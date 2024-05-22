Kocaelispor’un paraya değil, futbol aklına ihtiyacı var

Kocaelispor’un son yıllarda kötü yönetildiği bir gerçek.

2.Lig’de iki kez şampiyon olup 1.Lig’e çıktığı, 1.Lig’den düştüğü, bu yılda Süper Lig’e çıkamadığı sezonlar dahil…

Maalesef kötü yönetiliyoruz.

4-5 yıldır Kocaelispor belki yüzden fazla oyuncu aldı.

Bu sezon yeniden 1.Lig’de oynayacağız…

Ortada bir takım yok.

Bu oyuncular nereye gitti. Her yıl takım yapıyoruz…

Hem de iki kez…

Bir sezon başında, bir de devre arasında…

… … …

Gelecek sezon yeniden bir kadro oluşturup, Süper Lig’e çıkmak için mücadele edeceğiz.

Peki niye bu kadar hata yapıyoruz?

Çünkü bu transferi yapanlan futbolun içinde gelen isimler değiller.

2-3 yıldır kulüpte bir menajer çıktı…

Bu kadar tepkiye, bu kadar hataya rağmen adam hala kulübün içinde…

Dünyada hiç bir kulüp menajerlerin yaptığı transferlerle başarılı olamamıştır.

Kulüpleri menajerler değil, yöneticiler, profesyonel insanlar yönetmelidir…

… … …

Kocaelispor, geçmiş yıllardan ders alıp, almadığını bilemiyorum.

Haziran ayının ilk haftası seçim var.

Seçim öncesi adaylar da var.

Bu kez bir çok aday var.

Bu pek Kocaelispor kongrelerinde görülmüş bir durum değil.

Eskiden borç içinde yüzen Kocaelispor’a Başkan ve yönetici bulmak zordu.

Bu dönem aday sayısı çok fazla.

Bu sahiplenme olayı güzel.

Ancak her önüne gelen de Kocaelispor’a Başkan adayı olarak ortaya çıkmasın…

Kocaelispor Kulübü’nü yönetmek bu kadar da basit olmamalıdır…

… … …

Kimler aday olacak, bu isimlere girmek istemiyorum…

İsimlerde çok fazla beni ilgilendirmiyor.

Benim için önemli olan Kocaelispor’un doğru yönetilmesidir.

Parası olan herkes aday olmamalıdır.

Zaten bu para işi de doğru anlatılmıyor.

Mevcut yönetimde bulunan isimlerin çoğu kulübe mutlaka para vermişlerdir.

Başkanlar daha çok veriyor.

Engin Koyun ve Recep Durul…

Bildiğimiz kadar kulübün bürçesinin büyük bölümü için kaynağı Büyükşehir Belediyesi yaratıyor.

Büyükşehir parayı bulup, geri almıyor.

Başkan ve yöneticiler verdikleri paraya kulübe bağışlıyorlar mı, yoksa geri ki alıyorlar?

Mesele burda.

Recep Durul, kendisi açıkladı…

1 milyon Euro’dan fazla para vermiş…

Önemli bir miktar.

Tamamda Başkan bu parayı borç olarak mı veriyor, yoksa bağış mı yapıyor?

… … …

Yöneticiler verdikleri parayı bağış yapmıyorlarsa o zaman yüksek bütçeler yapmaya gerek yok.

Kulübün geliri ne kadarsa, o kadar bütçe yapıp lige girilmelidir.

Belki o zaman 30 futbolcu yerine 15 oyuncu alıp, altyapımızdan ve genç oyunculardan takviyeli bir kadro ile sezon tamamlanır.

Çünkü kulüplerde transfer ve harcamanın sonu yok.

Ne kadar para gelirse, o kadar çok harcanır…

Gelen para doğru harcanıyor mu, bunu araştırmak gerekiyor.

Bu sezon sadece Recep Durul 30 milyon TL verdi…

Bütçemizin 200 milyon olduğunu düşünelim…

Bu kadar para harcanmış, ne başarı var, ne de gelecek yılın bir takımı…

… … …

Haziran’da yönetime kim gelecek bilmiyorum…

Paralı olmasına hiç gerek yok…

Kocaelispor’un paraya ihtiyacı da yok…

Tabi ki, bir bütçe yapacaksın…

Bu abartılı olmamalıdır…

Para doğru kullanılmalıdır…

Bizim paradan çok futbol aklına ihtiyaç vardır…

Yönetime talip olanlar bu kulübü kimlerle yönetecekler, bunu açıklamalıdırlar.

Teknik menajer, idari menajer kim olacak?

Yönetimde futboldan gelen isimler var mı?

Benim için bunlar önemli…

… … …

Yönetimin içinde mutlaka profesyonel insanları sokmamız gerekiyor..

Bunu gerçekleştiremezsek, gelecek yılı da boşa geçirmiş oluruz…

Takımın başında ister Ertuğrul Sağlam olsun, ister bir başka isim…

Biz önce doğru adımlar atmalıyız…

Önümüzde bir Bodrum FK örneği var…