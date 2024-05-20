Bulut, Deniz için çok çaba harcadı...

Bir kentsel dönüşüm uygulaması yaparken, kentsel dönüşüm sürecinde ilk yapılması gereken şey, sosyal boyut analizidir.



Hak sahiplerinin projeye ilgisini ölçen bir ölçme yöntemidir.



Bir alanı riskli alan ilan etmeden önce ilk yapılması gerekli süreçtir.





Alanda yaşayanlar kentsel dönüşüm istiyorlar mı istemiyorlar mı bunu öğrenmeden kentsel dönüşüm yapmamalıyız. Bu yüz yüze anket yoluyla yapılır. Dönüşüm alanında yaşayanlara ait pek çok bilgi bu yolla öğrenilir.





Anket sonucunda alanda yaşayanların çoğunluğu kentsel dönüşüm istiyorlarsa dönüşüm projesi başlatılır, istemiyorsa proje iptal edilir. Halka rağmen dönüşüm yapamazsınız, yapmaya kalkarsanız proje ölü doğar.







Buna iki örnek vermek istiyorum...



Nevzat Doğan döneminde riskli alan ilan edilen Hacı Hızır ve Veli Ahmet Mahalleleri dönüşüm projesi; bu projede sosyal boyut analizi yapılmadan riskli alan ilan edilmiştir.





Dolayısıyla ölü doğan bir projedir. Sorunları hala çözülememiştir.



Doç. Dr. Tahir Büyükakın, belediye başkanı seçildikten sonra alanda bir sosyal boyut analizi yaptırmış, halkın dönüşüm isteyip istemediğini ölçmüştür.



Ama sorun hala devam etmektedir. Eğer Nevzat Doğan riskli alan ilan etmeden sosyal boyut analizini yaptırsaydı halkın çoğu istemediği için belki de riskli alan ilan edilmeyecekti.



Başka bir örnek; rahmetli Hüseyin Üzülmez dönemi Kartepe Emek Evler Mahallesi dönüşüm projesi başlangıçta, başkan kentsel dönüşüm yapacağına dair kararlı bir duruş sergiledi.



Halk rahatsız oldu, hemen dernek kurup direndiler, başkan sonradan projeden vazgeçti...



Eğer sosyal boyut analizi yapmış olsaydı, halkın isteyip istemediğini ölçen bir anket yapsaydı, proje ölü doğmazdı.



Hatta bahçe tipi yapılaşmanın olduğu yerlerde halkın apartman tipi yapılaşmaya onay vermesinin güç olacağını öngörseydi, sonucu kestirebilirdi.







Çayırova İnönü Emek Evler Kentsel Dönüşüm Projesi, eski belediye başkanı Ziyaeddin Akbaş, döneminde başlanmış bir proje, her şeyiyle mükemmel planlanmış- tasarlanmış örnek bir proje...



Ancak projede halk yok, ölü doğmuş. Belediye, kentsel dönüşüm sürecini başlatmış, devam ettirmiş ama ilk yapması gereken şeyi, yani sosyal boyut analizini yapmadığı için proje ölü doğmuş...



Halka rağmen onun isteyip istemediğini sormadan dünyanın en iyi planını ve tasarımını da yapsanız projeniz ölü doğar.



Çayırova İnönü Emek Mahallesi sakinleri projenin kendilerine sorulmadan başlatıldığını gerekçe göstererek, dönüşüm mağdurları derneği kurdular. Danıştay’da dava açtılar ve davayı kazandılar. Riskli alan iptal oldu.



Bu seferde bir olumlu örnek vererek bu bölümü sonlandırayım.





Derince Deniz ve Dumlupınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, 2014 yılında Ali Haydar Bulut’un ikinci döneminde başlattığı en önemli projelerinden biriydi. İki mahallenin dönüşümü için çok çaba harcadı.

Dönemin belediye başkan yardımcısı olan Kocaeli’nin önemli kentsel dönüşümcülerinden olan Adnan Pala tarafından sosyal boyut analizi yaptırılmıştır...



İki mahallede yüzde 70 oranında dönüşüm istiyoruz sonucu çıkmıştır.



Bugün projenin temeli sağlam atıldığı için projede halk olduğu için proje uygulamaya dönüşmüştür.





Tespit değerleme planlama tasarım fizibilite analizi süreçleri, kentsel dönüşüm takımı içinde rahatça görev dağılımı yapılıp yürütülecek süreçlerdir...

Bir maliyet gerektirmemektedir sadece 8-10 kişilik kentsel dönüşüm takımının maaş giderleri maliyettir.

Bu da bir belediye için devede kulak bir harcamadır.

Personelinizin maaşını mı ödeyemiyorsunuz?





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının dönüşüm özel hesabı var, oradan kaynak aktarımı talep edin probleminizi çözün.





Bu süreçleri başarıyla yönetebilmeniz için Büyükşehir Belediyesinin coğrafi bilgi sistemlerinden imar müdürlüğünün rehberliğinden yararlanabilirsiniz, yeter ki iyi bir uzlaşma diliniz olsun...







