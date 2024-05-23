Kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm değil!

İlçe belediye başkanlarımıza kentsel dönüşüm projeleri konusunda cesur davranmaları konusunda bilgilendirmeye bugün de devam ediyorum...

Kentsel dönüşüm uzmanı yakın dostum ve ağabeyim olan Mücahit Beşikçi, doğru sistemin kurgulanması için uygulama projesinin başarıya ulaşması için üç kavramı daha kitabında bahsediyor...

Birincisi, dönüşüm katsayısı...

İkincisi, dönüşüm denklemi...

Üçüncüsü, dönüşüm değeri...

“Eğer bunları mantıklı ve hak sahipleri lehine kurgularsanız başarıya ulaşmanız kolaylaşır” diye anlatır...



Eğer belediye başkanları, belediye bütçelerinden para çıkmadan uygulama projesini başarıyla sonuçlandırmak için bu matematiksel yolları, kentsel dönüşüm takımıyla iyi kurgulamalılar...

Dönüşüm katsayısı; hak sahibinin gecekondu alanında bir metrekarelik gecekondu alanına karşılık dönüşüm alanında kaç metre kare inşaat hakkı kazanacağını kurgulayan katsayıdır...





Mücahit ağabeyi kitabında, bu katsayı doğru kurgulanmazsa, hak sahibi uzlaşma görüşmeleri başarısız geçer, proje çöp olur diye anlatır.



Siz hak sahibinin evine ve arsasına karşılık tatmin edici bir katsayı veremezseniz, hak sahibi ile uzlaşamazsınız.



Örneğin dönüşüm katsayınız 0,8 ise bu şu anlama gelir. Hak sahibinin eski evine ve arsasına karşı ayrı ayrı olmak üzere 1 metrekare arsasına karşı 0,8 metrekare inşaat hakkı kazanmasını sağlamış olursunuz.

Diyelim ki adamın 300 metrekare arsası ve 100 metrekareden 2 katlı evi var, dönüşüm katsayısı 0,8 hak sahibine yeni üretilecek konut ve ya iş yerlerinden 0,8-300= 240 metrekare inşaat hakkı kazanmış demektir.



Ayrıca eski evine karşı da aynı hesaplama yapılır. Oradan da inşaat hakkı kazanır.



Ev ve arsasından elde ettiği inşaat hakları toplanır ve üretilen konutlardan iş yerlerinden inşaat hakkı kadar metrekare hak sahibi olur.



Örnek vermek gerekirse, yıpranma payı dediğimiz amortisman giderleri düşerek dönüşüm katsayısı belirlenir. Bazı belediyeler dönüşüm katsayısını 1’e kadar yükseltebiliyorlar.



Genelde İstanbul’da buna rastlanmaktadır. Eğer dönüşüm katsayısı 0,7’nin altına düşerse; hak sahiplerini ikna edemezsiniz. Çünkü elde edecekleri inşaat hakkı küçüldüğü için uzlaşma görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanma olasılığı yüksektir...

Dönüşüm denklemi bu değişken projenin başarısı için hayati önemdedir, zarar etmeden dönüşüm alanındaki toplam inşaat alanının dönüşüm aktörleri arasında paylaştırılmasını anlatır.



Dönüşüm denklemini doğru kurgulamazsanız projeniz başarısız olur ya da projeniz zarar eder.



Bilimsel tarifi ise proje öncesindeki gecekondu alanlarının, dönüşüm katsayısı ile çarpılarak proje sonrasındaki dönüşüm büyüklüğüne eşitlenmesidir...



Bu eşitlemede fiziki büyüklük üzerinden kurulan eşitleme parasal büyüklük üzerinden de kurulabilir...

Sevgili okurlar, yukarıda dönüşüm denklemini görüyorsunuz, denklem sonunda hak sahipleri toplamda ne kadar inşaat hakkı alacaklar, hak sahiplerinin evinin maliyetini çıkarmak için satışa çıkarılması gereken konutların toplam inşaat alanları ve ortak yaşam için ayrılacak donatı alanları (yeşil alan eğitim kültür alanları) hepsi hesaplanıyor ve bilimsel bir proje ortaya çıkıyor.





Bazıları ve bazı kesimler rantsal dönüşüm diye saçmalıyorlar...



Kentsel dönüşüme ideolojik körlükle karşı çıkanların bilimden haberdar olmadıkları çok açık...

Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olmadığını anlamıyorlar...



Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olduğunu iddia edenler, Hatay’daki dönüşüme izin vermediler.

Peki, ne oldu?



Hatay’da meydana gelen depremde binlerce insan hayatını kaybetti.



Kentsel dönüşüm karşıtı mitingler düzenlendi, hiç bilimi dinlemediler. Çoğu kardeşimiz yaşamını yitirdi.



Bir gazeteci olarak size dönüşümün kılcal damarlarını anlatıyorum...

Bu bilgileri hiç bir yerde bulamazsınız...



Dillerinden rantsal dönüşümü düşürmeyenler biraz utanın...



Yukarıdaki bilimsel yollarla, yani dağıtım teorisiyle hiç kimse mağdur olmadan gecekondular dönüştürülüyormuş meğerse...

Bu denklem sonucunda, dönüşüm alanında yapılacak konutların, ticari alanların piyasa fiyatlarının toplamı elde edilir; buna dönüşüm değeri toplamı denir...