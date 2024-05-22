Cesaretli olun!

Sevgili okurlar, deprem kuşağında bulunan Kocaeli’ de acıların hiç yaşanmaması, yapıların yenilenmesi ve dönüştürülmesi gerektiğini artık her birey hafızalarına yerleştirmelidir...



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, başkanlığının ikinci dönemine hazırlanırken, çok önemli bir ifade kullanmıştı. “Dirençli Şehir”...

Bu ifadenin anlamı ve içeriği “kentsel dönüşümdür”



Yani Kocaeli’ndeki tüm riskli yapılar kentsel dönüşümle yenilenmelidir diyor...



Söylediği bu ifadenin gereğini de yaptı...



“Kocaeli Yapı Envanter Çalışması” başlattı.

1999 depreminden önce yapılan Kocaeli genelinde yaklaşık 200 bin bina deprem taramasından geçirdi. Risk analizleri çıkartıldı...



Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma...



Sevgili okurlarım, başkan Büyükakın’ın başlattığı bu çalışmaya katkı vermek, kamuoyu yaratmak için “Kentsel Dönüşüm” konusunda bir yazı dizisi başlattım.



Amacım özellikle ilçe belediye başkanlarımıza rehber olmak...

Kentsel dönüşüm projelerinde, dönüşümün yapıldığı alanda bulunan hak sahiplerinin kira yardımları, bakanlığın dönüşüm özel hesabından karşılıksız karşılanmaktadır.



Proje giderleri yine çevre şehircilik bakanlığının dönüşüm özel hesabından kaynak aktarımı yoluyla karşılanabiliyor.



Dönüşüm alanındaki gecekonduların yıkımı için yerel yönetimler kendi imkânlarını kullanabilir ya da bağlı bulunduğu büyükşehir belediyesinden yardım isteyebilir.



Ayrıca Çevre Şehircilik Bakanlığının dönüşüm özel hesabından yıkım kredisi kullanabilir.



Ya da dönüşüm alanındaki gecekonduların yıkımı için ihale açılır, alandaki gecekondulardaki hurda ve demir karşılığı yıkım işini başarabilirsiniz, kasanızdan para çıkmaz.



Vatandaşlarda evlerini bireysel olarak kentsel dönüşüme sokarlarsa evleri için yıkım kredisi kullanabilirler.



Alan bazlı kentsel dönüşüm uygulama projelerinde en önemli maliyet kalemi, hak sahipleri ve satışa çıkarılacak konut ve işyerlerinin toplam üretim maliyetidir.



PROJELERİNİZİ PAZARLAYIN...



İşte finansman modelleri burada devreye giriyor. Yerel yönetimler olarak bu konutları üretecek kaynağınız ve imkânınız yoksa yerel yönetim markanızı güven unsuru olarak kullanarak projenizi pazarlamanız gerekecektir...



Bir- İlk olarak uygulamaya hazır hâle getirdiğiniz riskli alanınız en büyük değeriniz ve sermayenizdir...



İki- Yerel yönetim olarak kurumsal markanızı, kurumsal markanızın güvenilirliğini pazarlamanız gerekecektir. Yukarıda saydığım iki önemli sermayenizi ve değerinizi ortaya koyarak uygulama araçlarınızla ortaklık yoluna gitmeniz gereklidir. Çünkü para onlardadır. Eğer kamuyla ortaklık yapmanız gerekiyorsa TOKİ, Emlak Konut gibi uygulama araçlarıyla yukarıda anlattığım finansman yollarından birini seçerek protokol imzalayıp yolunuza devam edersiniz.



Eğer projenizi piyasa ekonomisi mekanizması içinde, özel sektör aktörleriyle yapabileceğiniz bir atmosfer oluşmuşsa, ortağınız güçlü bir müteahhit ise onunla, saydığım finansman yollarından biriyle ortaklık kurup yolunuza devam edebilirsiniz. Her iki durumda da organizasyonunuzun üretim maliyetlerini iş ortaklarınız karşılar.



Yerel yönetimin kasasından bir kuruş harcama yapmanıza gerek yoktur. Ortaya çıkan toplam değer, kentsel dönüşüm aktörleri arasında paylaştırılır.



Yalnız bir istisna durum vardır...



Belediyelerin kasasından para çıkmaz dedik ama eğer hak sahiplerinin çoğunluğuyla matematiksel modele göre anlaşmış fakat bir grup hak sahibi klasik yöntemle anlaşmak isteyebilir. Yani yapı ve arsaları karşılığı, konut ve işyeri değil para talep edebilirler.



