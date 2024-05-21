Yabancı da olabilir; üst düzey kaleci şart

Geride kalan sezon kalede çok büyük sorun yaşadık dersek, bazı maçlarda kritik kurtarışlar yapan Gökhan Değirmenci’ye haksızlık ederiz. Kalede sorunumuz olmadı da diyemeyiz. Gökhan’ın yediği hatalı goller de oldu tabi. Malum deneyimli file bekçisinin sözleşmesi sona erdi. Merak ediliyor yeniden bir anlaşma olacak mı, yoksa teşekkür mü edilecek diye.

KALECİ TAKIMIN YARISI GİBİDİR

Bildiğim kadarıyla Gökhan burada mutlu, kalmak istiyor. Ancak bu da bir gerçek yeni sezonda üst düzey bir kaleci ihtiyacı da var. Yerli mi olur, yabancı mı onun kararını teknik direktör Ertuğrul Sağlam verecek. İyi kaleci takımın yarısı gibidir. Türkiye liglerinden en çarpıcı örnek Muslera. Yakınlarımıza baktığımızda ise Mehmet Öztürk’ü görüyoruz. Karamürselspor’un BAL’a çıkmasında büyük rolü var. Birçok örnek saymak mümkün. Hep nedir ya, atan ile tutanın iyi olacak diye.

GÖKHAN’I TARAFTAR SEVİYOR

Geride bıraktığımız sezon tutanla ilgili çok fazla sıkıntı yaşamadık, ikinci yarıda atanımız olmadığı için hedefi yakalayamadık. Gökhan’ı taraftar da çok seviyor, her maç tribüne çağırıp alkışlıyor. Yeni sezondun kadro planlamasındaki 3 kaleciden biri olması isteniyor. Kişisel düşüncem de bu yönde. Kuşkusuz daha iyisini bulup almalıyız ama bu işler belli de olmaz, Gökhan rekabeti sever, bakarsınız formayı alır. Ki, geçen sezon öyle yaptı. Harun’un elinden formayı kaptı. Gökhan aynı zamanda aidiyet duygusu yüksek bir sporcu.

YAPILMASI GEREKEN BELLİ

Ağabey olarak da takıma lazım. Bir yıllık yeni sözleşme imzalanabilir diye düşünüyorum. Genç Enes’in 2 yıllık daha sözleşmesi var. Üçüncü kaleci olarak kadroda tutulacağını sanıyorum. Bu durumda yeni alınacak kaleciye yer açmak için Harun Tekin ile yolları ayırmak gerekecek. Ki, devre arasında da bu gündeme gelmiş ama olmamıştı. Bir yıl daha sözleşmesi olan Harun’un da oynayabileceği bir takıma gitmek isteyeceğini, dolayısıyla karşılıklı fese sıcak bakacağını düşünüyorum.

Yaşar Can’ın birlik çağrısı ve huzurdan rahatsız olanlar

Kocaelispor’un olağanüstü genel kuruluna 3 haftadan az bir süre kala kamuoyu Recep Durul’un ardından adı geçen diğer isimlerin kararlarını merakla bekliyor. Ulaş Yıldız, Abdülkadir Yılmaz ile Veli Başkurt’un bu hafta içinde aday olup olmayacaklarıyla ilgili kararlarını kamuoyuyla paylaşmaları bekleniyor.

YAŞAR CAN’IN ÇAĞRISI

Bu bekleyiş sürerken son kongrede mevcut başkanın karşısına hiç hazırlık yapmadan çıkmasına rağmen ciddi bir destek alan Yaşar Can’dan bir öneri geldi. Can sosyal medya hesabından güçleri birleştirme çağrısı yaptı ve “Gelin ortak liste yapalım” dedi. Sevgili Yaşar Can’ın mesajı şöyle: Şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu, bizi birbirimize bağlayan en önemli unsuru Kocaelispor diyoruz yine 2-3 liste çıkmaya çalışıyoruz. Gelin ortak liste yapalım. Tüm şehrin işadamları, yöneticileri bir araya gelerek sevdamız için birlikte hareket edelim”

BİRLİKTE YÖNETMEK

“Nefsimize yenilerek, koltuk sahibi olmaya çalışarak değil, Kocaelispor’umuz için birlikte ortak aklı kullanarak birleşelim. Başarı sadece para vermek veya futbol ekibini iyi kurmakla olmuyor. Önümüzde birçok örnek mevcut. Bizler ayrılarak değil birleşerek büyüyelim, şampiyonluklar yaşayalım. Ortak liste yaparak seçim kazanmak için birkaç oyu olanları değil gerçek Kocaelisporluları yönetimde seçelim. Var mısınız birlikte yönetmeye. Takımı, yönetimi, taraftarı, şehri birleşerek ortak hayalimiz olan camia olarak hak ettiğimiz Süper Lig’de kalıcı olarak geri dönmeye”

