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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Opsiyon
Gökhan Beşiktaş

Gökhan Beşiktaş

Biten sezonun ardından gazetecilerin yaptığı ilk işlerden birisi sözleşmesi biten ve devam eden oyuncuların durumuna bakmak olur.

Kimisi de zaten ezberinde biliyordur.

Birde opsiyon meselesi olur transferlerde ve sözleşmelerde.

Opsiyon hakkı, sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile bir sözleşme kurma, değiştirme veya mevcut bir sözleşmenin süresini uzatma yetkisini veren bir haktır.

Kurulmuş bir sözleşmenin süresini tek yanlı olarak uzatma hakkı tanıyan uzatma hakkı ‘uzatma opsiyonu’ olarak düzenlenmektedir.

Opsiyon hakkını kullanabilmek için taraflarca yapılan sözleşmede bu hakkın yer alması gerekmektedir.

Kocaelispor daha önce opsiyonu olan futbolcuların opsiyonlarını otomatik uzattı.

Kulüp bu hakkı lehine kullandı.

Ancak opsiyon kullanılan her futbolcu kulüpte kalacak diye de bir durum yok.

Kulüp opsiyonu bazen futbolcuyu bonservis bedeli alarak satmak için kullanıyor.

Bu nedenle opsiyon hemen devreye giriyor.

Hatırlayın, Semih Karadeniz ve Diogo’da bu opsiyonlar kullanmış ama sonra ikisi de bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Demem o ki opsiyonu kullanılıp sözleşmesi uzatılan oyuncu kesin kaldı diye bir yorum yok.

Yusuf Cihat Çelik de opsiyon hakkını kullandı Kocaelispor.

Ancak Cihat’a gelebilecek olan teklifler süreci değiştirebilir.

Tabi sezon başındaki ortam ve Ertuğrul Hoca’nın sunacağı raporda önemli.

Tüm bunlar kongrenin ardından net olarak masaya yatırılacak konular.

Aslına bakarsanız özetle kulüp opsiyon koyduğun oyuncudan verim alacağına inanırsa opsiyonu otomatikman kullanıyor.

Ama oyuncudan umut kalmadıysa kullanmıyor ve sözleşmeyi uzatmıyor.

Kocaelispor’da süreç Ertuğrul Hoca’nın raporuna göre devam edecek.

Gökhan’ın ve Emir’in mesajları veda olarak algılandı.

İkisiyle de hatta takımın neredeyse tamamıyla konuştum.

Şuanda Kocaelispor ile bağını kopartan kimse yok.

Herkes süreci bekliyor.

Kimse Kocaelispor defteri kapatmış ve ayrılmak yada yeni sözleşme istemiyor durumunda değil.

“Hayırlısı olsun, çok erken, bakalım” cevapları hepsinin ortak cevabı oldu.

Ben Vukovic dışında yabancıların tamamıyla yolların ayrılacağı kanaatindeyim.

Yerliler de ise ne olacak birlikte göreceğiz.

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Yazar Gökhan Beşiktaş - Mesaj Gönder --- Okunma

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