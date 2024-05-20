Vali Seddar Yavuz büyük alkışı hak etti

Halkevi, 85 yıllık bir bina ve büyük sıkıntılar içindeydi, bir an önce elden geçmesi gerekiyordu. Yaklaşık 20 yıldır Halkevi’nin onarılması gündemdeydi. Ancak farklı fikirler ortaya atılınca binaya karşı kamuoyunun hassasiyeti de olağanüstü artmıştı. Vali Seddar Yavuz göreve geldikten sonra kararlı adımlar attı. Sürüncemedeki işi sahiplendi.

İhale sürecinde yaşanan sıkıntılara rağmen Yavuz geri adım atmadı. Ve beşinci ihaleyi kazanan Mavva Yapı Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına Ziya Demirtaş YİKOB ile 30 Mart 2023’de sözleşme imzalayarak güçlendirme ve restorasyona başladı.

GEÇEN YIL BİNAYI GEZMİŞTİK

Hatırlayın, geçen yıl nisan ayı başında Halkevi binasında çalışmalar fiilen başlamıştı. Çalışmalar başlayınca Vali Seddar Yavuz ilk incelemesini yaparken bizi de davet ettiler.

Binadaki tahribatı gözümüzle gördük. Duvarlarda çatlaklar, zeminde çökme…

Doğrusu ürkütücüydü.

Yavuz “Gençlerin aktif ve yoğun kullandığı bir bina- merkez olsun istiyorum” vurgusunu yapmıştı.

KULE TADİLATINDA DEĞİŞİKLİK

Vali Yavuz o gün çok önemsediği Halkevi binasında çalışmanın başlamış olması nedeniyle de pek keyifliydi. “İnşallah bittiğini de görürüm” demişti. Hatta o gün birlikte bakmak için de sözleşmiştik. Ama doğrusu ben bina için umutlu değildim. Hele de müteahhitlerin iş bırakmayı çok tercih ettiği bu süreçte bu binayı bitirmek hiç kolay değildi.

Halkevi binasının 420 günlük bir iş bitirme süreci vardı. Yani bitişi 7 Haziran 2024’e denk geliyordu.Geçen gün şehir merkezine doğru giderken açılan tadilat güvenlik perdesinin arkasında Halkevi binasını gördüm. Çok güzel görünüyordu.

Dün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramıydı. Eğer kule tadilat projesinde değişiklik olmasa bina bugüne yetiştirilecekti.

VALİ YAVUZ YENİDEN GEZDİRDİ

Halkevi binası da bir gençlik merkezi olarak planlandı. Vali Yavuz programların hemen ardından binaya gitti. Bizi tekrar davet ettiler. Değişimi gözlerimle gördüm… Yavuz biz gazetecilere binayı gezdirdi, anlattı. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, projeyi baştan sona yöneten vali yardımcısı İsmail Gültekin de Yavuz’a eşlik etti.

Halkevi binasında dış duvarlar soyulmuş, tuğlalar içten ve dıştan çelik ile güçlendirilmiş. Tiyatro salonunda akustik tavan var. Sahne ve duvarlar ses geçirmez şekilde yenilenmiş. 250 kapasiteli salonda koltuklar turkuaz renk olacak. Tiyatro salonunun balkonu aslına uygun yapılmış. Pencere- kapı ahşapları özenle hazırlanmış.

A Blokta, 250 gencin her türlü sanatsal ve kültürel faaliyetlerini sunabileceği alt yapısı son teknolojik malzemelerle donatılmış çok amaçlı salon ve kulisler yer alıyor. B Blok zemin katta, Kitap kafe gibi düşünülmüş kütüphane var.

Zemin katta gençler için mini bir sahne, teknolojik malzemelerle donatılmış ses kayıt stüdyosu, bilişim ve oyun salon, ofis bulunuyor. Birinci katta, değişken eğitimlerin verileceği 2 sınıf, 2 etüt odası, 1 el sanatları atölyesi, bilgisayar odası ve toplantı salonları var.

DÖNEMİNE İMZA ATTI

Projenin toplamı için yaklaşık 120 milyon lira harcanmış, Bina 9.6 şiddetinde depreme dayanıklı hale gelmiş. Kule tadilatı sürüyor 15 güne geçici kabule hazır hale gelecek. Asıl önemli detay binanın tefrişatını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapacak ve gençlik merkezi olarak kullanacak. Protokol de hazırlanmış.

Yavuz, “Birileri yap dedi diye yapmadık, devlet görevi olduğu için yaptık. Harika bir iş çıktı ortaya” dedi.

Gerçekten dış cephe renginden zeminine, penceresine hatta bahçe düzenlemesine kadar harika bir iş çıkarılmış.

Tebrik ediyorum.

Vali Yavuz dönemine bir imza attı.

Çok büyük bir alkışı da hak etti.