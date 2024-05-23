Derincespor’da yetişti, Fenerbahçe’ye gidiyor…

Kocaelispor, son yıllarda ne kendi altyapısından yetişen, ne de ilde yer alan diğer kulüplerin genç oyuncularını takip edebiliyor.

Her yıl elimizden genç yetenekler birer birer gidiyor.

Bu sezon 2.Lig’de Derincespor forması altında izlediğimiz Murat Arda Ayhan da yuvadan uçuyor…

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Derincespor altyapısından yetişen 2005 doğumlu Murat Arda, üç yıldır A takım kadrosunda yer alıyor.

Henüz 16 yaşında profesyonel yapılan genç yetenek, bu sezon forma şansı bulmaya başladı.

Gösterdiği performansla da U-19 Milli Takımına davet edildi.

Türkiye’de Süper Lig ve 1.Lig takımları varken, Derincespor’un genç yeteneğinin U19 takımında forma giymesi çok büyük gurur verici bir olay.

Ayrıca çok büyük başarıdır.

Murat Arda, U-19 Milli takımında direk oynayan bir oyuncu.

Bu performansıyla da bir çok takımın listesine girdi.

Bu takımlardan biri de Fenerbahçe olduğunu biliyoruz…

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Fenerbahçe’nin izleme komitesindeki teknik adamlar bu oyuncuyu istiyorlar.

Bilindiği gibi Fenerbahçe, 4 yıl önce de Gölcükspor’dan İsmail Yüksek’i henüz 20 yaşında almıştı.

Bu oyuncuyu Adana Demirspor ve Bursaspor takımlarına kiralık verdi.

Şimdi İsmail Yüksek sadece Fenerbahçe’nin değil, aynı zamanda A Milli Takımın da değişmez oyuncusu oldu.

Sanırım Fenerbahçe, Murat Arda da aynı yolu izliyor.

Bu oyuncuyu alıp, uzun vadeli sözleşme yapacak.

Sonra başka takımlara kiraya verip, tecrübe kazanmasını sağlayacak…

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Murat Arda, bu sezon Kocaelispor’un bir türlü bulamadığı 6 numara pozisyonunda oynuyor.

Fizik gücü biraz daha iyi olduğu zaman her takımda oynayacak bir oyuncu durumuna gelebilir.

6 numara pozisyonunda oynayan oyuncular genelde topu iyi kullanamazlar.

Murat Arda Ayhan, bu konuda çok iyi…

U-19 Milli takımında kanatta da oynuyor.

Çok özelliği olan bir oyuncu…

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Kocaelispor, ne yazık ki, yıllarca bu bölgede hiç sıkıntı yaşamayacak bir genç yeteneği elinden kaçırıyor.

Üstelik bu sezon Derincespor’un maçlarını Kocaelispor’un Başkanları ve yöneticileri de takip ediyor.

Bu genç yeteneği Fenerbahçe görüyor da, Kocaelisporlu yöneticiler nasıl fark edemiyorlar, doğrusu şaşılacak bir durum.

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Murat Arda, futbolculuk yeteneğinin yanı sıra, kişilik ve karakter olarak da çok iyi bir isim.

Geçen gün Başkan Recep Durul’un açıklaması vardı.

Dışarıda oynayan İzmitli oyuncuları geri çağıracağız diye.

Bence dışarıya gitmeye gerek yok…

Siz gözünüzün önündeki oyuncuları alın yeter.

İnanın biz bu ilin değerlerine sahip çıkalım, dışarıya çıkmaya hiç gerek yok…