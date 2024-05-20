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Makale Yazısı-

BAL’da fiyaskoyla biten bir yıl daha
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Bu sezon BAL’da hayal kırıklığı yaşadık.

Geçen yıl olduğu gibi,bu sezon da 3.Lig’e takım çıkaramadık.

5 takımla başladığımız BAL 2.Grup’ta,  zirve yarışı yapan sadece Gebzespor vardı.

Ligin ilk yarısını 5 puan önde tamamlayan Gebzespor, ikinci yarıdaki puan kayıplarının ardından 3.Lig trenini yine kaçırdı.

Son yıllarda profesyonel kulüp sayımız hızla azalıyor.

Gölcükspor’dan sonra Darıca GB’de düştü.

Profesyonel lige takım çıkarmak için tek yol BAL’da şampiyon olmak.

Ne yazık ki, bunu beceremiyoruz…

Bizim takımlarımız birbirini yemekten, aşağı çekmekten şampiyonluğu başka takımlara kaptırıyorlar.

14 takımlı BAL 2.Grup’ta 5 takımla temsil edildik.

Buna rağmen 3.Lig’e takım çıkarmayı yine başaramadık…

… … …

3.Lig’e takım çıkaramadığımız gibi, BAL’da da takım sayımız azalıyor.

Oysa bu sezon son haftalara kadar zirve yarışı yapan Gebzespor, 3.Lig’e çıksaydı, BAL’da bir takımımız daha kalacaktı.

İl sıralamasında en iyi üçüncü takım konumunda bulunan Kullarspor, Süper Amatör Lig’e düşmeyecekti.

Çorluspor, tek başına Kocaeli’nin 5 takımıyla başa çıktı.

Çorluspor’u geçip, takımlarımızdan birini şampiyon yapamadık.

Bu ayıp da bize yeter…

… … …

Biraz da kendimize kızmamız gerekiyor.

Bu konuda ekonomik ve taraftar potansiyeli olarak en iyi takımımız Gebzespor…

3-4 yıldır BAL’da büyük paralar harcayan Gebzespor, bir türlü profesyonel lige çıkamıyor.

Peki neden?

Sezon başındaki oluşumlara baktığımızda tamam bu sefer Gebzespor başaracak diyoruz ama sonu yine hüsranla bitiyor.

Gebzespor nerede hata yapıyor?

Bu camianın içinde futbol aklı olan bir-iki spor adamı yok mu?

Gebze’de yoksa, dışarıdan profesyonel yöneticiler getirilir.

Bu çok zor değil…

… … …

Gölcükspor, 3 yıl önce 37 yıllık profesyonellik kariyerine nokta koydu, BAL’a düştü.

Herkes bir yıl sonra yeniden Gölcükspor’un 3.Lig’e çıkacağını düşünüyordu.

Ama olmadı.

Gölcükspor’da hem yönetim, hem de futbolcu istikrarı yoktu.

Gölcükspor da, Gebzespor kadar para harcıyor.

Ve sezon sonunda çok ilginçtir, BAL’da kaldığı için seviniyor.

Biraz da BAL’ın statüsünden dolayı,  bunu gerektiriyor.

Gölcükspor için BAL’da kalmak başarı olarak kabul edilmemelidir.

Bu takımın yeri 3.Lig’dir…

… … …

Kullarspor’u bu iki takımdan ayrı tutuyorum.

Yönetim ve futbolcu kadrosundaki istikrarı en iyi olan takımımız.

Bunun içinde yıllardır BAL’da kalıcı oluyorlardı.

Bu sezon başında oyuncu kadrosundaki değişimleri küme düşmelerine neden oldu.

Bir de teknik adam tercihi…

Burada o kadar teknik adam varken, gittik Gölcükspor’u düşüren Eser Kardeşler’i getirdik.

Oysa kendi değerlerimize sahip çıkmalıydık…

Kullar’ın çocuğu Ayhan Özkar, son 5 maçtan galibiyetle ayrıldı.

5’de 5 yetmedi.

Belki iki hafta önce gelse takımı ligde bırakacaktı.

Yazık oldu…

Kullarspor, buradan ayağa kalkar, yeniden BAL’a çıkar…

Çünkü bu tesislere profesyonel bir kulüp lazım…

Altyapısı gümbür gümbür gelirken, A Takımda daha üst liglerde yer almalıdır…

… … …

Son yıllarda BAL’da bana göre en başarılı takım Yuvacıkspor’dur.

Bu kadar kısıtlı bütçelerle ligde tutunması çok büyük başarıdır.

Bu sezon başındaki kararsızlıkları yüzünden düştüler.

Zaten o büyük bütçelerle artık baş etmeleri çok zordu. Yeteri kadar da destek göremediler.

Bu konuda Fatih Kurtoğlu’nu kutluyorum.

Yıllardır bir başarı hikayesi yazıyor…

… … …

BAL’da ilk yılında düşen Diliskelesispor da, futboluyla iz bıraktı.

Yoksa oyuncu kadrosu çok iyiydi.

Ekonomik sıkıntı yaşamasalardı, bu takım düşmezdi.

Diliskelesispor takımının kadrosunu kim oluşturduysa tebrik ediyorum.

Gebzespor’a da böyle futbol aklı lazım…

… … …

Evet, BAL’da bir yıl daha boşa geçti…

Takımlar bu kadar para harcıyorlar, orta da bir şey yok…

Bakalım yeni sezonda BAL’da biz neler bekleyecek, 3.Lig’e bu kez bir takım çıkarabilecek miyiz?

 

 

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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