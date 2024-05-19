Yabancı seçiminde çok hata yapıyoruz

Trendyol 1.Lig’de yabancı oyuncular her daim belirleyici olmuştur. Yabancı tercihlerinde az hata yapanlar hedefe ulaşmıştır. Bakın geçmiş sezonlara bunu çok net görürsünüz. Ne yazık ki konuda herkes aya giderken yaya kaldık. Küme düştüğümüz sezon yabancıların büyük bölümü fiyaskoydu. Bu sezon da özellikle devre arasındaki yabancı tercihlerimizin çok hatalı olduğunu görüyoruz.
BEKLENENİ VEREMEDİLER
İki Gürcü Davit ile Giorgi takıma en küçük bir katkı veremediler. Kouakou’nın gelişi parıltılıydı ama varlığı ile yokluğu belli değildi. Beridze kimi maçlarda skora katkı sağlasa da, sezonun genelinde beklenen performanstan uzaktı. Amaral’ın performansı da aynı şekilde istikrarsızdı. Candeias takımda skora en çok katkı veren isim olarak öne çıksa da, çoğu maçta sahada yok gibiydi. Hakkını teslim edelim iyi penaltı atıyor ama ne kanatta, ne orta sahada istenilen düzeyde değildi.
ISRARLA İSTEMİŞTİ
Devre arasında Süper Lig’den gelen Vukovic başlarda, daha doğrusu Ertuğrul Sağlam döneminde iyiydi. Sonra yeriyle oynandı, kenara alındı, bocaladı. Fofana da sezon başı geleceğin yıldız adayı diye sunuldu ama çok kısa zamanda foyası meydana çıktı. Ve, devre arasında Ertuğrul Sağlam’ın ısrarla alınmasını istediği Ramal. Azeri futbolcu santraforda etki gösteremedi ama kanatta, özellikle adam eksiltmeleriyle dikkat çekti. Genel anlamda bakıldığında yabancılardan istediğimiz verimi alamadık.
İKİ GÜRCÜ, BİR GİNELİ
Üst düzey performans gösteren yoktu, idare edenler oldu, hiçbir şey veremeyenler de. Bedizde dışındaki iki Gürcü kiralıktı gitti, şükür kurtulduk. Fofana da kiralık süresinin ardından gidiyor. Candeias’ın da sözleşmesi bitti. Ertuğrul Hoca’nın onunda devam etmek isteyeceğini sanmıyorum. Beridze, Amaral ile Vukovic’in mukaveleleri devam ediyor ve biri veya ikisiyle yollar ayrılabilir. Ramil ile ilgili sosyal medyada yolların ayrılması gerektiğini dair yorumlara rastlıyorum.
BİLDİĞİMİZ İSİMLER OLSUN
Ben aynı görüşte değilim. Azeri futbolcunun yeni sezonda daha güçlü kadroda kanat oyuncusu olarak önemli işler yapacağı inancındayım. O ışığı verdiğini düşünüyorum. Takıma yeni alınacak yabancılar konusunda mutlaka ince eleyip sık dokumalıyız. Mümkünse Türkiye’de oynayanlar, bildiklerimiz tercih edilsin. Yabancı transferinde en uzak durmamız gereken ülke Gürcistan. Bir başka dikkat etmemiz nokta bu sezona göre biraz daha yaşları genç isimleri tercih etmek olmalı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Tarafsız - Allah Allah yanancilar için ovgu dolu yazılar yazan kimdi acaba geçmiş yazılarınıza göz atın bence
Ks1966 - Hayrettin Bey bu yabancılar geldiğinde öyle demiyorsunuz. Özellikle Karaiashvili ve Shirkilatze için methiyeler düzüyordunuz. Shydayev, Shirkilatze ve Kouakou toplamda üçü bebaber düştüğümüz sezonki Babacar Guaye'nin yaptığı katkıyı yapamadı. Ki Babacar'da topçu falan değil. Menejer çakması bir oyuncu. Gelinen durum ve yönetimin ne kadar iş bildiği ortada. Bu yönetimden kimse yeni sezonda olmamalı. Bu takım bu kalitesiz kadroyla bu kadar puan topladıysa bu Ertuğrul Sağlam'ın ve Tanque'nin başarısıdır.
Dertli Kocaelisporlu. - Ramil şeydayev türk statüsünde oynadığı içün kalırsa iyi olur vukoviçte kalsın.
Tuzla düştü onun yabancıları ile süper ligden düşen üç istanbul takımının yerli ve yabancı oyuncularınıyakın takip e almalıyız.
Ertuğrul hocam iyisini bilir.
Bizim yerlilerden duhan atila mehmet oğuz burak hatta harun cem bunlarlada yollar ayrılmalı.
Izmitki kocaeli doğumlu gençleri akamazsakta kiralama yoluna gidilmeli emir fenerde kalmayacaksa bizi tercih edeceğini zannediyorum.
Tikitaka - Şu sakarya sporun başkanı kadar bile olamadılar adamın oyuncu tercihlerinde yanılma oranı çok düşük bu ligin denenmiş başarılı olmuştur topçuları varken macera aramaya ne gerek.
Cantuğrul - Sayın albayrak ne oldu her gelene şu takımda gol kralı oldu şu takımda şunu yaptılar diyerek yıldız yakıştırması yapıyordunuz biz bunlardan birşey olmaz bunların hepsi menejer kazığı çöp futbolcular dediğimizde ise bizi eleştiriyordunuz bakın şimdi sizde bizim dediğimize geldiniz he ben böyle şeyler demedim derseniz sezon başından beri yazdığınız yazıları okuyun derim size
Sadece Körfez - Başladın yine.
Metin Demir - Taraftar sezon başı bas bas bağırdı ligi bilen yabancılar alın diye yine macera arayıp menajer oyunlarına yenik düştüler. Futbolun doğruları bellidir.. yönetim futbol yeni icat edilmiş gibi hiç bir kurumsal yapıdan habersiz transfer yapıyor. Futbol şubenin başına bu camianın içinden profesyonelleri getirin elinizi çekin oyuncu seçimlerinden.
Fatih - Seneye bu takımın tamamının değişmesi lazım başarı hedefleniyorsa.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.