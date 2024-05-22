Kocaeli’ de alternatiflik ihtiyacının karşılanıp, karşılanamadığı veya önümüzdeki dönemlerde karşılanıp, karşılanamayacağını sadece sonuçlar üzerinden değerlendirmenin eksik olduğu yerel seçimlerde ortaya çıktı.

Alternatiflik ihtiyacının “ kazanırsak da kaybedersek de sorumluluk bizimdir “ yaklaşımlarıyla başarılabileceği anlaşılmaya başlandı.

CHP Kocaeli’ de 2019 Yerel seçimlerinde, eski siyasi alışkanlıkları ve başarılı yerel yönetim dönemlerinin etkisinin aşamadığı için yeterince başarılı olamamıştı.

Sadece İzmit merkez ilçede ulaşılan başarıyla, karşılanamayan bütün ihtiyaçların karşılanarak alternatifliğin ortaya çıkarılması beklendiğinden örgütlerle yerel yönetim arasında sorunlar yaşandı.

İstanbul’la iç içe olmanın ve etkileşim içerisinde olunmasının da etkisiyle dönemin sonlarına doğru; kapsayıcı, şeffaf, dayanışmacı, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu yaklaşımlar gözetilerek kabul edilebilirliğe ulaşılmaya çalışıldı ancak örgütlerle bütünsellik oluşturulamadı.

14/28 Genel seçimlerinde, seçim sonrasındaki örgüt kongrelerinde ve 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde Kocaeli’de; alternatifliği isteyen ancak eski alışkanlıkları ve başarılı yerel yönetim dönemlerinin etkisini ve baskısını aşamayan belirsizliklerle alternatiflik ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı.

31 Mart yerel yönetim seçimlerinde İzmit ilçesine, Derince ve Karamürsel ilçeleri de eklenince; kazanmaya çok yaklaşılan ancak alternatifliği başarsak da başaramasak da sorumlusu bizleriz anlayışıyla çalışmalar, temsiller ve mücadeleler ortaya çıkarılamadığı için başarılı olunamadığı ortaya çıktı.

31 Mart sonrasında kazanılan 3 ilçede ve kazanmaya çok yaklaşan ilçelerde örgütlerle birlikte kazanmaya çok yaklaşmış olmak hali sahiplenildi ve Türkiye’nin pek çok yerinde imkansızlıklara rağmen alternatifliğe ulaşıldığı halde Kocaeli’ de beklenen başarıya ulaşılamamasının baskısının da etkisiyle bütünselliğe ulaşmaya çalışan yaklaşımlar ortaya çıkmaya başladı.

Kocaeli’ de örgüt sorumlularının, adayların ve destekleyenlerin halkla birlikte bütün olarak alternatifliği, kazanırsak da kaybedersek de sorumlusu bizleriz anlayışıyla içselleştirilerek toplumsal muhalefetle bütünleşerek halk hareketi etkisine ulaşmaya çalışacak yaklaşımlara ihtiyaç duyuluyor.

KOCAELİ’DE BAŞARILI YERELE YÖNETİM DENEYİMLERİNİN ETKİSİ

İstanbul’la bitişik Marmara Denizi ve Karadeniz’e kıyısı olan yerel yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarının karşılanması şimdiye kadar, bu ihtiyaçları ancak biz karşılayabiliriz inancının sahiplenilebilmesiyle başarılabildi.

Türkiye’nin ve Kocaeli’nin içerisinde bulunduğu koşullar nedeniyle, gelişim ve değişim ihtiyaçlarıyla ilgili sorunlarının çözülebilmesi, toplumsal muhalefetle bütünleşmiş olarak halk hareketi etkisine ulaşabilecek inanmışlıkla verilen mücadelelerle başarılabiliyor.

Daha önceki dönemlerden farklı olarak içerisinde bulunduğumuz dönemdeki inanmışlık, temsil ve mücadele ihtiyaçlarının karşılanması, eski alışkanlıklar üzerinden değil toplumun tamamını kapsayan demokratik kurumsal sürdürülebilirlikle başarılabilecek düzeye ulaştı.

AK Parti iktidarlarının Kocaeli’ de etkisi de CHP kadrolarıyla ulaşılan başarıları da içerisinde bulunulan dönemlerin dinamikleri kapsamında ihtiyaçların karşılanabileceğine inanılarak ve mücadeleleri verilerek başarılabildi.

AK Parti toplumun tamamını gelişimine ve değişime katamayan darbelerle ve müdahalelerle sürdürülebilen vesayet sisteminin dışarıda bıraktığı, inançlarına, ibadetlerine, geleneklerine, göreneklerine, kılık kıyafetlerine bağlı olarak hayata tutunmak mücadelesi veren toplumun büyük kesimini sahiplenebildiği, temsil edip mücadelelerini verebildiği için başarılı oldu.

