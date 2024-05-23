19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun..

Bu günün değer yargılarını gözden geçirdiğimde, ulusuma ait önemli Milli ve Manevi değerlerimizin azalmasına onlarca mazeret bulmama rağmen, duygulanmamak insanın elinde değil. İşte o zaman başlıyor eski günlerdeki coşkuyu hasretle anmak ve o günleri özlemek. Ama inanınız, o günleri, bu günlerle kıyaslamaya değer. Zaten beyinden ve yürekten silinmesi de mümkün değil. Anılarıma yerleşen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bunlardan en özeli. En heyecanlısı..

Nasıl silinir beynimden 19 Mayıs’la özdeşleşmiş “Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar” marşını haykırarak söylememiz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının o korkunç günlerde yaşadıklarını bir nebzecikte olsa, coşan duygular arasında hissederek, yaşarmış gibi olmak. Aslında çok ama çok şanslı buluyorum bizim gençlik dönemlerimizi. Ve yaşadığımız müthiş zevki ve heyecanı. Düşledikçe, şimdiki çocuklara ve gençlere üzülüyorum.

Teknolojinin ve gelişimin en üst olanaklarından yararlanmalarına rağmen, bizlere nasip olan ne denli özel zenginlikleri kaçırdıklarını bir bilseler. O ruhu yaşamış olsalar, benim ne demek istediğimi daha iyi anlarlardı.

Benim kuşağım milli, dini ve tarihi bir çok değerin tam anlamıyla zevkine vardı. Ancak, bu toplum en kıymetli değerlerini zamanla dejenere edildi. Kimisi dini, kimisi Atatürk’ü çıkarları adına kullandılar. Ardına saklanarak yürüttüler dümeni. İki tarafta kandırdı vatandaşı, avuttu yalanlarla. Sahte bayramlar, sahte sözlerle yaklaştılar manevi değerlere. Fakat şuna inanıyorum ki, Ata’mız yaşasaydı bu millete soracağı çok şey olurdu. İşte bu sözleri kapsayan çok anlamlı ve bildiğinizi tahmin ettiğim şu satırları bir kez daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Ne güzel yazmış ama şair. Bu şiirde Mustafa Kemal Atatürk sanki hayal kırıklıkları içinde sitem ediyor milletine. En azından belki bu sözler bize dünü hatırlatır ve yanlışları vurur yüzümüze..

ATATÜRK’ TEN SON MEKTUP..

Siz beni hala anlayamadınız ve anlayamayacaksınız çağlarca da.

Hep tutturmuş “Yıl 1919 Mayısın 19 u” diyorsunuz ve eskimiş sözlerle beni övüyor, avutuyorsunuz. Mustafa Kemal’i anlamak bu değil..

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.. Bırakın o altın yaprağı artık.

Bırakın rahat etsin anılarda şehitler, siz bana neler yaptınız ondan haber verin.

Hakkından geldiniz mi yokluğun sefaletin? Mustafa Kemal’i anlamak yerinde saymak değil.. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil..

Bana muştular getirin bir daha. Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan.

Kuru söz değil iş istiyorum sizden anladınız mı? Uzaya Türk adını yazdınız mı? Mustafa Kemal’i anlamak avunma değil.. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil..

Hala o acıklı ağıtlar dudaklarınız da. Hala oturmuş bana 10 Kasımlarda ağlıyorsunuz.

Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın! Uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaların. Mustafa Kemal’i anlamak göz boyamak değil.. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil..

Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız, laboratuvarlarda merhaba sabahlayın, kahvelerde değil..

Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar. Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal’i anlamak, ağlamak değil.. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil..

Demokrasiyi getirmişim size, özgürlüğü, görüyorum ki hala aynı yerdesiniz, hiç ilerlememiş. Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek dururken. Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız gülen? Mustafa Kemal’i anlamak itişmek değil.. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla. Bilime, sanata varılmaz rezil dalkavukluklarla. Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister. Paydos övünmeye. Paydos avunmaya, yeter, yeter. Mustafa Kemal’i anlamak, aldatmak değil.. Mustafa Kemal ülküsü sadece sözde değil…