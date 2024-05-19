Teşekkürler Emir Ortakaya…

Bu sezon Kocaelispor’da performansı en iyi oyuncu kim diye sorsak, her halde büyük çoğunluk Emir Ortakaya derdi.

Sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak gelen genç stoper ilk maçlarda yedek kaldı.

Bir antrenman sonrası açıklamasında, “Ağabeylerim var, sıra banada gelir” demişti.

Bir yıl önce Göztepe’de sürekli oynuyordu.

Kocaelispor’da ilk haftalarda yedek kaldı, ikinci yarılarda oyuna girdi, gol attı formayı kaptı…

… … …

Son yıllarda sol ayaklı stoper bulmak zor.

Emir Ortakaya, stoperde hem kesici, hem de topu oyuna sokmak anlamında özellikleri olan bir isim.

Mustafa Gürsel geldikten sonra orta sahaya, 6 numara pozisyonunda da oynadı.

O haftalar performansı düştü.

Biraz dağıldı.

Özellikle ligin ilk yarısındaki performansı mükemmeldi.

Hatta devre arasında Fenerbahçe’ye dönme ihtimali bile vardı.

Yabancı kontenjanından dolayı Süper Lig’de defans oyuncuları kolay yetişmiyor.

Stoperler genelde yabancı tercih ediliyor.

Emir Ortakaya, bir yıl önce Göztepe’de, bu sezonda Kocaelispor’da kiralık olarak ligi tamamladı.

Kalitesi ortada…

… … …

Her ne kadar sosyal medyada bazı taraftarlarımız kendisini beğenmese de, bu yaş grubunda Türkiye’nin en iyi yerli oyuncuları arasında bulunuyor.

Kocaelispor’da ligin ikinci yarısında çok iyi performans gösterememesinin nedeni, takımın kötü oynamasıdır.

Bu kötü takımda öne çıkan tek isimdi…

Emir Ortakaya, bu sezon Eyüpspor ve Göztepe’de oynasa çok daha iyi gözükürdü.

Kocaelispor’da da görevini fazlasıyla yaptı.

Sanki kiralık oyuncu değil de, Kocaelispor altyapısından yetişmiş bir futbolcu gibi oynadı.

Onda, o aidiyet duygusunu gördük.

Maçlarda yenilgiyi kabul etmeyen bir isimdi.

Sakaryaspor maçında bir ara Yusuf Cihat ile sahanın ortasında tartışmaya bile girdi.

Takımı ateşleyici özelliği vardı.

Bize çok önemli katkı sağladı.

Eğer Kocaelispor Play-Off finaline kalsaydı, bunda Emir Ortakaya’nın çok büyük katkısı olacaktı…

… … …

Emir Ortakaya bu takımda iz bıraktı.

Bir yıl gibi kısa süre kalmasına rağmen, bu kulüpte her zaman hatırlanacak…

En azından aldığı paranın hakkını verdi.

Ondan daha fazla para kazanan, sahada dolaşan futbolculardan çok daha katkı sağladı.

Kocaelispor taraftarları onu unutmayacak…

Çorum FK maçından sonra veda etti…

Çok güzel duygularla gitti…

Teşekkürler Emir Ortakaya…