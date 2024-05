Kocaelispor’un şampiyonluk reçetesini yazdı...

Ne acıdır ki, 1. Lig’de oynayan Kocaelispor, sezonu 55 puanla tamamlayarak ligi 6’ncı sırada tamamladı.

Ancak Süper lige çıkmak için bir umudunuz vardı...

Play- Off turunun ilk maçında Çorum FK ile oynadık. Maçı 2-0 kaybettik!

Umutlarımız tamamen söndü.

Üzgünüz!

Şu aşamadan sonra ne konuşsak, kimi suçlu ilan etsek, hepsi boş!

Gerçek olan tek şey, Süper lige çıkamadık.





Önümüzdeki sezon yine 1. Lig’de oynayacağız...

Artık tek hedefimiz;

Yeni sezona çok daha iyi bir başlangıç yapmak için, futbol takımını, kulüp yönetimini ve tüm anlayışı yenilemek olmalı.

İnanıyorum ki Kocaelispor’da yapılacak radikal değişimler, bizi Süper Lig’e çıkartır...



Kocaelispor’un Çorum FK’ ya yenilip tüm umutlarımızın söndüğü günden sonra bu şehirde hemen her kes kocaelispor7un önümüzdeki sezon başarılı olması için neler yapması konusunda fikirlerini söylüyor...



Kocaelispor ile ilgili fikrini söyleyenlerden biri de Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyelerinden olan

Doç. Dr. AHMET CEMKUT BADEM...



Cemkut Hoca, 1990’lı yıllarda Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği(KYÖD) Başkanlığı yapan merhum Cemal Badem’in oğlu...





KOÜ’de başarılı bir bilim insanı olan Cemkut Hoca, aynı zamanda gerçek bir Kocaelispor taraftarı ve hayranı...



Kocaeli sivil toplum yaşamında rol alan, fikir sunan, öneri getiren, çalışma yapan başarılı bir bilim insanı...



HERKES EFKÂR DAĞITIRKEN CEMKUT HOCA KURTULUŞ REÇETESİ YAZDI...



Çok saygı duyduğum bir bilim insanı olan ve aynı zamanda gerçek bir Kocaelispor taraftarı olan Cemkut Hoca, önceki gün bana WhatsApp’tan bir mesaj yazdı:



“Kocaelispor’un Çorum FK’ya elendiği elendiği geceden bu yana düşünüyorum, bu takım nasıl şampiyon olur ve nasıl kalıcı bir başarı sağlar, aklıma gelenleri yazdım. Yazdıklarımı Tahir Hoca’ya ve size göndereceğim, konu Kocaelispor...”

Kocaelili bir bilim insanının duyarlılığına bakar mısınız?

Yaşadığı kentin takımı yeniliyor ve bunu dert ediniyor. Bilim insanı duyarlılığı ve titizliğiyle bir kurtuluş reçetesi hazırlıyor...

Üstelik bu reçeteyi, takımın yenildiği akşam kaleme alıyor.



Kim yapar bunu?



Oysa takımın yenildiği gece kulüp yöneticisinden futbolcusuna, taraftarından takıma gönül vermiş birçok kent bürokratına kadar hemen herkes o gece üzüntüden efkar dağıtmak için yiyip içerken; Cemkut Hoca, çalışma odasına kapanıp Kocaelispor nasıl şampiyon olur diye bir kurtuluş reçetesi hazırlıyor...



Sevgili okurlar, Kocaelispor’un önümüzdeki sezon şampiyon olması için kurtuluş reçetesi hazırlayan KOÜ Öğretim Üyesi, bilim insanı Doç. Dr. Cemkut Badem’in yazdığı raporu aynen yayınlıyorum:





İŞTE CEMKUT HOCA’NIN KURTULUŞ REÇETESİ...



