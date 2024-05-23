Bir golcü olsa hepsi pırlantaydı, şimdi çöp mü oldular?

Kocaelispor’un önce ilk ikiyi, sonra üçüncülüğü kaybetmesi, ardından Play-Off çeyrek finalinde elenmesi kuşkusuz kentte, camiada hayal kırıklığı yarattı. Üzüntüden daha çok öfke var. En büyük tepki doğal olarak yönetime ama futbolcular da hedef alınıyor. Bakıyorum sosyal medyada, “Bu kadrodan bir şey olmayacağı belliydi, hepsi çöp, yeni sezonda sil baştan yapmak, tamamını göndermek lazım” şeklinde çok sayıda yoruma rastlıyorum. TV programıma gelen yorumlarda da bu düşünce var.

SANTRAFORUMUZ OLSA

Ben o görüşte değilim. Öncelikle tamam beklentimiz yüksek olduğu için bir hayal kırıklığı yaşıyoruz ama bakıldığında 1.Lig’e ilk çıktığımız sezon Play-Off yapmışız. Başarı olarak göremeyiz ama başarısız da diyemeyiz bana göre. Bizi bu sona neyin getirdiği de çok net ortada. Tanque gitmese veya yerine iyi bir golcü alsak bugün Süper Lig’deydik ve takımın tüm futbolcuları da pırlanta ilan edilirdi. Santraforuz oynamanın bedelini ödedik, bu durum diğer futbolcuların da çok kötü olduğunu asla göstermez.

HAKSIZLIK YAPMAYALIM

Bizim futbolcuların performansında kriter alacağımız zaman dilimi Tanque’nin gidişidir. Ki, o zamana kadar futbolcuların büyük bölümünün performansından memnunluk. Zaten takım da ikinci sıradaydı, Süper Lig’e yol alıyordu. Tek kriterimiz olmamalı elbette ama bu gerçekle bakmalıyız, haksızlık yapmamalıyız. Ben asla kötü bir kadromuz olduğu düşüncesinde değilim. Evet, sezon başı geç kaldık, evet 6 numara transferinde geciktik, evet 8 numaraya iyi bir oyuncu alamadık, evet Tanque’nin yerini dolduramadık, bunlar oyunumuz ve sonuçlarda önemli faktördü, belirleyici oldu.

YİNE 15-20 TRANSFER OLMAZ

Kadro planlamasını doğru yapamadık. Dolayısıyla ben kadronun sil baştan yapılmasına, yeni bir kadro kurulmasına karşıyım ve bunu doğru bulmuyorum. Ertuğrul Hoca’nın da bu düşüncede olduğuna inanıyorum. Evet yolları ayırmamız gerekenler var ama kadroda tutmamız gerekenler de olmalı. Sıkıntı yaşanan bölgeler belli, oralara nokta atışlar yaparak yeni sezonun kadro planlamasını yapmalıyız. Öyle 15-20 transfer falan yaparsak çok büyük yanlış olur. Kulübü maddi açıdan da sıkıntıya sokarız. Bu yanlışa yeniden düşmemeliyiz.

Başkan Büyükakın bilgilendirdi

Dün köşemde Sevindikli’ye yapılması planlanan Kocaelispor Tesisleri’ne tasarruf tedbirleri engeli gelme ihtimalinden söz etmiş, Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili bir açıklama yapılması gerektiğini söylemiştim.

ŞU AN İÇİN BELİRSİZ

Genel Yayın Müdürümüz Adem Turgut dün öğleden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı telefonla arayıp bu konuyu sormuş. Büyükakın’ın yanıtı, “Şu anda net bir durum yok, yani belirsiz. İzin alıp projeyi hayata geçirebiliriz. Durumu değerlendirip ne yapacağımızla ilgili kararımızı vereceğiz. Kamuoyuna bilgi vereceğiz” olmuş.

İZİNLE MÜMKÜNMÜŞ

Dün de belirtmiştim, sonuçta buraya bir spor tesisi yapılacak ve kent için, Kocaelispor için bir ihtiyaç. Lüks bir proje değil. Ki, izin alınmam suretiyle projeyi hayata geçirmenin de mümkün olduğunu söylüyor Sayın Başkan. Kısa bir süre içinde durum netlik kazanır. Büyükşehir’den gelecek haberi bekleyeceğiz. Hayırlısı.