BORÇ DEĞİL, HİBE EDENLER

“Başka takımı olanları değil gerçek Kocaelisporlu olanları görev başına getirmeye. Yeni Orhan Görsen’leri, Bahri Yavuz’ları ortaya çıkarmaya. Verdiği parayı borç değil feda olsun diye hibe edenleri bulmaya. Görevi bırakırken alacağım var diye hırsız gibi kulübün kasasına el uzatanları bu camiadan uzak tutmaya. Doğduğu şehrin takımını değil yaşadığı şehrin takımını ruhunda hissedenleri seçmeye. Adaylar adaylık açıklamasını yapmadan önce birlikte olmak için çaba göstersin. Tek gerçek aşk Kocaelispor. Yeşillllll”

BÜYÜK DESTEK VERİLİYOR

Baktım, genel anlamda destek görmüş bu öneri. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Söz konusu Kocaelispor’un menfaati ise gerisi teferruattır. Güçleri birleştirmek, tek listeyle seçime gitmek Yeşil-Siyahlı kulübün çıkarlarınadır. Başkan adayları bu konuna ne düşünürler bilemiyorum, bildiğim Yaşar Can son derece yerinde bir öneriyi gündeme taşıdığı. Bu ortak liste önerisine karşı çıkan küçük bir kesim de var. Doğaldır. Güzel bir gelişme ya, rahatsız oldular.

RAHATSIZ OLANLAR DA VAR

Çünkü onların Kocaelispor’un menfaatiyle falan hiç işleri olmaz. Kaos olsun isterler, çünkü oradan beslenirler. Huzur onları her zaman rahatsız eder. Umuyorum ki, Yaşar Can’ın yaptığı bu çağrıya liste çalışması yapan tüm isimler olumlu bakar, birleşerek en güçlü liste yapılır. Kulübün en büyük finansını sağlayan, samimi bir destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bunu ister. Birlik olmak her zaman avantajlıdır. “Bütün, parçaların toplamından büyüktür” NOKTA

Ya görün, ya da kaybol!

Dün köşemde, “Hesap günüm gelecekmiş” başlıklı yazımda Yeşil-Siyah rumuzuyla internet sitesinde yazılarımın altına yaptığı yorumlarda beni hedef alan kişiye önce kimliğini açıkla, sonra istersen canlı yayında yanıma otur, yüzüme konuş demiş, hodri meydan demiştim. Yine yapmış yorumu rumuzla, yüzüme konuş çağrımla, davetimle ilgili tek bir laf etmemiş.

“KİMLERE NE METHİYELER DÜZTÜĞÜNÜ HATIRLA”

Hesap gününden kastının ilahi hesap günü olduğunu, geriye dönük 5 yıllık süreçte yazdıklarımı okumamı, kimlere methiyeler düzdüğümü hatırlamamı belirtmiş. Bakın neler yazmış: “Elbette ki hesap gününden kasıt ilahi hesap günüdür. Öyle bir hesap günü ki: şahit de aynı hakim de. Sen neler yazdığını unuttuysan yazdığın tüm yazıları şöyle bir en az 5 sezon geriye giderek tek tek oku. Kimlere ne methiyeler düzdüğünü hatırlarsın. Sözümün de arkasındayım sen asla bir Kocaelispor taraftarı olamazsın”

İŞLEDİĞİM GÜNAHA BAKAR MISINIZ?

Şaşırdım doğrusu. Sanki dersin birilerine iftira atmışım, haksız yere suçlamışım. Bunları yapmış olsam mahşer günü hesabını verebilmek elbette çok güç. Ama öyle bir şey yok. Yapmam. Allah’tan korkarım. Neymiş birileri hakkında methiyeler düzmüşüm. Vay anasını sayın seyirciler! İşlediğim günaha bakar mısınız? Birileri hakkında methiyeler düzmüşüm de, sonuç ne olmuş. Bu sizi neden bu kadar rahatsız etmiş. Merak da ediyorum, suçumu, günahımı bilmek istiyorum. Son bir çağrım var bu kişiye. Gel yüzüme söyle. TV teklifimi geri aldım, belli ki istemiyorsun.

MUHATABIMI BİLMEK EL DOĞAL HAKKIM

Gazeteye gel, çayımı iç. Ne derdin var benimle anlat. Din kardeşi değil miyiz, gel hatalarımla ilgili uyar beni. Yok ben bu şekilde, rumuzlu yorumlara devam edeceğim, kaçak görüşeceğim; ne kimliğini açıklarım, ne gelip anlatırım diyorsan artık seni dikkate almayacağım, yorumlarının yayınlanmasına da izin vermeyeceğim. Haberin olsun. Muhatabımın kim olduğunu bilmek en doğal hakkım olsa gerek. Ya görün, ya da kaybol! Sana bir hafta süre. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar geldin geldin, gelmedin Allah yolunu açık etsin.