“45 yıldır peşinden koştuğum, güzide takımızın yeni nesillerin gönlüne girebilmesi, gelecekte dünya çapında bir marka olabilmesi için kaçınılmaz olarak düşündüğüm aşağıda özetleyeceğim reçeteyi tüm Kocaeli Kamuoyuna takdim etmek isterim...

Takımımız artık Büyükşehir Belediyesinin Öz kaynakları ile sürdürülebilir bir başarı kazanması imkânı bulunmamaktadır.



Kanımca büyükşehir belediyemiz ve Tahir Hocamız artık aşağıda önereceğim süreçte organizatör olmalı, aynı zamanda denetim kurulunda görevlendireceği kişilerle süreci sadece izlemelidir.

Şampiyonluk Reçetesi tamamıyla ilimizde faaliyet gösteren her sene Türkiye’de ilk 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran, şehrin havasını suyunu kirleten ancak haklarını teslim edelim istihdam yaratarak insanına da iş imkânı sağlayan SPONSOR olacak şirketlere bağlıdır.



Böyle bir şans Türkiye’de sadece Kocaeli ve Bursa Şehirlerinde bulunmaktadır.

Reçeteye biraz komik bulduğum “Dolaylı Anlatımla” başlayarak ile aşağıda özetliyorum:



ÖNCE TEKNİK EKİP VE TAKIM KADROSU



Kocaelispor’umuzun

Teknik Heyeti, ilk 11’i ve yedek kadrosu...



Teknik Heyet: TÜPRAŞ (Sponsor edilecek)



İLK 11...

(3-5-2 oyun düzenine göre geliştirilmiştir)



KALEDE( LASTİK GİBİ KALECİ)



1- Kordsa



DEFANS ÜÇLÜSÜ(ÇELİK GİBİ DEFANS)



2-Kroman Çelik

3- Posco

4- Yücel Boru



ORTA SAHA( PATLAMAYA HAZIR BOMBALAR)



5- Aygaz

6-İGSAŞ

7-Enerjisa

8-Hayat kimya

9- Petkim



FORVET HATTI (SAĞLIM VE HIZLI)



10- Yıldız Entegre

11- Ford Otosan



YEDEKLER



12-Kroman Çelik

13-Bakeart

14- Enerjisa

15- Nuh Çimento

16- Brisa

17- Pakmaya





YÖNETİM



Şehrimizin havasını suyunu kirleten ancak insanımızı da doyuran bu büyük firmalarla 5 yıllık sponsorluk anlaşması yapılacak. Bu firmalar yıllık cirolarının cüzi miktarını Kocaelispor’a aktaracak, aktarılan bu paralar sadece futbolcu ve teknik ekip transferlerinde kullanılacak.

Sponsor anlaşmaları imzalanacak, transfer ekibi önce teknik ekip ve isteği sporcuları transfer edecek.

SPONSOR OLMAK İSTEMEZLERSE?

Sponsorluk anlaşmalarının imzalanabilmesinin temel koşulu Kocaelispor yönetim kurulunda hiçbir sanayici ya da iş adamının olmaması...



Yönetim Kurulu:

Sağ-sol görüş ayırmadan Kocaelisporluluğu tartışılmaz, ortak paydası Kocaelispor olan, hiçbir huzur hakkı talebi olmayan akademisyen, emekli bürokrat, emekli sporcu, büyük şehir belediyesi gerçek kişi ya da tüzel kişi temsilcileri ve şehrin güvenilir dinamikleri, ilerleyen süreçte Her Sponsorun 1 temsilcisi (Sponsor kontratları imzalandıkça Yönetim Temsil Hakkı kazanılacak), ile Ana Taraftar Gurubu Hodri Meydan dan 1 temsilciden oluşacak,

Bu yönetim ekibini Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın oluşturacak ve başlangıçta tek liste seçimle oybirliği ile seçilecek.

Denetim Kurulu:

Mesleki birikimimle akademisyen olarak ekibimle bila bedel tüm süreçlerin iç/dış denetimi ve raporlama konusunda tam destek olmaya hazırım.



