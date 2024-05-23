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Makale Yazısı-

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun..
Sevcan Tamer

Sevcan Tamer

Bu günün değer yargılarını gözden  geçirdiğimde, ulusuma  ait önemli Milli ve  Manevi  değerlerimizin   azalmasına  onlarca  mazeret bulmama  rağmen,  duygulanmamak  insanın  elinde  değil. İşte o  zaman başlıyor eski   günlerdeki  coşkuyu  hasretle  anmak ve o  günleri  özlemek. Ama  inanınız,  o  günleri, bu  günlerle kıyaslamaya  değer.  Zaten beyinden ve yürekten silinmesi de mümkün değil. Anılarıma yerleşen 19 Mayıs  Gençlik  ve  Spor  Bayramı   bunlardan en  özeli. En  heyecanlısı..        

Nasıl silinir  beynimden  19  Mayıs’la  özdeşleşmiş  “Dağ  başını  duman  almış,  yürüyelim  arkadaşlar” marşını  haykırarak  söylememiz. Ulu önder  Mustafa  Kemal  Atatürk  ve  kahraman silah  arkadaşlarının  o  korkunç  günlerde  yaşadıklarını  bir nebzecikte olsa,  coşan duygular arasında  hissederek,  yaşarmış  gibi olmak. Aslında çok  ama çok şanslı  buluyorum bizim gençlik  dönemlerimizi. Ve yaşadığımız müthiş  zevki ve heyecanı. Düşledikçe,  şimdiki çocuklara ve gençlere  üzülüyorum.

Teknolojinin ve gelişimin  en üst olanaklarından  yararlanmalarına  rağmen, bizlere nasip  olan ne denli özel zenginlikleri   kaçırdıklarını bir bilseler. O ruhu yaşamış olsalar,  benim ne demek  istediğimi daha iyi  anlarlardı.

Benim kuşağım milli,  dini ve tarihi bir çok değerin tam anlamıyla zevkine vardı. Ancak, bu  toplum en kıymetli  değerlerini zamanla  dejenere edildi. Kimisi dini, kimisi Atatürk’ü  çıkarları adına kullandılar. Ardına saklanarak yürüttüler dümeni. İki  tarafta kandırdı  vatandaşı, avuttu  yalanlarla. Sahte bayramlar, sahte sözlerle  yaklaştılar manevi  değerlere. Fakat şuna inanıyorum ki, Ata’mız yaşasaydı bu millete soracağı çok şey olurdu. İşte bu sözleri kapsayan çok anlamlı ve bildiğinizi tahmin ettiğim şu  satırları bir kez daha  paylaşmak istiyorum  sizlerle. Ne güzel yazmış ama şair. Bu şiirde Mustafa Kemal Atatürk   sanki hayal kırıklıkları  içinde  sitem ediyor  milletine.  En azından  belki bu sözler bize dünü  hatırlatır ve yanlışları  vurur yüzümüze..  

                                               ATATÜRK’ TEN    SON   MEKTUP..                         

Siz beni hala  anlayamadınız  ve  anlayamayacaksınız   çağlarca da.                                         

Hep tutturmuş Yıl 1919  Mayısın 19 u” diyorsunuz  ve eskimiş  sözlerle beni  övüyor, avutuyorsunuz.  Mustafa Kemal’i  anlamak bu değil..

Mustafa  Kemal  ülküsü  sadece  söz  değil.. Bırakın o altın yaprağı artık.

Bırakın rahat etsin anılarda şehitler, siz bana  neler yaptınız ondan  haber verin.

Hakkından geldiniz mi yokluğun sefaletin? Mustafa Kemal’i anlamak  yerinde saymak değil..    Mustafa Kemal ülküsü  sadece söz değil..

Bana muştular getirin bir  daha. Uygar uluslara eşit  yeni buluşlardan.

Kuru söz değil iş  istiyorum sizden  anladınız mı? Uzaya Türk  adını yazdınız mı? Mustafa Kemal’i anlamak  avunma değil.. Mustafa  Kemal ülküsü sadece söz  değil..

Hala o acıklı ağıtlar dudaklarınız da. Hala  oturmuş bana 10 Kasımlarda ağlıyorsunuz.

Uyanın artık diyorum,  uyanın, uyanın! Uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaların. Mustafa  Kemal’i anlamak göz  boyamak değil..   Mustafa Kemal ülküsü  sadece söz değil..

Beni seviyorsanız eğer ve  anlıyorsanız, laboratuvarlarda  merhaba sabahlayın, kahvelerde  değil..

Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar. Ancak böyle aydınlanır o sonsuz  karanlıklar. Mustafa  Kemal’i anlamak,  ağlamak değil..   Mustafa Kemal ülküsü  sadece söz değil..

Demokrasiyi getirmişim size, özgürlüğü, görüyorum ki hala aynı  yerdesiniz, hiç  ilerlememiş. Birbirinize düşmüşsünüz halka  eğilmek dururken. Hani  köylerde ışık, hani  bolluk, hani kaygısız  gülen? Mustafa Kemal’i  anlamak itişmek değil..  Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Arayı kapatmanızı  istiyorum uygar  uluslarla. Bilime, sanata varılmaz rezil dalkavukluklarla.     Bu vatan, bu canım vatan  sizden çalışmak ister. Paydos övünmeye. Paydos avunmaya, yeter,  yeter. Mustafa Kemal’i  anlamak,  aldatmak  değil.. Mustafa Kemal  ülküsü sadece sözde değil…         

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