Yabancı seçiminde çok hata yapıyoruz

Trendyol 1.Lig’de yabancı oyuncular her daim belirleyici olmuştur. Yabancı tercihlerinde az hata yapanlar hedefe ulaşmıştır. Bakın geçmiş sezonlara bunu çok net görürsünüz. Ne yazık ki konuda herkes aya giderken yaya kaldık. Küme düştüğümüz sezon yabancıların büyük bölümü fiyaskoydu. Bu sezon da özellikle devre arasındaki yabancı tercihlerimizin çok hatalı olduğunu görüyoruz.

BEKLENENİ VEREMEDİLER

İki Gürcü Davit ile Giorgi takıma en küçük bir katkı veremediler. Kouakou’nın gelişi parıltılıydı ama varlığı ile yokluğu belli değildi. Beridze kimi maçlarda skora katkı sağlasa da, sezonun genelinde beklenen performanstan uzaktı. Amaral’ın performansı da aynı şekilde istikrarsızdı. Candeias takımda skora en çok katkı veren isim olarak öne çıksa da, çoğu maçta sahada yok gibiydi. Hakkını teslim edelim iyi penaltı atıyor ama ne kanatta, ne orta sahada istenilen düzeyde değildi.

ISRARLA İSTEMİŞTİ

Devre arasında Süper Lig’den gelen Vukovic başlarda, daha doğrusu Ertuğrul Sağlam döneminde iyiydi. Sonra yeriyle oynandı, kenara alındı, bocaladı. Fofana da sezon başı geleceğin yıldız adayı diye sunuldu ama çok kısa zamanda foyası meydana çıktı. Ve, devre arasında Ertuğrul Sağlam’ın ısrarla alınmasını istediği Ramal. Azeri futbolcu santraforda etki gösteremedi ama kanatta, özellikle adam eksiltmeleriyle dikkat çekti. Genel anlamda bakıldığında yabancılardan istediğimiz verimi alamadık.

İKİ GÜRCÜ, BİR GİNELİ

Üst düzey performans gösteren yoktu, idare edenler oldu, hiçbir şey veremeyenler de. Bedizde dışındaki iki Gürcü kiralıktı gitti, şükür kurtulduk. Fofana da kiralık süresinin ardından gidiyor. Candeias’ın da sözleşmesi bitti. Ertuğrul Hoca’nın onunda devam etmek isteyeceğini sanmıyorum. Beridze, Amaral ile Vukovic’in mukaveleleri devam ediyor ve biri veya ikisiyle yollar ayrılabilir. Ramil ile ilgili sosyal medyada yolların ayrılması gerektiğini dair yorumlara rastlıyorum.

BİLDİĞİMİZ İSİMLER OLSUN

Ben aynı görüşte değilim. Azeri futbolcunun yeni sezonda daha güçlü kadroda kanat oyuncusu olarak önemli işler yapacağı inancındayım. O ışığı verdiğini düşünüyorum. Takıma yeni alınacak yabancılar konusunda mutlaka ince eleyip sık dokumalıyız. Mümkünse Türkiye’de oynayanlar, bildiklerimiz tercih edilsin. Yabancı transferinde en uzak durmamız gereken ülke Gürcistan. Bir başka dikkat etmemiz nokta bu sezona göre biraz daha yaşları genç isimleri tercih etmek olmalı.