hadi sezon başında yaptın…

Devre arasında, ara transferde daha dikkatli olabilirdik…

Bu transferlerde yaptığımız hatalar bir yılımızın boşa gitmesine neden oldu…

Sakaryaspor maçını izliyoruz, takımın ve oyuncuların rakibe bir tepkisi olur diye bekliyoruz.

Ancak kendi sahamızda 25 bin taraftarı arkasına alan bir takım bu kadar ruhsuz, bu kadar isteksiz olabilir mi?

… … …

Son Çorum FK maçı…

Maç başladı, ilk 25 dakika sadece rakibi izliyoruz.

Kendi şahsi düşüncem…

Hem Sakaryaspor, hem de Çorum FK maçında bizim takımdan hiç umudum yoktu.

Bu takım gol atar diye beklemiyorum.

Belki serbest atıştan gol atarız diye beklentim vardı…

İki yıldır Mehmet Yılmaz ve Atila Turan gibi, bu ligin en kötü bekleriyle oynuyoruz.

2.Lig’de bile yetersiz sayılabilecek beklerle 1.Lig’de şampiyonluğa oynamaya çalışıyoruz.

Bir Çorum FK’nın sol beki Erkan Kaş’a bakıyorum, bir de bizim Atila Turan’a…

Çorum FK’nın sağ beki Kerem Kalafat’a bakıyorum, bir de Mehmet Yılmaz’a…

Süper Lig’den gelen Candeias amatör futbolcu gibi…

Orta yaparken ceza sahası içinde takım arkadaşın var mı dile insan bakmaz mı?

Topu alır almaz bir de orta yapıyor.

Topu ayağında 5-10 saniye tut…

Orta sahadan yardım gelsin, çoğalalım…

Artık amatör takımlar bile buna dikkat ediyor…

… … …

Derincespor’un iç sahada bir maçını izlemiştim…

Derincespor orta sahasında Ömer Faruk, Alperen Pak gibi oyuncular var.

Orta sahadaki geçiş oyununu o kadar güzel yapıyorlar ki, Kocaelispor niye yapamıyor diyordum…

Bu o kadar zor değil…

Çorum FK maçında ilk yarıda o kadar geniş alan bulduk ki, sadece bir kez etkili gelebildik.

Onda da Ramil’in getirdiği topta Candeias iyi vuramadı…

Kocaelispor’u bu sezon izlemek işkenceydi…

Bu takıma gönül vermiş insanlar dışında kimse bu işkenceye katlanmak istemezdi.

Lig bitti diye seviniyoruz…

Bu kadar kötü oyuncu grubunu artık kimse görmek istemiyor…