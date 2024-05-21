Saymakla bitmeyecek bir sezon yaşadık.

Devre arasındaki transfer skandalları, Ertuğrul Hoca’nın gidip gelmesi, takımın yarısı olan Tanque’nin tutulamaması, yönetimdeki krizlerin ve bazen acemiliklerin bitmemesi sonumuzu getirdi.

Fahiş hakem hataları, Ekrem Can’ın vefatı da üzerimizde olumsuz bir hava oluşturdu.

30 Haziran 2023’te başlayan lig 16 Mayısta sona erdi.

Gece 23.30’da ayrıldığımız Çorum’dan büyük bir üzüntüyle sabah 6’da şehrimize geldik.

Oradan Karamürsel’e gidip, birkaç saat uyuduktan sonra, okuyucuya ve mesleğime olan saygımdan dolayı tekrar gazeteye geldim ve sizlere izlenimlerimi haberlerle aktarmaya çalıştım.

24 saatin 15 saatini minibüste geçirip, bir de takım kaybedince bir şeyler yazmak, keyifli olmak mümkün olmuyor.

Deplasman dönüşleri tamamen skora endeksli oluyor.

Sabah 7’deki uçağa binmek sabaha karşı 4 buçukta kalkıyorsun.

Karamürsel’den havalimanına gidiyorsun.

Oradan maçın oynanacağı şehre.

Stada gitmek için genelde mutlak bir araç gerekiyor bir süre de öyle yol alıyorsun.

Yaz, çek, izle ve anlat…

Kimi zaman 20 saate yakın bir çalışma temposu oluyor seyahatlerle birlikte.

Çoğu zaman deplasmanlarda bu tempoyla çalışıyoruz.

45 günde 5 bin kilometre gidip geldiğimiz zamanları biliyorum.

Takım kazanınca bunların hepsini unutuyorsunuz.

Yüzler gülüyor.

Ama yenilince kabus…

Tabi en acısı taraftar için.

Sonuçta biz işimiz ve sorumluluğumuz gereği gidiyoruz.

Ama taraftar tamamen aşkından gidip bunca çileyi çekip cebindeki son parasını harcayıp üzgün dönüyor.

İnsanın içi paramparça oluyor.

Acısıyla tatlısıyla bir sezonu bitirdik.

Sizlere layık olmaya elimden geldiğince uğraştım.

Haberlerime büyük teveccüh gösterdiniz.

Kocaelispor taraftarının teveccühü ve sevgisiyle Gökhan Beşiktaş oldum.

Sizlere minnettarım.

30 Haziranda başlayan sezonda basına açık antrenmanların yalnızca 3 tanesine katılamadım.

Tüm gelişmelerle ilgili sizlere en erken ve doğru haberi ulaştırmaya çalıştım.

Transfer dönemini birlikte heyecan içinde takip ettik.

Son iki gün o kadar çok aradınız ve mesaj attınız ki size yetişemedim.

Stat çevresinde, soğukta sıcakta, yağmurda rüzgarda, maçtan önce yaptığımız röportajlarda gülümseyerek yanıma geldiğiniz günlerin ve maçların nicesini yaşarız umarım.

Bazı haberlerim birkaç ayda milyon okunmaya ulaştı.

Son olarak adım adım takip edip ve süreci sizlere ulaştırdığım ‘ Yönetim Ertuğrul Sağlam’ı getirmeye gidiyor’ haberimi 70 bine yakın kimse okumuş.

Bu büyük camiaya ve taraftara minnettarım.

Yeni sezonda da en güzel haberlerde sizlerle birlikte olmak istiyorum.

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Adaylar, kalacaklar ve olacaklar



Kocaelispor’da biten sezonun ardından kongre heyecanı yaşanmaya başladı.

Mevcut Başkan Recep Durul aday olacağını açıkladı.

Açıklamalarında kulübe yaptığı ekonomik destek ve yardımlardan üstüne basarak bahsetti ve tarihte bu kadar kaynak sağlayan başkan olmamıştır dedi.

Benim tanıdığım birisi vardı aslında ama Başkan değildi kendisi.

Kim olduğunu ve bizi nereden izlediğini söylememe gerek yok.

Recep Başkan’ın samimiyetinden zerre şüphem olmadığını da belirteyim.

İsmi gündemde olan üç isim daha var.

Üçüyle de hemen hemen her gün görüşüyorum.

Kendilerinin açık beyanı olmayıp net bir bilgi vermeseler de ben özellikle Ulaş Yıldız’ın aday olacağına kesin gözüyle bakıyorum.

Abdulkadir Yılmaz ve Veli Başkurt ise diğer iki isim.

İkisinin de yoğun bir çalışması var ve aday olacaklarını açıklamaları asla sürpriz olmaz.

Son bir iki günde birleşme çağrıları başladı.

Aslında bu isimlerin kendi aralarındaki temasları ve temas çabalarını da biliyorum.

Tüm camia yaklaşan kongre sürecinde adayların resmi açıklamalarını bekliyor.

Çok ciddi bir sunumla delegenin karşısına çıkmaya hazırlananlar da var.

Mars Aydın ismini de duydum.

Onun da ciddi bir çalışma içine gireceğine dair duyumlar aldım.

Kendisiyle görüşmedim ama destekleyeceği ve etrafında toplanan isimlerden birisi olduğu iddia edilen eski bir yöneticiyle görüştüm.

Yaklaşık iki saat kadar sohbet de ettik.

Böyle bir durumun söz konusu olmadığını hatta Mars Bey’i tanımadığını da ifade etti.

Zaman daraldı…

Çok kısa süre içerisinde sonuç alınmasını bekliyorum…

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