İLLER BANKASI DÖNÜŞÜM İÇİN YAPILANDIRILDI



Bu durumda bazı hak sahiplerine para ödemeniz gerekebilir. Bu durumda kendi öz kaynağınızı kullanmayın.



İller Bankası kentsel dönüşüm bakımından yeniden yapılandırıldı. Kentsel dönüşüm yapan belediyelere kaynak aktarmak ve uygulama projeleri üretmek gibi sorumluluklar üstlendi.



Belediye olarak hak sahiplerine ödemek zorunda kaldığınız toplam borç kadar İlbank’tan uzun vadeli kredi kullanın.



Problemi çözün, projenizin önü açılsın. Kentsel dönüşüm projenizde, uygulama araçları ile ortaklık kurarken alanda kamu mülkiyeti ve onun doğurduğu imar haklarınız varsa İlbank’a olan borcunuzu imar haklarınızla takas edin.



Veya kredi çekmeyin, iş ortaklarınızla sıkı bir pazarlık yaparak protokole iş ortağınızın, hak sahiplerine ödenmesi gereken parayı ödemesi gerektiğine dair bir hüküm yazdırmayı başarın.

Onu kabul ettirin. İş ortağınız bu maliyeti satışa çıkaracağı konutların maliyetine muhakkak ekleyecektir.



Bir şey kaybetmiş olmayacaktır. Pek çok belediye, TOKİ ve Emlak Konut ile iş ortaklığı yaparken bu maliyetler, projede zaman kaybedilmemesi ve belediyenin zor durumda kalmaması için TOKİ ve Emlak Konut tarafından üstlenilebilmektedir.



Eğer iş ortaklarınız hak sahiplerine olan borcunuzu kabul etmek istemezlerse, borç uzun vadede ödenebilecekse, İlbank’a olan borcunuzu belediye olarak taksitlerle ödeyin.



Sonuçta halkınızın yaşamında fark yaratmak için harcadığınız bir kaynak. Bir belediye başkanı olarak büyük bir eser bırakmış olursun...



Belediyelere ait arsaları satarak acil işleri önemli işlere boğdurma çabanızı kimse hatırlamaz, onlar tarih olurlar...



Bölge bazlı kentsel dönüşüm projesi başlatıp sonlandıran liderler hep hayırla anılır. Borçla deği, uygulama araçları konusunda çalışmalar yaparken AR-GE teşkilatınız iyi çalışmalıdır.



İşte Mücahit Beşikçi’nin kitabından bir bölümü aktardım...

Mücahit Beşikçi, bu fikirlerini 2018 ile 2020 yılları arasında kaleme almış.

İşte size yol haritası...



Belediyeler kasanızdan para çıkmadan kentsel dönüşüm uygulaması yapmanızın yolu anlatılmış bu kitap Nobel Akademik Yayınlar gibi önemli bir yayın evi tarafından bilimsel eser olarak boşuna yayınlanmadığının ispatıdır.



Mücahit Beşikçi size bir vizyon sunmuş, “cesaret edin, kentsel dönüşüm sürecini doğru uygulayın, başarıya ulaşın” diye yol göstermiş...



Sohbetimiz sırasında enflasyonist ortamlarda hak sahiplerini matematiksel modele yönlendirmenin daha kolay olduğunu söylemişti...



Hak sahipleri para yerine konut seçeneğini daha garanti görüyorlar ama “2001 yılında yasadığımız gibi bir enflasyonist süreç olursa kentsel dönüşüme hiç başlanmamalıdır” diye ekledi...



Hatırlıyorum, o yılları faizler yüzde 5000 gibi seviyelere gelmişti. 20 banka battı. Pek çok şirket iflas etti. Pek çok çalışan işini kaybetti...



Mücahit Beşikçi’de 2001 ekonomik krizinde işini kaybedenlerden...



Çalıştığı kurum ekonomik krize direnememiş pek çok arkadaşı ve kendi işinden ayrılmak zorunda kalmış. O döneme ait bir anısın anlatmıştı.



“Kriz o kadar büyüktü ki pek çok insan taahhütlerini yerine getiremiyordu. Siyasal mezunu arkadaşlarımızla bir dayanışma günleri düzenlemiştik ama ben taahhütlerimi yerine getirmekte zorlanıyordum. Bir kaç taksitimi ödeyemedim. Sonradan ödemek zorunda kaldım. Siyasal mezunu arkadaşlarıma mahcup oldum.



“Zor günlerdi” diye anlatmıştı.



Evet, gerçekten de 2001 krizi umarım bir daha yaşanmaz...