Temsilini, başarılarını ve mücadelelerini merkeze alarak, örgütlülüklerini ve mücadelelerini, kendileri için değerlendirmeye başlayınca, vesayet sistemi döneminin alışkanlıklarıyla, uygulamalarıyla vb. yöntemleriyle sürdürülebilecek çoğunlukçu sistemi ortaya çıkarıp, sürdürülmesi için mücadele etmek zorunda kaldı.

Kocaeli’de AK Parti örgütlülüğünün temsili ve mücadeleleri, sürüklendiği ve aşamadığı konumu nedeniyle toplumsal muhalefetle örtüşerek, halk hareketi etkisine ulaşabilen özelliklerini kaybettiği 2 parti üyesinin başka bir seçmeni etkilemeye yetmemesiyle ortaya çıktı.

AK Parti’nin Kocaeli’deki üye sayısı yaklaşık 390 bin ancak son yerel seçimlerde Büyük Şehirde aldığı oy 514.672 ve bu oyun içerisinde sadece Ak Partinin değil bütün ittifaka katılan partilerin oyları bulunuyor.

Yerel yönetim seçimlerinde AK Partinin Kocaeli’de altığı oyun başarılı konumunu sürdürmeye yetebilmesinin nedeninin, alternatiflik ihtiyacını karşılayabilecek anlayışın, temsilin ve mücadelelerin ortaya çıkarılamamasıyla ilgili olduğu anlaşılmış durumda.

ALTERNATİFLİK İHTİYACINI KARŞIMAYI SAHİPLENMEK

Kocaeli sanayi kenti olarak dünya ile yarışabilecek üretim alanı olduğu için yerel yerleşim alanlarında, yaşamakla, çalışmakla, üretmekle, yarışmakla ve başarmakla ilgili dinamikleri barındırıyor.

Kocaeli’nin hayatın her alanında iç içe olduğu İstanbul’ da alternatiflik ihtiyacının karşılanmasının, başarırsak biz başaracağız, kaybedersek de alternatifliğe yeterince inanamadığımız, sahiplenemediğimiz, temsil edemediğimiz ve mücadelelerini veremediğimiz için kaybedeceğiz anlayışı ile toplumsal muhalefetle örtüşebilecek ve halk hareketi etkisine ulaşabilecek yaklaşımlar ortaya çıkarıldığı için başarılı olunduğu gerçeklik halinde.

İstanbul’ un birikimi, donanımı, farklılıkları dünya kenti düzeyinde olduğu için bütün Türkiye’yi etkileyebiliyor ve bu nedenle ulaşılan başarı bütün ülkede alternatiflik ihtiyacının karşılanmasının benzer yaklaşımlarla ortaya çıkarılabileceğine inanılmasını sağlıyor.

Sadece İstanbul’ da değil alternatiflik ihtiyacının karşılanabildiği bütün yerleşim yerlerinde başarılı olanlar o yerleşim yerinin özelliklerine göre, kazanırsak da kaybedersek sorumluları bizleriz anlayışıyla bütünleşebilecek mücadeleler ortaya koyabildikleri için başarılı oldular.

İstanbul’ da alternatifliğin başarılabilmesi için İPA’ ya (İstanbul Planlama Ajansı) ihtiyaç duyulması ve alternatiflik ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak kentin değerlerinin, birikimlerinin ve donanımlarının en verimli şekilde değerlendirilerek, toplumsal muhalefetle bütünleşebilecek ve halk hareketi etkisine ulaşacak kabul edilebilirliğe taşınabildiği ortaya çıktı.

Evrensel bilimsel değerlerle ötüşen çalışmalara, planlı araştırmalara, incelemelere dayanarak projeler geliştirip halkın kabul edilebilirliğine taşıyabilmek yaklaşımlarını her yerel ve genel yönetim kendi anlayışı kapsamında gerçekleştirmeye çalışıyor ancak İstanbul yerel yönetimlerinde ortaya çıkarılan farklılık kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu yaklaşımlarla; şeffaf, dayanışmacı kabul edilebilirliklerin ortaya çıkarılabilmesiydi.

Planlı araştırmalarla, incelemelerle proje haline getirilen çalışmaların, toplumun tamamını gelişime ve değişime katabilecek yaklaşımlarla yapılabilmiş olması toplumsal muhalefetle bütünleşmeyi ve halk hareketi haline gelecek etkiye ulaştığı için başarılı oldu.

Yaşamak ve çalışmak alanlarını, sahip olunan değerlerle, birikimlerle ve insanı amaç olarak kabul eden anlayışlarla sahiplenebilmek için demokratik kurumsal sürdürülebilirliklere ihtiyaç duyulduğu ve siyasi örgütlülüklerin bu yaklaşımlarla demokratik dönüşümlerini başararak, toplumsal muhalefetle bütünleşip halk hareketi etkisine ulaşabilecekleri toplumsal gerçeklik haline geldi.