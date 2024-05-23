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Makale Yazısı-

Derincespor’da yetişti, Fenerbahçe’ye gidiyor…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, son yıllarda ne kendi altyapısından yetişen, ne de ilde yer alan diğer kulüplerin genç oyuncularını takip edebiliyor.

Her yıl elimizden genç yetenekler birer birer gidiyor.

Bu sezon 2.Lig’de Derincespor forması altında izlediğimiz Murat Arda Ayhan da yuvadan uçuyor…

… … …

Derincespor altyapısından yetişen 2005 doğumlu Murat Arda, üç yıldır A takım kadrosunda yer alıyor.

Henüz 16 yaşında profesyonel yapılan genç yetenek, bu sezon forma şansı bulmaya başladı.

Gösterdiği performansla da U-19 Milli Takımına davet edildi.

Türkiye’de Süper Lig ve 1.Lig takımları varken, Derincespor’un genç yeteneğinin U19 takımında forma giymesi çok büyük gurur verici bir olay.

Ayrıca çok büyük başarıdır.

Murat Arda, U-19 Milli takımında direk oynayan bir oyuncu.

Bu performansıyla da bir çok takımın listesine girdi.

Bu takımlardan biri de Fenerbahçe olduğunu biliyoruz…

… … …

Fenerbahçe’nin izleme komitesindeki teknik adamlar bu oyuncuyu istiyorlar.

Bilindiği gibi Fenerbahçe, 4 yıl önce de Gölcükspor’dan İsmail Yüksek’i henüz 20 yaşında almıştı.

Bu oyuncuyu Adana Demirspor ve Bursaspor takımlarına kiralık verdi.

Şimdi İsmail Yüksek sadece Fenerbahçe’nin değil, aynı zamanda A Milli Takımın da değişmez oyuncusu oldu.

Sanırım Fenerbahçe, Murat Arda da aynı yolu izliyor.

Bu oyuncuyu alıp, uzun vadeli sözleşme yapacak.

Sonra başka takımlara kiraya verip, tecrübe kazanmasını sağlayacak…

… … …

Murat Arda, bu sezon Kocaelispor’un bir türlü bulamadığı 6 numara pozisyonunda oynuyor.

Fizik gücü biraz daha iyi olduğu zaman her takımda oynayacak bir oyuncu durumuna gelebilir.

6 numara pozisyonunda oynayan oyuncular genelde topu iyi kullanamazlar.

Murat Arda Ayhan, bu konuda çok iyi…

U-19 Milli takımında kanatta da oynuyor.

Çok özelliği olan bir oyuncu…

… … …

Kocaelispor, ne yazık ki, yıllarca bu bölgede hiç sıkıntı yaşamayacak bir genç yeteneği elinden kaçırıyor.

Üstelik bu sezon Derincespor’un maçlarını Kocaelispor’un Başkanları ve yöneticileri de takip ediyor.

Bu genç yeteneği Fenerbahçe görüyor da, Kocaelisporlu yöneticiler nasıl fark edemiyorlar, doğrusu şaşılacak bir durum.

… … …

Murat Arda, futbolculuk yeteneğinin yanı sıra, kişilik ve karakter olarak da çok iyi bir isim.

Geçen gün Başkan Recep Durul’un açıklaması vardı.

Dışarıda oynayan İzmitli oyuncuları geri çağıracağız diye.

Bence dışarıya gitmeye gerek yok…

 Siz gözünüzün önündeki oyuncuları alın yeter.

İnanın biz bu ilin değerlerine sahip çıkalım, dışarıya çıkmaya hiç gerek yok…

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Korfezli Savasci - İyi güzel haberde Kocaelispor yonetimi ve hocasi için değeri yok sezon başı Ertuğrul sağlam genclere çok önem veriyorum numaraları yaptı U19 izledi ama fofanaya tanidigi şansı bedirhana tanimadi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 00:29
02

Recep Durul - Murat ardayı Derincespor somaspor maçında seyrettim daha sonra erdinç başkanla konuştuk kendisinden kocaelispor için istedim Fenerbahçe nin istediğini söylemişti olmazsa kocaelispora vericem demişti nasip değilmiş hayırlısı olsun inşallah murat arda uzun yıllar başarılı olur şehrimizi gururlandırır bizde onunla gurur duyarız..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 00:21
01

Kürşat - Uğur bey yeşilova play off maçı öncesi ordaydınız

Yenikocaelispor u13 maçında 9 numarayı seyrettinizmi

Attığı golü sahadaki oyununu takip ettinizmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 00:14
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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