Arda Güler ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi…

Türk futbolunun son yıllarda Arda Turan ve Nihat Kahveci’den sonra yetiştirip, İspanyol futboluna sunduğu isimlerden olan Arda Güler, Real Madrid’de müthiş işlere imza atıyor.

Arda Güler, Gençlerbirliği’nden yetişti, Fenerbahçe altyapısına geldi.

Fenerbahçe’de Dünya yıldızı olup, çıktı.

Şuan Dünya futbolunda kulüp olarak en büyük takımlarından biri olan Real Madrid’e gitti.

18 yaşında Real Madrid’de bırakın forma giymeyi, kadrosunda yer almak bile çok büyük olaydır.

Arda Güler, sezon başında geldiği Real Madrid’de sakatlandı, uzun süre sahalardan uzak kaldı, sonunda forma giymeye başladı.

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Pazar akşamı Türkiye’de derbi vardı.

Herkes bir şekilde Fenerbahçe-Galatasaray maçını izledi.

Ben de aynı saatte Villarreal-Real Madrid maçını izliyordum.

Arda Güler’in de oynadığını görünce bu maça takılıp, kaldım.

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi final maçı olduğu için bu karşılaşmada rotasyona gitti.

Arda Güler de, rotasyon futbolcularından…

Yıldızlar topluluğunda yeteneği ile ön plana çıkıyor…

Bu yaşında hem oyunda bir karakteri var, hem de saha dışında.

Bir Türk vatandaşı, bir spor sever olarak çok büyük gurur duydum.

4-4 biten maçta Arda Güler 2 gol attı.

Villarreal’in de 4 golünü atan Trabzonspor’un eski forveti Sörloth’tu… Bu bile insanı mutlu ediyor.

Toplam 290 dakika oynadığı Real Madrid formasıyla 6 gol attı.

Bu çok önemli bir istatistik.

Bu çocuk belli oluyor ki, çok iyi yerlere gelecek…

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Arda Güler, Fenerbahçe’den yetişmesine rağmen taraflı, tarafsız herkesi hayran bıraktı.

Genelde biz bu durumlarda bile kulüpçülük yaparız…

Fenerbahçelisi Galatasaraylı futbolcuyu, Galatasaraylı da Fenerbahçeli futbolcuyu sevmez.

Arda Güler öyle değil.

Çok sempatik, herkesin sevgilisi oldu.

Pazar günü gurur duydum…

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Galatasaray-Fenerbahçe maçının özet görüntülerini bile izlemedim.

Sadece sosyal medyadaki maç öncesi ve sonraki yansımalarını gördüm.

İki kulübün başkanının açıklamaları vardı.

Maçtan önce ve sonrası olaylar.

Türk futbolu birkaç yıl sonra izlenilmeyecek bir duruma gelecek.

Kaostan beslenen yöneticiler ve futbolcular…

Futbolun güzelliğini bıraktık, artık normal bir futbol maçı bile izleyemeyecek duruma geldik…

Pazar akşamı benim gibi Villarreal-Real Madrid maçını izleyen sanırım futbolun tüm güzelliklerini görmüşlerdir…

Tribünlerin hepsi aynı renk…

Ailece maça gelmişler, sanki stat değil de festivale gelmiş gibiydiler…

Bizim statlarımızda bu güzellikleri ne zaman görürüz, bilemiyorum…

Şuan bizim tek istediğim futbolumuzu geliştirmektir…

Arda Güler gibi oyuncuları ortaya çıkarmaktır…

… … …

Altyapılarımızdan yetişen o kadar çok genç yetenek var ki, A Takıma çıkamadan kaybolup gidiyorlar.

Arda Güler, buradan gitti kurtuldu.

Yunus Akgün ve Abdülkadir Ömür, İngiltere’de kendini buldular.

Ozan Tufan, neredeyse gol kralı olacak.

Türk oyuncular kendi takımlarında ne kadar yetenekli olursa olsun, baskıdan oynayamıyorlar.

Türkiye’de her şey kazanmaya odaklı olduğu için gençleri güvenip oynatamıyoruz…

… … …

Aynı durumu biz Kocaelispor’da da yaşıyoruz.

2 milyonluk bu ilde altyapıdan çıkarıp, A takımda oynatabileceğimiz bir tane bile oyuncu yok mu?

Son 3-4 yıldır Kocaelispor’da altyapıdan çıkıp, A Takım kadrosunda olan kaç isim var?

Bunların hangisini oynatabiliyoruz.

Bir Arda Güler çıkarmayalım da, Gökdeniz Bayrakdar ve Erencan Yardımcı gibi isimler yetiştirelim…

Bunu da yapamıyoruz…

33-35 yaşındaki oyuncuları izlemeye mecbur ediliyoruz…