Ayrıca Denetim Kuruluna SPONSOR temsilcileri ilerleyen süreçte dâhil edilebilir.

Yukarıda sıralanan koşullarda oluşturulacak Yönetim ve Denetim Kurulu, SPONSOR nezdinde tam bir güven unsuru oluşturacak.

SPONSORLARA bilimsel esaslara dayalı bir sunum hazırlanacak, bu sunumları hazırlama ve sunma konusunda hiçbir bedel talep etmeden aday olduğumu ifade ederim. Bu sunumun içeriği kısa bir tarihsel tanıtım ile tamamıyla 5 yıllık sportif başarı hedeflerinden oluşacak.

Hedefler:

Birinci yıl: Birinci Ligde 1. olarak şampiyonluk

İkinci yıl: Süper Ligde ilk 3

Üçüncü Yıl: Süper Lig şampiyonluğu, önceki yılın başarısından dolayı Avrupa Kupalarında Yarı Final...

Dördüncü Yıl: Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde Yarı Final...

Beşinci Yıl: Süper Lig Şampiyonluğu ve Şampiyonlar Lig’i Finali...

Türkiye’de ve Avrupa’da sayılı ciro elde eden Kocaeli şehrinde faaliyet gösteren şirketlerin Bu hedeflere kayıtsız kalacağını düşünmüyorum.



Sunumda ayrıca;

Başarı geldikçe sponsor paydaşlarımızın sayısının artacağını, bu paydaşların ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğü arttıkça daha çok ciro şansları olacağı, Kocaelispor’un kendilerinin Ulusal/ Uluslararası reklam kanalı olacağını ve elde edilecek sportif başarılarla Ana sponsorluk, Ön İsim Sponsorluğu konusunda 2-3 yıl sonra firmaların yarışacağını, kulübe daha çok finansal destek vereceklerini ve hatta vermek isteyen onlarca firma olacağı konusunda bilgi ve önermeler yer alacak.



Sunumda Sponsorluk süreçleri ayrıntılandırılacak;



Örneğin: Her oyuncu formasında kendi sponsorunun kol reklamı olacak, basına verilecek demeçlerde oyuncular kendi sponsorlarının marka logosunun bulunduğu Kocaelispor ana temalı şapka tişört vs ile çıkacak.

İç saha maçlarında Ana Taraftar Grubu Hodri Meydan, her maç için Sponsor Logolarının da her aldığı özenle ve profesyonelce oluşturulmuş Koreografi hazırlayacak ve maç başlarında bu koreografi sunulacak, istisnasız her maç, her maç için bir sponsorla özdeş ürün ve Kocaelispor ilişkilendirilecek, karikatürize edilecek, bunun için uzman kişilerden destek alınacak.



Naklen Yayın ve medya sayesinde 2,3 hafta sonra bu koreografiler ulusal basında gündem olmaya başlayacak, ulusal basında sponsorlar görünmüş olacak...

Özetle;

Kimileri yukarıdaki reçeteye Hayal, saçmalık, olamaz diyebilir.



Ancak bilinen tek gerçek var; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bütçesi, İştirak Öz kaynakları ile yani taşıma suyla değirmeni döndürmek ve Kalıcı ve Üst Düzey başarı elde etmek mümkün değildir.



Yukarıdaki Reçete daha profesyonel hazırlanarak planlama ve organizasyon ile 5 yıl içinde Kocaelispor bırakın Türkiye’yi dünyanın en bilinen markası haline gelecektir.

Bu başarı hikâyesini Türkiye’de yazabilecek iki şehir var biri Kocaeli diğeri Bursa.



Göztepe bu önerdiğim sürecin benzer bir yöntemi (tek sponsor ortak) ile şampiyon oldu ve göreceksiniz çok başarılar kazanacak.



