Yedi katlı mekanik otopark yapılmamalı

Sadun Çetin ile her salı akşamı TV 41’de 7 Artı programında haftanın analizini yapıyoruz. Siyaset ağırlıklı bir program ama elbette kent gündemi ve sorunları da büyük yer buluyor.

Bu hafta da öyle oldu.

Halkevi binasının yapılması başta olmak üzere birçok meseleyi konuştuk. Fikirlerimizi söyledik.

Gündemimizdeki konulardan biri de eski vergi dairesi binasının yerine yapılması düşünülen 7 katlı mekanik otoparktı…

İlginç bir konu…

Yeni spekülasyonların, tartışmaların zemini gibi duruyor…

Bu nedenle durumu özetleyip fikrimi ve olabilecek gelişmeleri ve çözüm önerimi yazmak isterim.

VERGİ DAİRESİ YIKILINCA

Biliyorsunuz şehir merkezinde Tepecik Mahallesi’nde İstiklal Caddesi’nin Batı çıkışı tarafında Vergi dairesi binası vardı. Depremden sonra hasarlı raporu olduğu için uzun yıllardır, bu kentin gündemindeydi… Defalarca yıkılması ve vergi dairesine yer bulunması gerektiğini haber yaptık.

Yaklaşık 300 çalışanını bulunduğu bina 1999 depreminde hasar gördükten sonra güçlendirme yapılmıştı. 2014 yılında yapılan çalışmada binanın ağır hasarlı olduğu ve acil bir şekilde boşaltılması gerektiği raporu verilmişti. Ancak taşınma bir türlü gerçekleşemedi. 42 Evler bölgesinde gösterilen arsaya DSİ’nin raporu nedeniyle onay verilmedi ve yeni bina yapılmadı.

En nihayetinde 2021 yılında Derince Bankalar Caddesi’ndeki bina için yapılan sözleşme Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Taşınma gerçekleşti.

Ve sonrasında boşalan yerin nasıl değerleneceği gündeme geldi.

KOMİSYON SÜRE UZATIMI İSTEDİ

Aslında daha bina yıkılmadan alanın nasıl değerleneceği konuşulmaya başlanmıştı. Hatta bölge esnafı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a gidip, “Burayı Büyükşehir’e al ve yıkıp yerine otopark yap” diye ricada bulunmuşlardı…

Binayı yıkılıp alanın kullanım hakkı Büyükşehir’e geçince İstiklal, Fethiye Caddesi ile Kapanönü esnafı bir kez daha Tahir Başkan’a gidip “Pandemi bizleri perişan etti, çok zor durumdayız. İnsanlar trafik yüzünden alışverişe gelemiyorlar onun için buraya mutlaka otopark istiyoruz” dediler.

Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi burada 7 katlı bir mekanik otopark yapımı için girişimleri başlattı. 21 metre yüksekliğinde 7 katlı mekanik otopark ile ilgili yaklaşık 2- 2.5 ay önce Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onay verdi.

Ama son Kocaeli Büyükşehir Meclis toplantısında ilginç bir karar çıktı.

Kurul kararı ve kurumların talepleri doğrultusunda meclis gündeminde olan mekanik otopark kararı için İmar Komisyonu tarafından süre uzatımı istendi.

Öğrendik ki süre uzatımı verilmesinin gerekçesinin ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’nın alanı yerinde gezip projeye ona göre karar vermek istemesiymiş…

BÖLGE SAKİNLERİNİN İSTEĞİ

Tahir Başkan neden böyle bir şey yapar?

Geçtiğimiz günlerde Biz İzmit’iz Grubu kurucusu Hüseyin Erol, Koruma ve Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Elif Çelik Arısal, Diş Hekimi Sedat Tuna Yalıncan, Tepecik Mahallesi Muhtarı Ahmet Alkan birlikte Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’ye gidip “Yıkılan vergi dairesi binasının binasının yerine otopark yapılmasın” onun yerine “Açık Alan Düzenlemesi” yapılsın şeklindeki görüşlerini bildirip Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın’a bunu iletmesini istemişlerdi…

Gerekçe hemen yandaki Fransız Sörler Okulu binasının ya da bilinen adıyla Taş Binanın önünün kapatılmaması ve meydanın yayalara kazandırılması…

İKİ FARKLI İSTEK OLUNCA…

Yani ilginç değil mi?

Bir- Bölge esnafı otopark istiyor ki haklılar, tüm kentin olduğu gibi o bölgenin de sorunu otopark…

İki- Ama bölge sakinleri de tarihi bir yapının önüne öyle sıkıntılı bir yapının konulmamasını istiyorlar.

Ne yalan söyleyeyim onlar da haklı gibi duruyor.

İki ucu pisli değnek bir mesele…

Ama bir tercih yapmak da gerek…

BENCE OTOPARK YAPILMAMALI

Öyleyse önce kendi fikrimi söyleyeyim, bölge esnafının otopark talebi için başka çözüm bulmak lazım. Radikal gibi durabilir, çok kızanlar da olacaktır ama Merkez Bankası binası ve yanındaki bina o binalarda bulunanlara MÜSİAD ve KYÖD gibi kurumlara güzel yerler gösterilip boşaltılabilir. Hem tarihi Saat Kulesi ve Av Köşkü’nün önü açılır hem de boşa düşen alan otopark olarak kullanılır.

Kolay olmadığını biliyorum çok masraflı ama bu kent için tarihine saygı için kalıcı çözüm olabilir. Elbette kısa vadeli bir çözüm değil benim söylediğim. Kısa vade için okul bahçeleri belki tekrar kullanılabilir. Ama sözün özü; arkasında tarihi bir yapı varken 21 metre yüksekliğinde bir otopark yapısı eski vergi dairesi alanına hiç estetik olmayacaktır.

ÇOK İSTİYORLARSA ANKET TALEP ETSİNLER

Bölge sakinlerinden bu kadar keskin iki farklı görüş çıktığına göre Tahir Büyükakın, bu binayı o inceleme sonrası yapmama kararı alacaktır.

Ancak dün bile esnafın otopark isteğini dillendirenler vardı. Eğer bölge esnafı otopark yapılmasında ısrarcı ise anket talep etsinler, bölge esnafı ve bölge halkı gitsin sandığa oy kullansın.

Bu meseleden kavga devşirilmesin, çözüm bulunsun…