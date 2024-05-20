Bodrum FK çıkar gibime geliyor, gönlüm Çorum FK’dan yana

Biliyorum Sakaryasporlular bana kızacak ama gönlüm öyle istiyor. Kuşkusuz ki futbol şehridir, çok önemli taraftar grubu var, Süper Lig’e renk katarlar. Otoritelerin büyük bölümü 3 takım arasında Sakaryaspor’un Süper Lig’e çıkmasını ister. Ancak bizim tercihimiz söz konusuyla ya da söz konusu ezeli rekabetse mantık susar, duygular konuşur.

FİNAL SENDROMLARI VAR

Bizden çok daha az bütçeyle final yapmış olmaları kuşkusuz ki önemli bir başarı. Emeği olanları kutlamak lazım. Ama şu da bir gerçek ki, Komşu finale kadar iyi geliyor, orada patlıyor. Sadece Olimpiyat Stadı’ndaki bizim maçtan söz etmiyorum. Öncesinde de Play-Off finallerinde çok kaybettiler. Onun için de finallere büyük bir stres altında çıkıyorlar, yine mi olmayacak baskısıyla hüsrana uğruyorlar. Benzer bir senaryo olabilir. Komşuyu şimdiden 30 Mayıs sendromu sarmış durumda. Yanlış anlaşılmasın, elbette futbol şehirlerinin Süper Lig’de olmasını isterim.

BİZDEN ÖNCE ÇIKSINLAR İSTEMEM

Kocaelispor-Sakaryaspor rekabeti olması gerektiği gibi en üst ligde olmalıdır derim. Ama biz 1.Lig’de kaydıysak, bizden önce oraya çıkmalarını da istemem. Birlikte çıkmamızda hiçbir sakınca yok, hata bunu isterim. Örneğin bu yıl çıkamazlarsa, önümüzdeki sezon iki ezeli rakibin Süper Lig yapmasını gönülden isterim. Dediğim gibi bizden önce olmaz. Duygularım böyle söylüyor. Yalan söyleyecek halim yok. Aslında Sakaryasporluların düşüncesi de benden farklı değildir.

FAVORİ TAKIMIM BODRUM FK

Bizim yerimizde olsalardı yani biz final yapıp, onlar elenseydi, benim gibi düşünürler, Kocaelispor çıkmasın isterlerdi. Neyse, benim favorim Bodrum FK. Öyle yıldızları falan yok ama takım oyununu iyi oynuyorlar. Zor gol yiyen bir takım. Ki, bu önemli bir faktör. Yarı finalde Çorum FK, finalde Sakaryaspor’u geçerler gibime geliyor. Ha, şu da var Sakaryaspor’a sorsak finalde kimi istemezsin diye sanıyorum Bordum FK yanıtını verir. Kuşkusuz Gökdeniz’den dolayı Bodrum çıkarsa sevinirim ama gönlümden geçen Süper Lig’de olmasını istediğim takım Çorum FK.

ÜÇÜNCÜ BİR İHTİMAL YOK

Bu yıl ilk kez 1.Lig’de yer aldılar. Çıkarlarsa bir tarih daha yazacaklar. Futbolun sevildiği bir şehir. Hepsinden önemlisi bizim iyi ilişkiler içinde olduğumuz bir kulüp. Antalyaspor, Adana Demir ve Eskişehir’den sonra kardeş olarak gördüğümüz bir camia. Bugüne kadar oynadığımız her maçta dostluk ön plandaydı. Biz onları, onlar bize en iyi şekilde karşıladık, uğurladık. Perşembe akşamki maçın bitiminde Çorumlular bizim takımı tribüne çağırıp alkışladı. Umuyorum ki, Çorum FK Süper Lig’e çıkar, olmadı Bodrum FK bunu başarır. Benim için, bizim camia için üçüncü ihtimal yok. Hayırlısı bakalım.

Hesap günüm gelecekmiş!

