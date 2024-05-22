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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Sanki Yazıcoğlu’nun helikopteri düştü
Adem Turgut

Adem Turgut

Bugün beni affedin yerel meselelerden kafamı kaldırıp bir başka meseleye odaklanacağım.  Bir helikopter kazasını yazacağım.

Bir gazeteci olarak uçak kazası haberi yapmışlığım enkaza kadar gitmişliğim var. Başka kazalara benzemez. Çok daha geniş bir alana yayılmış, enkazın görüntüsünü başka yerde göremezsiniz.

Dehşet verici…

***

Gelelim bugüne…

Ülkemizin de içinde bulunduğu bölgenin durumunu biliyorsunuz.

Gazze’de yaşananlar ortada…

Bizim sınırımızda terör örgütlerinin yoğunluğu ve Suriye’deki durum ortada.

Irak –bana göre- Saddam’dan bu yana belini doğrultamadı.

Bölgedeki devlet gibi devletlerden biri İran…

Ama orada da 19 Mayıs'ta inanılmaz şeyler oldu. İran haber ajansları Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı haberini geçti.

İlk haberler Reisi ile uçakta bulunanlara erişildiği ve herhangi bir can kaybının olmadığı yönünde olsa da ilerleyen dakikalarda bu tür haberlerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Reisi’nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi ve Tebriz Cuma imamı helikopterde bulunan diğer isimlerdi ve kazada öldüler.

Hava koşulları kötüydü.  Ama kullanılan helikopter de eskiydi.

Arama kurtarma faaliyetlerine katılan Türk Akıncı İHA’sı buldu, düşen helikopterin yerini…

NEDEN ESKİ BİR HELİKOPTER

Sorular, sorular, sorular…

Cevabı merak edilen çok soru var

Abdülkadir Selvi hepimizin aklına gelen o soruyu sormuş. Bu bir kazaysa bile neden böyle eski bir helikopter kullanılmış:

Bir- Cumhurbaşkanı Reisi ELT sinyali dahi vermeyen bir helikopterle neden uçuruldu.

İki- Diğer iki helikopter uçmayı başardığı halde donanımı yetersiz olan helikopter Cumhurbaşkanı’na neden tahsis edildi? Tam tersine Cumhurbaşkanına en donanımlı olan helikopterler tahsis edilmeliydi.

Üç- Hava şartları helikopter uçuşu için tehlikeli olmasına rağmen Cumhurbaşkanı oradan neden uçuruldu?

Hepsi muamma…

Soru işareti…

İRAN’DA İŞLER AKSADI BİLE

Tabi diğer ihtimal çok daha vahim: Bu bir suikast mi?

Her ne kadar 85 yaşındaki dini lider Ali Hamaney “işler aksamayacak” diyor ama işler İran’da işler çoktan aksadı…

Çünkü taşlar yerinden oynadı.

Neler oluyor?

Bir güç savaşı mı? Daha deyişle bu bir suikast ise nasıl bir güç savaşının sonucu oldu? Arkasında kimler var?

Milli İstihbarat Akademisi Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Uygur, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasını ve olası senaryoları üç soruda AA için kaleme almış. İki ihtimalden bahsediyor. Alıntılıyorum:

Bir- İsrail ihtimali: Uygur şöyle diyor: “İran’da gerçekleşen bu olay akıllara son dönemde iyice yükselen İsrail-İran gerilimini getirdi. İran’ın 13 Nisan gecesi İsrail’e düzenlediği askeri angajman kurallarını belirgin derecede yükselten hava saldırısının ABD'nin de baskısıyla İsrail tarafından benzer bir yükseltme ile yanıtlanmadığı görülmüştü. Bu olay eğer İsrail bağlantılı bir sabotajsa inkarı çok kolay olacak, yalnızca iki taraf bu olayın arka planından haberdar olacak ve belki de artan gerilim bir süreliğine düşürülebilecektir.

İRAN’DAKİ BİR GÜÇ SAVAŞI MI?

İki- İran içindeki iktidar kavgasının bir sonucu olma ihtimali: Uygur, “Diğer bir senaryo da komplo teorisine yakın olsa da ülke içi bazı siyasi grupların işin içinde yer almasıdır. Oldukça eski bir helikopterle bozuk hava şartlarında dağlık bir bölgede uçuş kararı alınması bu tür söylentileri güçlendirici etki yapıyor. Yine de Hudaferin bölgesinin sembolik önemi, İranlı üst düzey siyasal iletişimci Seyyid Muhammed Merendi’nin olay sonrası Filistin direnişi temalı bir paylaşım yapması da olayın dış boyutlu olma ihtimalinin yabana atılamayacağını düşündürüyor. Bununla birlikte iç politikada İbrahim Reisi’nin tamamen sahneden çıkmasıyla devrim lideri Ali Hameney’in oğlu Mücteba Hameney’in babasının yerine geçme şansı oldukça yükseldi. Bu doğrultuda kendisinin önemli bir müttefiki olan mevcut Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın 50 gün içinde yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı olma şansı artmış oldu. Yönetimin tek tipleşmesiyle Hamaney sonrası geçiş senaryoları daha bir suhulet içinde gerçekleşmiş olur” demiş.

İç kapışma bana daha mantıklı geliyor.

MERAKLA TAKİP EDECEĞİZ

Toparlamak gerekirse, kaza ya da suikast, bölgenin ve İran’ın geleceğini etkileyecek çok önemli bir helikopter kazası yaşadık. Kaza sonrası yaşanan karmaşa, enkazın hemen bulunamaması ı Muhsin Yazıcıoğlu’nun kazasını hatırlattı. Bir ara yaşıyorlar şeklindeki iddialar- haberler de benzerlik taşıyordu.

Ama benzersiz olan bunun tamamen İran’ın kaderiyle ilgili olması…

Bundan sonra ne olduğunu merakla izleyeceğiz.

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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