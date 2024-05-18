Ne demek şeref yoksunu, şiddetle kınıyorum

Kocaelispor’da bir dönem yöneticilik yapmış, bir ara başkan adaylığına yönelik çalışmalarda bulunduğu belirtilen bir isim Özkar Dönge. Kongrelerde falan karşılaşmışlığımız, selamlaşmışlığımız falan vardır ama iyi tanıdığım biri değil.

ÇOK AĞIR İTHAMLAR

Özkar Dönge Çorum FK maçının ardından sosyal medya hesabındaki paylaşımında Kocaelisporlu futbolcuları hedef almış ve çok ağır ifadeler kullanmış. “Aldığınız her kuruş, yediğiniz her lokma haram zıkkım olsun” diye başlamış, hızını alamayınca, “Ruhsuz, şeref yoksunları” diye devam etmiş. Sosyal medyada benzer ifadeleri kullanan taraftarlara rastlıyor, bunu yadırgamıyoruz. Ama o paylaşım eski bir yöneticiden, üstelik başkan adaylığı gündeme gelmiş birinden gelirse bu olmaz.

BEN OLSAM DAVA AÇARDIM

Hepimiz üzüldük kaybettiğimize, öfkelendik falan, tepkimizi insanı ve ahlaki ölçülerde gösterdik. Ama Özkar Dönge’nin yaptığı hiç iş değil. Diğer ifadelerini geçtim, ne demek şeref yoksunu. Bu nasıl bir itham. Ben futbolcuların yerinde olsam derhal suç duyurusunda bulunur, dava açtırırdım. Hiç kimsenin hiç kimseye böylesi ağır ithamlarda bulunmaya hakkı olamaz. Şiddetle kınıyorum Özkar Dönge’yi. Bu zihniyette birinin Kocaelispor’a başkan olması ihtimalini düşünmek bile istemiyorum.

Süper Lig’e koşarken ölümcül yanlışlar

Aslında sezon başı Ertuğrul Sağlam ile yapılan görüşmede ilk sezon için Play-Off’u zorlamak, ikinci yıl Süper Lig’e çıkma üzerine plan yapılmıştı. Daha doğrusu yönetimin düşüncesi buydu, Sağlam da tamam dedi. Ancak daha sonra Ertuğrul Sağlam, kulübün finansını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a yaptığı ziyaret sonrasında ilk sezon için Süper Lig hedefi doğrultusunda transferler yapacaklarını ilan etti.

HEP LİDERİN TAKİPÇİSİYDİK

Belli ki, Sağlam’ın gelişiyle sponsorluklar devreye girmiş, bütçesel genişlik sağlanmış, Büyükşehir Belediye Başkanı da çıtayı yükseltmişti. Sezon başı transferde biraz geç kaldık, bunun bedelini ilk 2 maçtaki kayıplarla ödedik. Ama sonra fırtına gibi estik. 11 hafta gibi uzun bir süre yenilmedik, hep Eyüpspor’un en yakın takipçisi konumundaydık. Nitekim ilk yarıyı da ikinci sırada bitirdik. Takımda bir 8 ve 6 numara ihtiyacı vardı, ara dönemde buna yoğunlaşılmıştı. 8 numara için Hakan Arslan ismi öne çıkmıştı, zorlandı ama olmadı. Yerliler olmayınca 8 numaraya Gürcü Giorgi alındı.

SEZONUN KIRILMA ANI

Kimin tavsiyesiydi bilmiyorum ama hakkında övgüler vardı. 6 numaraya Vukovic alındı. Atila’ya alternatif olarak da Duhan. İlk yarıda verimli olamayan, fazla süre alamayanlara da yol verildi. İkinci yarıya Manisa’da kötü başlasak da devamında 4 maçta 10 puan yaptık. Emin adımlarla doğrudan Süper Lig’e ilerliyorduk. Hiçbir güç bizi yolumuzdan çeviremez diyorduk. Boluspor maçı öncesinde ara transfer döneminin bitimine 4 gün kala takımın en skorer ismi, adeta oyun sisteminin onun üzerine kurulu olduğu Tanque’nin sözleşmesinde yazılı 750 bin Euro serbest kalma maddesiyle Japonya’ya satıldığı bilgisi verildi kulüpten.

İLK 2’DEN UZAKLAŞTIK

Her futbolcu gidebilir, satılabilirdi, kimse vazgeçilmez değildi ama yerine başka birini koymak şartıyla. Aslında kulübün parası vardı. Dönemin başkanı, “Daha iyisini alacağız” dedi. Ancak yerine gelen kelimenin tam anlamıyla fos çıktı. Aynı şekilde 8 numara transferinde de yanıldık. Sonuçta Tanque’den sonra takımın beli doğrulmadı. Üstüne Ertuğrul Sağlam’a da yol verilip yerine sıradan bir isim getirildi. Birkaç iyi sonuç alındı belki ama ilk ikiden suretle uzaklaşıldı. Üçüncülükle doğrudan Play-Off final hedefi tutturulamadı. Play-Off maceramız da ilk maçta bitti.