Yeşil-Siyah rumuzuyla önceki günkü yazımın altına bir yorum yapılmış. Eleştiriye son derece açık biri olduğumu okurlarım iyi bilir. Öyle olmasa, bu ve buna benzer yorumların yayınlanmasına izin vermezdim. Ayrıca köşeme alıp konu da etmezdim. Yeşil-Siyah rumuzlu yorumda bakın neler yazılmış: “ Yapılan her şeyden haberin vardı ve hepsine zamanında övgüler düzdün. Şimdi çıkmışsın günah çıkarıyorsun. Bu takımın yakasından düşmesi gerekenlerin başında sen de geliyorsun. Herkes için olduğu gibi senin için de hesap günü gelecek. Sen asla Kocaelispor taraftarı olamazsın”

TARAFTAR DEĞİL, GAZETECİYİM

Kimdir bilmiyorum ama sürekli yazılarıma bu rumuzla yorum yapıyor. Takmış bana. Sürekli, “Sen asla Kocaelispor taraftarı olamazsın” diyor. Aslında doğru söylüyor. Benim taraftar gibi düşünmemi, ona göre yorumlar yapmamı istiyor, bekliyor. Bunları göremeyince de, “Sen asla taraftar olamazsın” diyor. Haklı. Ben bu mesleği yaptığım sürece taraftar değil, gazeteciyim. Taraftar gibi bakamam, davranamam. Daha doğrusu o derecede duygusal olamam. Okurumun, “Asla” sözü mesleği yaptığım sürece geçerli. Yarınlarda mesleği bırakır, tribüne dönerim o zaman taraftar olurum. Tıpkı, mesleğe başlamadan önceki gibi.

HESAP GÜNÜM GELECEKMİŞ

Yeşil-Siyah rumuzlu okurum yorumunda, “Herkes gibi senin için de hesap günü gelecek” demiş. Hesap gününden kasıt ebedi alemse sorun yok, inançlı insanlarınız hesap gününün geleceğini iyi biliriz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kast ettiği bu dünyadaki bir hesapsa, yazdıklarımla ilgisiyle hiç sorun değil. Vicdanen çok rahatım, geceleri çok şükür mışıl mışıl uyuyorum. Hatalarım, eksiklerim olmuştur elbette ama bilerek yanlış, yalan yazmadım, kimseden menfaat sağlamadım, alnımın teriyle, yüzümün akıyla meslekte 40 yılı geride bıraktım. Yazdıklarımdan vereceğimiz hiçbir hesap yok. Çiğ yemedim ki, karnım ağırsın.

GEL, YÜZÜME KARŞI SÖYLE

Her şeyden haberim varmış, zamanında övgüler düzmüşüm, şimdi günah çıkartıyormuşum. Vay be! Ben neymişim de haberim yokmuş! Oldu olacak yönetim kurulu toplantılarına falan katıldığımı yazsaymış! Neye inanıyor, doğru biliyorsam yazdım. Yanıldığım elbette olmuştur, çıkıp özür dilemişimdir. Madem bu kadar Kocaelispor’u düşünüyorsun ve benim zarar verdiğime inanıyorsun, neden kimliğini gizliyorsun. Açık kimliğini yaz, çekinmeni gerektirecek bir şey yok. Hatta şöyle yapalım: Önce kimliğini açıkla. Sonra gel seni bizim TV programına konuk alalım. Yanı başımda otur, yüzüme karşı söyleyeceklerini söyle. Ben de cevaplarını vereyim. Hodri Meydan. Haber bekliyorum.

Onlarla ne kadar gurur duysak az

Kocaelispor’daki yoğun gündemden Kavaklı Şehit Adem Başoğlu Ortaokolu kız futbol takımının başarılarını epeydir yazmadım, sevgili Hasan Alemdar’ı ihmal ettim. Başta özür diliyorum. Sevgili Alemdar’ın büyük emek verdiği takım bu yıl da Türkiye Şampiyonu oldu. İki yıl üst üste bu başarıyı gösterdiler. Toplamda 3 oldu. Yıllardır büyük bir emek var.

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Çok sistemli, planlı, programlı bir çalışma var. Tabi kentimizde iyi de bir kaynak olduğu da bir gerçek. Kavaklı ortaokulu son yıllarda yıldızlar düzeyinde şampiyonluklara resmen ambargo koydu. Başta işin mimarı Hasan Alemdar olmak üzere okunun müdürü, beden eğitimi öğretmenleri, veliler, takımın teknik sorumlusu Şuheda Yıldız ve tüm sporcuları yürekten kutluyorum. Onlar bizim gururumuz.