PEKİ, SPONSORLAR YİNE DE SPONSOR OLMAK İSTEMEZLERSE;



Kocaeli’nin kıymetli milletvekilleri (sadece protokolde maç izlemek yetmez sayın vekillerim), İlçe Belediye Başkanları (sadece protokolde veya taraftar arasında maç izlemek yetmez sayın başkanlarım), Tüm Sponsor görüşmelerine gerekirse katılacaksınız, katılamazsanız, firmaları arayacaksınız, Sanayi Bakanı, Çevre Bakanı ve Tahir Hocam bu noktada devreye girecek,

Herkes kazanacak bu süreçten.

Organizasyon kısa zamanda oluşturulursa 35.000 kombine 1, 2 gün içinde satılacak. Kombine satışının tarihi önceden ilan edilecek ve tüm transfer süreçlerinin sonunda belirli bir tarih aralığında satışı yapılacak.



Kritik nokta transferlerin bitmiş imzaların atılmış ve hazırlık maçlarının oynanmış olması. Loca satışları ile birlikte buradan bu sezon için 300-500 milyon gelir elde edilme imkânı var. Bu gelir serbest nakit akımı şeklinde 1. yılın takımın cari masrafları için harcanacak. Cari masraflar için SPONSORLARDAN kaynak talep edilmeyecek.



EYLEM PLANI (1 Haziran-31 Haziran)



1- Tahir Hoca organizasyonuyla önce yukarıda bahsettim kriterlere uygun Yönetim Kurulu Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.(ilk 15 gün içinde )



2-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Kocaelispor Kulübü davetiyle Kongre Merkezinde düzenlenecek kapsamlı bir toplantıya Sponsor Firma Temsilcileri, Milletvekilleri ( hepsi), İlçe belediye başkanları (hepsi), Sanayi ve Çevre Bakanlığı Temsilcileri (önemli), salonun tamamını dolduracak ilgili kişi ve kurum temsilcileri, yerel ve ulusal Basın Temsilcileri, BALKON (HODRİ MEYDAN) çağrılacak. Toplantıda Sponsorluk süreci sunumu yapılacak Hedefler ilan edilecek 1-2 saatlik sunum. Doyurucu ve Net... (ilk 20 gün içinde yapılacak.)

3-Sponsor Anlaşmaları için 20 Firma tespit edilip görüşmelere başlanacak.

4-İlk Anlaşmayı yapan firma Teknik Ekibin (Scout ekibi dâhil) in Maliyetini karşılayacak.(Kan emici Menajerler kesinlikle uzak tutulacak)



1-Teknik ekibin transferini istediği oyuncuların her birinin bonservis ve sözleşme maliyetini 1 Sponsor Karşılayacak. (Transfer Haziran Ayında bitecek)

2-Herbir transfer basın lansmanı ve yönetim-sponsor aracılığı ile duyurulacak.

3-Tüm Transferler Stadyumda Toplu Tanıtım Töreni yapılacak- Sponsor Reklamları eşliğinde.

4-Temmuz-Ağustos ayında iyi takımlarla hazırlık maçları yapılacak, başarılı sonuçlar alınacak.

5-Ağustos ayında takvime göre lig Başlamadan 2 hafta önce geniş katılımlı basın lansmanı ile Kombine/Loca Satışları duyurulacak, satışlar için 2-3 gün süre verilecek.

Tekrar ifade ediyorum, profesyonel bir ekip ve amatör bir ruhla uygulanacak bu Reçete ile 5 yıl içinde Kocaelispor bırakın Türkiye’yi Dünyanın en bilinen markası haline gelecektir.



Sevgili okurlar, Cemkut Hoca’nın Kocaelispor’u şampiyonluğa taşıyacak reçetesi bu. Son derece bilinsel ve iyi düşünülmüş profesyonel bir çalışma. Kocaelispor'a kim talip oluyorsa bu kurtuluş reçetesini uygulamalı....