KAÇINILMAZ SONU GETİRDİ

Dün de altını çizdiğim gibi, Tanque ve Sağlam’ın gidişleri, yerlerinin doldurulmaması kaçınılmaz sonu getirdi. Yönetimin iki kritik yanlışı kırılma anıydı, belirleyici oldu. Sevgili Ertuğrul Sağlam’ın Çorum FK maçı sonrasında basın toplantısında söylediği gibi Süper Lig’e kaşar adım giden takımı yoldan çeviren kendimiz olduk. Benzer yanlışı 2 sezon önce 1.Lig’den düştüğümüzde de yapmıştık. O sezon bedelini düşerek ödedik, bu sezon ise Süper Lig’i kaçırdık. Maddi anlamda ağır faturalar ödedik, çok üzüldük. Süper Lig umutlarını bir başka bahada bıraktık.

Ayhan Özkar’ın performansı umarım akılları başlara getirir!

Kenttin Kocaelispor dahil en iyi tesislere sahip kulübü Kullarspor’dur. Doğal, sentetik çim sahası, antrenman sahası, çim halı sahası, donanımlı sosyal tesisleri vardır. Kenti bırakıp Türkiye’ye baktığımızda 1.Lig’deki kimi kulüplerde bile böylesi bir tesis yoktur. Futbol altyapısı da son derece güçlüdür. Her yaş grubundaki liglere katılım sağlamakla kalmazlar, önemli başarı elde ederler. Futbol okulunda da çok sayıda minik eğitim görmekte. Kullarspor’un hangi ligde yer aldığını bilmeyen biri o tesisleri gezsin, alt yapıyı görsün “Burada kesin 1.Lig takımı var” der.

AMATÖR SÜPER LİG’DE OYNAYACAKLAR

İnanın abartmıyoruz, fazlası vardır. İşte tesis ve alt yapı anlamında çok güçlü bir kurumsal kimliği olan Kullarspor ne yazık ki, geride bıraktığımız sezon BAL’dan yerel lige düştü. Başiskele temsilcisi önümüzdeki sezon Amatör Süper Lig’de mücadele etmek durumunda. Son derece vahim, düşündürücü bir tablo bu. Böylesi imkanlarla üst liglerde mücadele edecekken, yerel lige düşmek son derece acı verici. Uzun zamandır camianın liderliğini yapan Fahri Altıntaş, projeleriyle kulübü kurumsal anlamda çok iyi noktaya getirdi, takdiri fazlasıyla hak etti.

BİR YERLERDE YANLIŞ YAPILIYOR

Ama gelin görün ki sportif başarı bir türlü sağlanamadı. BAL’da bir ara Play-Off yaptılar, 3.Lig’i zorladılar ama olmadı. Kuşkusuz yerel lige düşmüş olmalarında BAL’daki saçma statünün payı var ama ne olursa olsun bu kulübün bu noktaya gelmemesi gerekirdi. Demek sportif yönetimde bir sıkıntı var, bir yerlerde yanlış yapılıyor. Bizim gözlemimiz en büyük yanlış, teknik direktör seçimlerinde. Bu kentin güçlü kaynakları bırakılıp dışarıya gidiliyor. Büyük umutlarla getirilen Eser Kardeşler kötü sonuçlar üzerine gönderildi. O gittikten sonra takımın başına alt yapıdan getirilen Ayhan Özkar 5’te 5 yaptı.

AYHAN ÖZKAR AKILLARI BAŞA GETİRSİN

Hem de çok zorlu bir fikstürde kayıp vermedi. Ama buna rağmen Kullarspor düşmekten kurtulamadı. Çünkü öncesinde büyük kayıplar verilmişti. Sadece bu bile nerede yanlış yapıldığının net göstergesi olsa gerek. BAL’da bile takımı bu kentin insanına emanet etmekten kaçınmak kabul edilebilir gibi değil. Alt yapı antrenörü Ayhan Özkar’ın gösterdiği performans umuyorum Kullarspor yönetiminin artık aklını başına getirir. Her zaman yazıyoruz, haykırıyoruz, bu kentte futbolcu ve teknik adam olarak iyi bir kaynak var, yeter ki siz onlara inanın, görev verin.

BİR MUSİBET, BİN NASİHATTEN İYİDİR

Kullarspor’un küme düşmesine bir spor adamı olarak çok üzüldüm. Camiaya geçmiş olsun diliyorum. BAL’da kaç yıldır profesyonel lig hedefi koyuldu ama bir türlü olmadı. Hepsi kulübü yönetenler için bir tecrübe, bir nasihatti. Bu sezonki küme düşme tam anlamıyla musibet oldu. Bir musibet, bin nasihatten iyidir demiş atalarımız. Umuyorum, Kullarspor’u yönetenler sportif noktada artık doğru adım atarlar ve tesisleriyle, alt yapısıyla, kurumsal kimliğiyle göz kamaştıran, örnek alınan, 1. Lig seviyesinde görülen bu kulübün futbol A takımını olması gereken yere çıkartırlar.