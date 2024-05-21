Kentsel dönüşüm eğitimi almaları şart!

Bir kentsel dönüşüm uygulama projesinde asıl maliyet kalemleri hak sahipleri için üretilecek konutların maliyetleri, projenin maliyetini çıkarmak için satışa sunulacak konutların maliyeti ve hak sahipleriyle anlaşmalarda ödenecek maliyetlerdir...

Asıl zorluk hak sahibi uzlaşma görüşmelerinde karşılaşabileceğiniz maliyetlerdir, kentsel dönüşüm konusunda rehber edindiğim Mücahit Beşikçi, “şans hazırlıklı olanı sever” adlı kitabında hak sahibi uzlaşma görüşmelerinde belediyenin kasasından hiç para çıkmadan hak sahipleriyle anlaşılabileceğini belirtiyor...



Bunun için matematiksel model kavramından bahseder.

Hak sahipleri, matematiksel model yöntemine yönlendirilirse hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerinin başarıyla tamamlanacağını anlatır. Ayrıca üretimin maliyetinin karşılanabileceği sistemi kurgular...

Şimdi Mücahit Beşikçi’nin Nobel Akademik Yayınlar tarafından bilimsel eser olarak yayınlanan ‘şans hazırlıklı olanı sever’ adlı kitabının 161 162,163, 164 ve 165 sayfalarında bir bölüm yayınlıyorum.

Yerel yönetimleri idare eden liderler veya başkanlar, kentsel dönüşüm uygulama projesi hayata geçirip sonlandırma konusunda şöyle bir mazeret öne sürerler

Kentsel dönüşüm yapmak için paramız yok.



Bu aslında bir kaçış sendromudur. Bu mazeret, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak anlamına gelir.





Kişisel kanaatim, kentsel dönüşüm uygulama projelerinin en önemli özelliği parasal bir finansman yönetim süreci olmaktan çok, çok aktörlü örgütsel bir organizasyon modeli olmasıdır.



Kentsel dönüşüm uygulama projeleri, kendi finansmanını kendi içinde üreten bir organizasyon modelidir.



Bu organizasyon modelinde;



* Kentsel dönüşüm yapma iraden oluşmuşsa...

* İyi bir kentsel dönüşüm takımın varsa...

* Kentsel dönüşüme uygun bir riskli alanın mevcutsa sistem size parayı getirecektir.





Kentsel dönüşüm uygulama projeleri organizasyonunuzda, kendini yöneten finansman modeli için şunlara dikkat etmelisiniz.



Bir- Hak sahibi uzlaşma görüşmelerinde matematiksel modeli diğer bir anlatımla inşaat hakkı modelini uygulayıp hak sahiplerini bu modele yönlendirmelisiniz. Hak sahiplerinizin büyük çoğunluğuyla bu modelde anlaşırsanız hak sahiplerine nakit para ödemek zorunda kalmazsınız.



Model şöyle işliyor. Bir nevi kat karşılığı anlaşma modeline çok yakın bir model. Hak sahiplerinin bina ve arsalarına karşılık arsa seçimli inşaat hakkı, bina seçimli inşaat hakkı verilir. Hak sahibi görüşmelerinde bir de klasik yöntem dediğimiz model mevcuttur.



Bu modelde vatandaşa idare şöyle der: “Senin kıymet takdir değerin bu kadar, idare olarak benim ürettiğim konutun değeri bu kadar. Aradaki farkı borçlan ya da alacağın var ben sana ödeyeyim.” gibi bir mantık kurulur.

TOKİ ve Emlak Konut bu modeli uygulamaktadır. Belediyeleri ve hak sahiplerini matematiksel modele yönlendiriyorlar.



Çünkü vatandaşa biraz rahat anlatabildiklerini, kat karşılığı müteahhit mantığının hak sahiplerinin kafalarına biraz daha yattığını, diğerinde klasik yöntemde, TL telaffuzu olduğu zaman kendi komşuları arasında, kendilerini check etmeye çalışıyorlar, sana ne kadar para verdiler, benimki bu kadar, niye benimki bu kadar gibi bir sorunla karşılaşıyorsunuz ve bunu açıklamak zorunda kalıyorsunuz, bu bir kişiye açıklanabilir ama binlerce hak sahibine açıklama imkânı yok.



Hak sahibi görüşmelerinde matematiksel model uygulamasında çok büyük başarı oranı yakalanmaktadır.



İki- Siyasi istikrar varsa, seçimler düzenli olarak yapılıyorsa, piyasa istikrar araçları uygunsa, kentsel dönüşüm projenizi rahatlıkla hayata geçirebilirsiniz.



Enflasyonist ortamlar kentsel dönüşüm uygulama projeleri için çok uygun değildir, bu gibi ortamlar üretimde sıkıntılar doğurur ama bir iyi yönü hak sahiplerini enflasyonist ortamda matematiksel modele daha kolay yönlendirebilirsiniz. Hak sahipleri para yerine konutu tercih ederler.



Sevgili okurlar, Türkiye deprem kuşağı üzerinde bir ülke, 1999 yılından bu yana ülkemizde yaşanan yıkıcı depremler çok büyük acılar yaşattı. Şehirlerin yenilenmesi, dirençli şehirler kurmak, yapıların güvenliği artık kaçınılmazdır.



Direnç şehirler ve yapılar kentsel dönüşüm projelerini uygulamakla mümkündür. Riskli yapılan artık yenilenmesi gibi bir zaruret var.



Devlet, dönüşüm konusunda kararlı bir duruş ortaya koymalı.

Yerel yönetimler, yani belediyeyi başkanlarını bu konuda cesaretlendirmeli. Kentsel dönüşüm konusunda belediye başkanları sıkı bir eğitimden geçirilmeli. Her biri dönüşüm konusunda uzmanlaşmalı...

Dönüşümü iyi bilen bir belediye başkanı kendi bölgesinde, dönüşüm alanlarında oturan halkla görüşmelerinde başarılı olur ve halkı sorunsuz ikna edebilir...



Kentsel dönüşüm uygulama projelerinde maliyet kalemleri şunlardır:

Bir- Hak sahibi uzlaşma görüşmelerine göre hak sahiplerine verilmesi taahhüt edilen toplam konutların üretim maliyeti.



* Hak sahibi görüşmelerine göre klasik modelde anlaşılan hak sahiplerine idare tarafından ödenecek toplam para.



* Hak sahiplerinin konutlarının maliyetlerini çıkarmak ve kâr elde etmek için satışa çıkardığınız konutların üretim maliyetleri.

* Kira yardımları.

* Yıkım giderleri.

* Proje giderleri (plan, tasarım, tapu harcı, danışmanlık hizmetleri)...



Devamı yarın...