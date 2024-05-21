Gergerlioğlu’na cevabımdır

Aslında bugün bambaşka şeyler yazmayı düşünüyordum. Ancak dün DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu kendi Youtube kanalında yaptığı yayında adımı ve gazetemizin adını zikrederek ağır eleştiriler yapınca bu yazıyı yazmaya mecbur kaldım.

Ömer Faruk Gergerlioğlu yayının bir bölümünü bize ayırmış sonra da bunu x hesabından da paylaşmış. –Anlatım hataları kendisinden kaynaklanıyor- Şöyle diyor:

“@ozgurkocaeli İktidarın gazetesi olursanız her gün Kocaeli Valisi'ne methiyeler dizersiniz! @kocaelivaliligi @SeddarYavuz Halkevi binasının ihaleleri yıllardır ertelenmişti. En sonunda Halkevi binasının tadilatı bitmiş! Alkışladığınız şey @ademturgutt "Ametem'i bitirdik" diyor bilmeyenler süper bir iş yapmış! Arka planında Ametem'in yıllardır bitirilememesi büyük bir skandaldı! En sonunda bitiriliyor denildi fakat çok gecikme ile bitirilip "Büyük iş yaptık" demek büyük yüzsüzlük!”

35 yıllık gazeteciyim eleştirilmeye de çok açığım. Benim elimde kalem var eleştirebiliyorsam beni de yaptıklarımı da eleştirecekler elbette. Ömer Faruk Gergerlioğlu da eleştirebilir, hiç gocunmam ama bardağın sadece boş tarafına bakmamızı beklerse yanılıyor. Öyle bir şey olmadı, olmayacak.

ÖZGÜR KOCAELİ MERKEZ GAZETEDİR

Şimdi kendi cümleleri üzerinden yazısındaki yanlışları ve kendi düşüncelerimi Gergerlioğlu’na anlatacağım. Madem gazete tarayarak yayın yapıyor. Benim şimdi yazdıklarımı da kolayca teyit edebilir…

Bir- İktidarın gazetesi: Böyle başlamış cümlelerine… Özgür Kocaeli, Kocaeli’nin gazetesidir. Kocaeli’deki dengeler, toplumsal tercihler Özgür Kocaeli’nin de duruşunu belirler. Bu kentteki 13 belediyeden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dahil 10’unu AK Parti kazandı. Düne kadar bu sayı 12’ydi. Hatta biraz daha geriye gidersen 13’tü…

Bu kentteki milletvekillerinin çoğunluğu uzun yıllar iktidar partisinden oldu. Son seçimde YRP’yi muhalefete koysanız bile 7- 7 oluyor. Ki o zaman YRP ittifak içindeydi, yani vatandaşın o günkü tercihinde 8-6 iktidar lehine durum vardı. Burası merkez gazetedir. Kentin gazetesidir. İktidar da muhalefet de buna dahildir. Etki alanları kadar da yer bulurlar.

HALKEVİ’Nİ KİM YAPSA ALKIŞLARDIM

İki- Gecikmiş projenin bitişi alkışlanır mı: Gergerlioğlu dünkü “Vali Seddar Yavuz Büyük Alkışı Hak Etti” başlıklı yazımın doğru olmadığını, projenin çok geciktiğini söylüyor. Projenin geciktiği doğru. Doğru da Seddar Yavuz’un kabahati mi? Kısa zamanda bütçe bulmuş, ihale yapılsın diye canını dişine takmış. 4 kez yapılmış, sonuçlanmamış ihale için ısrarcı olmuş, beşinciyi yaptırmış. Çalışma başlamış, bir yıldır neredeyse her hafta inşaata gitmiş, her gün bilgi almış. Bizzat ilgilenmiş. Ne diyecektik, “Yaptın ama çok geç kaldı sayın vali mi?”

Ama Gergerlioğlu şunu da demek istiyor, “Gecikmeyi görmezden geldiniz bitince Vali Yavuz’u alkışlıyorsunuz.”

Asla.

Asla doğru değil.

Küçük bir arşiv taraması yaparsa Gergerlioğlu, Halkevi binasına dair onlarca haberimizi bulacaktır. Kamuoyu tepkilerine verdiğimiz desteği de görecektir.

Tekrar ediyorum, son bir yılda Seddar Yavuz inanılmaz bir iş yaptı. Bu işin yapılmasına hiç kimse gölge düşüremez.

Halkevi binası İzmit’in değerlerinden biri… Onu tekrar hayata döndüren bir bürokratı elbette alkışlayacağız.

BARDAĞI DOLDURANI GÖREN GAZETE

Üç- Amatem meselesi: Ömer Faruk Gergerlioğlu, AMATEM meselesinde de benzer sözler söylüyor. Sayın Gergerlioğlu orası bitiyorsa bu gazetenin ısrarlı takip haberlerinin çok katkısı vardır. Bürokratların karşılaştıkları her zorlukta kamuoyu oluşturarak bu gazete ön açmıştır. Kocaeli’nin ihtiyacı olan bu sağlık hizmetine sadece yandan eleştiri yapılarak kavuşulacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

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Toparlamak gerekirse, öncelikle yazısının son kelimesi olan ‘yüzsüzlük’ ifadesini bir milletvekiline yakıştıramadığımı söylemeliyim. Söyleyecek sözü olan hiç kimseye hakaret etmez. Kendini ve meseleyi ifade edecek cümleyi mutlaka bulur. Kastı içinde biz de varsak iade ediyorum.

Ama özü itibarıyla Özgür Kocaeli “neden geri kaldı?” demek kadar “nasıl hızlandırılır- tamamlanır” diye de soran bir gazete. Bardağın boş tarafını yapıcı habercilikle gösterirken bardak dolunca “bardak doldu, suyu da şunlar getirdi” diyebilen bir gazete…

Bu gazete açık ara kentin en çok okunan gazetesi. Haberlerin teyidi için bakılan referans gazetesi burası…

Hakkında yalan habercilik ile ilgili tek dava açılmamış bir gazete…

Nokta.