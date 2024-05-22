Kocaelispor’un en önemli projesi başlamadan iptal mi?

Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaelispor’un yarınlarına dair tesis projesi hepimizi doğal alarak heyecanlandırmıştı. Seçilen yer pek çok kişinin içine sinmese de Körfez ilçede Sevindikli bölgesine yapılması kararı verildi tesislerin. Bir yıl falan oluyordur herhalde kazıkların çakıldığı ama sonrasında en küçük bir gelişme olmadı.

PROGRAMA MESAJ ATTI

Önceki akşam Kocaeli TV’deki Top Ağlarda programında tesis konusunu konuşuyorduk ki, yazı işlerimizin acar muhabiri sevgili Muhammet Emin Can, “Sevindikli Tesisleri'nin yapılması zor görünüyor çünkü tasarruf tedbirleri açıklandı. Tedbirlere göre fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projeleri ile deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projelerine öncelik verilecek. Yani Sevindikli Tesisleri bu kapsam dışında, en az 3 yıl bu iş böyle olacak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın birlikte açıkladığı Kamuda Tasarruf Tedbirleri bunu söylüyor” diye mesaj attı.

BİLGİLENDİRME YAPILMALI

Doğrusu bu durum bizim aklıma gelmemişti. Sevgili Muhammet’i yayında kutladım, burada da tekrarlamış olayım. Sonuçta burası spor tesisi, tasarruf tedbirleri kapsamının dışında tutulabilir mi bilmiyorum. Böyle bir olasılık vardır diye düşünüyorum. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesinden kamuoyuna bir açıklama yapılması. Sevindikli projesi tasarruf önlemlerine mi takıldı, yoksa kapsam dışında mı? Camia bunu merak ediyor. Önümüzdeki sezon Süper Lig’e çıkarsak mevcut tesislerin yeterli olmayacağı çok net. Nasıl olacak taraftar düşünceli. Umuyoruz ki, spor tesisleri olduğu için Sevindikli projesi kapsam dışında bırakılır. İnşallah müjdeli haber alırız. Merakla bekliyoruz.

Kalemini kırdım, hakkımı da helal etmiyorum

Bilen biliyor da, bilmeyenler için arada yazar, hatırlatırım. 40 yıldır bu meslekteyim. Çiğ yemediğim için karnın da hiç ağrımadı. Başım hep dik, alnım açık yoluma devam ediyoruz. Benim kalemini satın alacak bir babayiğit henüz dünyaya gelmedi, beni satın alabilecek para da henüz basılmadı. Bu kadar net.

ÇOK ÖFKELENDİM

Kocaeli Zirve’de Tahsin Keskin dün köşesinde benimle ilgili çok ağır bir imada bulunmuş. İddiasına göre ben Recep Durul bizim TV programına sponsorluk desteği verdikten sonra hakkında olumsuz yazılar yazmamış olabilirmişim. Açık bir tabirle parayı alıp susmuş olabilirmişim. Başkası olsa bilmiyor, tanımıyor derdim ama Tahsin Keskin ile son dönem çok oturduk, konuştuk. Beni iyi tanıdığı halde böyle bir olayı köşesine taşımasına üzülmek bir yana çok öfkelendim. Dün telefonla aradığında kendisine de söyledim, buraya da yazıyorum. Benim için Tahsin Keskin bitmiştir. Telefonunu falan da sildim. Bir araya gelmem, görüşmem.

TEK KURUŞ ALMADIM

Yolda, stadyumda falan karşılaşırsak Allah’ın selamını verir, alırım. Bunun dışında hiç işim olmaz. Sponsorlukla ilgili bilgilendirme yapılım: Benimle hiç ilgisi yok. Tamamen TV Reklam Servisi’nin anlaşması. Programımın sponsorudur, belli bir kısmını almam aslında doğaldır ama öyle bir isteğim, beklentim olmadı. Alışveriş tamamen Recep Durul ile TV yönetimi arasında oldu. O sponsorluk anlaşmasından tek kuruş almadım. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Ayrıca birisi benim programıma sponsor oldu, katkı verdi diye hakkında doğru bildiğim, inandığım yanlışlarını yazmamak benim kitabımda yoktur. Bildiklerimi yazar, o gün anlaşmayı sonlandırırım.

İSPATLAMAK GÖREVİ

Tahsin Keskin’in madem kuşkusu var, böyle bir soruyu gündeme getiriyor, ispatlamak da görevidir. Sonuçta benim söylediklerim, benim ifadem bağlayacağı değil. İnanmak zorunda da değil. Araştırsın, soruştursun. Sonuç neyse köşesinden ilan etsin. Evet, sorduğum sorunun cevabı şudur: Hayrettin Albayrak, sponsorluktan menfaat sağlamış ve karşılığında Recep Durul ile ilgili yanlışları yazmamıştır desin. Belgelerini, delillerini ortaya koysun. Böyle bir şey yoksa, ne yapacağını, ne yazacağı biliyordur. Başta belirttiğim gibi Tahsin Keskin benim için bitmiştir.

Şahsımı iyi tanıdığı, böyle bir şey yapmayacağımı bildiği halde benim menfaat karşılığında yanlışları yazmadığımı sorgulaması, böyle bir imada bulunması, yakıştırması karşısında benim yapmam gereken kalemini kırmaktır. Ayrıca hakkımı da helal etmiyorum.

“Sporda kaybeden olmaz, skorda olur”

İlk kez duyduğum ama çok beğendiğim bir söz. 2.Küme’de Play-Off maçında Asarköy’e kaybeden Uzuntarlaspor’un teknik sorumlusu Veysel Pınar mücadele sonrasında rakiplerini kutladıktan sonra, “Sporda hiçbir zaman kaybeden olmaz. Skorda kaybeden olur. Bu felsefe ile yolumuza devam ediyoruz” demiş. Başka biri söyledi de, Veysel Pınar oradan alıntı mı yaptı o konuda emin değilim. Dediğim gibi ben ilk kez duydum. Daha önce söylenmiş olsaydı duyarlım diye düşünüyorum. Çok yerinde bir söz. Veysel kardeşime aitse, içkinlikle kutluyorum. Değilse, kim söylediyse kutlamam ona.

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Veysel Pınar’ın futbolculuğunu iyi bilirim. Dönemin en yetenekli oyuncularından biriydi. Top tekniği, oyun zekası müthişti. Çok daha iyi yerlere gelmesi gerekiyordu. Aynı zamanda centilmen bir sporcuydu. Veysel Pınar aynı zamanda dizilerde falan küçük rollerde oynuyor. Oyunculuğu da harika. Boş zamanlarında teknik adam olarak mahallesinin gençlerine tecrübelerini aktarıyor, amatör futbola hizmet ediyor. Fair-Play adına örnek bir teknik adam profili çiziyor. Sayılarının atmasını diliyorum. Kocaman bir alkış gönderiyorum kendisine.