Ulusal lisans konusu

TFF dün resmi siteden Süper Lig’den 14 kulübün UEFA, 1.Lig’den4 kulübün ise ulusal lisans almaya hak kazandığını duyurdu. Trendyol 1. Lig'den ise Bodrum FK, Manisa FK, Adanaspor ve Teksüt Bandırmaspor'a ulusal lisans verildiği aktarıldı. Diğer 58 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için 30 veya 60 gün ek süre tanındığı kaydedildi.

BAŞKIR’DAN GELEN YANIT

Haberi gören Kocaelisporlu taraftarlar listede Kocaelispor’u göremeyince acaba bir sıkıntı mı var diye doğal olarak düşünmeye başladılar. Bu konuda sosyal medyada yorumlar okudum. Bizim işimiz taraftarımızı bilgilendirmek. Hemen kulübün sportif direktörü sevgili Abdurrahman Başkır’a yazdım, “Bir sorun var mı ?” diye. Sevgili Başkır hemen, “Altyapı / Mali / Sportif / Futbol Sosyal Sorumluluk / Personel İdari / Hukuki olmak üzere 6 ana kriter ve içerisinde 109 alt başlıkta tamamlanması gereken hususlarda 108 alt başlık tamamlandı sadece 1 alt başlık kaldı, onu da 22 temmuza kadar süremiz var tamamlayıp ulusal lisansı alacağız” diye yanıt gönderdi.

ENDİŞEYE MAAL YOK

Uzun zaman kulübün mali asbaşkanlığını yapan, yaklaşık 2 aydır başkan olan Recep Durul da önceki akşamki TV programında kulübün önemli bir borcunun bulunmadığını söyledi. Futbolculara maç başı ödemeleri kalmış. O da öyle yüklü bir rakam değilmiş. Ulusal lisansla ilgili endişeye maal verecek bir durum olmadığı anlaşılıyor. Kaç yıldır bir sıkıntı olmuyor çok şükür. Abdurrahman Başkır’ın söylediği gibi bir eksiğimiz kalmış, onu da 22 Temmuz’a kadar halledip lisansı alacağımızdan kuşkumuz yok. Kuşkusuz ilk lisans alan kulüpler arasında yer almayı isterdik ama önemli olan süreçte kriterleri yerine getirip ceza almadan o lisansa sahip olmak. İnşallah bir sorun olmayacak.

İzmit Belediyespor’daki son durum

Kentin Süper Lig’deki tek temsilcisi olan İzmit Belediyespor’un ekonomik nedenle satılacağı veya lige katılmayacağı bir süredir konuşuluyor. Sağlam kaynaklardan gelen bilgiye göre kulübün 20 milyon dolayında borcu varmış. Kadın basketbolu için yüksek bir rakam bu. Tüm sporcular alacakları için federasyona başvurmuş.

BEDAVAYA GETİRMEK İSTİYORLAR

Tabi yarışma hakkına talip olan kulüpleri bu borç düşündürüyor. En son Bursa Ant Spor’un ilgilendiği söylenmişti. Ancak 20 milyonluk borcu ödemek istemeyen Bursa ekibi işi bedavaya getirmek üzerine bekleyişe girmiş. Eğer İzmit Belediyespor lige giremezse, statü gereği Play-Off finalinde kaybeden Bursa ekibi Süper Lig’e davet edilecekmiş. Böyle bir durum var. İzmit Belediyespor için lige katılmamak veya yarışma hakkını satmak kabul edilebilir bir durum değil.

İZMİTLİ AĞIRLIKLI KADRO OLABİLİR

Bir tek Süper Lig takımına sahip çıkamazsak yuh olsun bize. İzmitli basketbolcular ağırlıklı, kısıtlı bütçeli bir kadro ile lige girilebilir. Takımın başında da İzmitli bir antrenör getirilir. Mert Köprücü var Erkan Metin var. Bir şekilde Süper Lig’e katılmak gerekir. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kadın basketbolunu ne kadar sevdiğini, önem verdiğini biliyoruz. Kentin en üst ligde temsilci söz konusu. İnanıyorum Fatma Hanım yakışanı yapacaktır.