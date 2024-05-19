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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

“Teslim olmayın mücadele edin”
Adem Turgut

Adem Turgut

Başlığa geleceğim elbette.

Ama biraz anlatmak istiyorum.

***

Bir gün önceden evimin balkonunda bayrağımı astım.

Gazetemin için çatıdan aşağıya sallandırılan al bayrağın tonlarıyla dolu…

Bugün 19 Mayıs…

Bugün özel bir gün…

Bugün Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı için Samsun’a ayak basmasının 105. yıldönümü…

Bugün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı…

Hiçbir bayram elbette bir günde tam anlamına kavuşmaz.

Örneğin 19 Mayıs…

20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 1980’den sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almış. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmış.

MUSTAFA KEMAL GÖNÜLLÜ OLDU

Anlamını kavramak için de o günlere geri gitmek lazım…

105 yıl öncesine dönelim…

30 Ekim 1918 tarihinde Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon zırhlısında Mondros Mütarekesi imzalandı.

Kara günlerdi.

Atatürk, 13 Kasım 1918'de İstanbul Boğazı'ndaki düşman donanmasına bakıp “Geldikleri gibi giderler” dedi.

İstanbul’un ardından 15 Mayıs 1919'da İzmir de işgal edildi.

Karadeniz bölgesi karışıktı.

Çanakkale Savaşında özellikle Gelibolu’daki mücadelesi ile bilinen general Mustafa Kemal Paşa, başta ordu olmak üzere halk tarafından da çok sevilmekte ve saygı görmekteydi. Mustafa Kemal bölgenin denetimi için gönüllü oldu. Dönemin İçişleri Bakanı olan, Mehmet Ali Bey'in de önerisiyle 12 Mayıs 1919 tarihinde de Mustafa Kemal Paşa 9. ordu müfettişliğine atandı. Atama bütün kolordulara bildirildi.

BANDIRMA VAPURUNUN YOLCULUĞU

Adı Bandırma hedefi Samsun olan vapurun yolculuğu da böyle başladı.

İstanbul Karaköy İskelesi'nden başladı. Kaptan İsmail Hakkı’ydı. Vapur küçük bir şeydi. 1878 yılında Glasgow’da inşa edilmiş 279 grostonluk yolcu ve yük vapuruydu. 41 yıllık eski bir gemiydi. Ama üzerinden 105 yıl geçen o büyük yolculuğa da ev sahipliği yaptı.

İngilizler silah araması yaptılar ama Büyük Önderin sözleriyle onlar Samsun’a kurtuluşa inanan beyinler götürüyorlardı.

MİLLİ MÜCADELEYİ BAŞLATTI

Üç gün süren zorlu bir yolculuktan sonra, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal ve beraberindekiler Samsun'a ulaştı. Tütüncü İskelesi'ne ilk adımı attıklarında parçalanmış bir vatanı tekrar ayağa kaldırmak üzere indiklerini ve ne kadar zor bir göreve soyunduklarını biliyorlardı.

Anadolu'ya düşmana karşı başlatılan direnişi kontrol altına almak için gönderilen Atatürk, Anadolu'daki direniş örgütlerini birleştirip Milli Mücadele'yi başlattı. Çünkü o düşmanı göndermeye kararlıydı.

Atatürk Samsun'da altı gün kaldı, 25 Mayıs'ta ise Havza'ya hareket etti. Atatürk, Havza'da Milli Mücadele'yi örgütlemek için uygun ortam gördü. İlk Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'ni de Havza’da kurdu. Orada İzmir'in işgali protesto edildi. İlk genelge yine Havza'da yayımlandı. Atatürk, bu genelgeyle halkın işgallere- işgalcilere tepki göstererek milli bilincin uyandırılmasını amaçladı.

Atatürk daha sonra Erzurum ve Sivas kongrelerini gerçekleştirdi, herkesi mücadeleye inandırdı, etrafında birleştirdi. Destansı bir mücadele ile Anadolu’yu kurtardı ve en nihayetinde çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu.

GENÇLERE MESAJLAR

Evet, geldikleri gibi gittiler. Ama davaya inanmış insanların çok zor koşullarda başlattığı bir büyük mücadele bu başarıyı getirdi.

Başarmak istiyorsanız ilk önce Bandırma Vapuruna binmeyi göze alacaksınız. Yazının başlığı da bu noktada şekillendi.

Gençler, başarmak istediğiniz her konuda vazgeçmek yerine mücadele etmelisiniz.

Bir zorlukla karşılaştınız mı aklınıza 19 Mayıs gelsin. Aklınıza Bandırma vapuru, Samsun, 19 Mayıs gelsin; Atatürk gelsin. Onun duruşu, kararlılığı gelsin.

Çünkü Mustafa Kemal’in gençlere 19 Mayıs’ın anlamından daha büyük bir öğüdü yoktur.

19 Mayıs demek, Samsun demek…

19 Mayıs demek, en kötü koşullarda bile teslim olmayıp mücadele etmek demek.

19 Mayıs demek, sonunu bilmesen de inandığın her şey için mücadele etmek demek.

19 Mayıs demek, kurtuluş için ilk adım demek…

19 Mayıs demek, gençlik demek, gençlere güvenmek demek…

***

Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah ve mücadele arkadaşlarını özlem, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhunuz şad olsun.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

 

 

 

 

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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