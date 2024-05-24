Yatay Mimari, Kocaeli’de uygulanır mı?

Değerli okurlarım alan bazlı kentsel dönüşüm projelerinin başarısını etkileyen başka bir problem daha vardır...



Yatay mimarı kavramı son yıllarda herkes tarafından dillendirilen ama ne olduğunu siyasetçisinden yerel idarecisine kadar çoğumuzun bilmediği bir kavram...

Vatandaşa kadar bu kavramı herkes dillendiriyor...



Kulağa hoş gelen bu kavram karşı değilim, ama her kavram ve tanım gerçeklerle örtüştüğü oran da değerlidir...

Yatay mimarı, kısaca az katlı yaşam alanlarının tanımı için kullanılır...



Merkezinde komşuluk ilişkileri, sosyalleşme, dikey mimari dediğimiz yüksek katlı konutlara olan önyargı vardır...



Dünyanın bazı ülkelerinde yatay mimarı uygulama kolaylığı olabilir.



Amerikan filmlerinde izliyoruz, her tarafta bahçe tipi evler güzel ferah yapılar.



Peki, bu nasıl oluyor?



Çok basit.



Biz bazen Türkiye’nin yüzölçümünün çok fazla olduğunu sohbetlerde anlatırız. Ama öyle değil...

Büyük bir ülke değiliz...

Amerika’da yatay mimarı var, ama bir gerçek daha var. Amerika, onlarca eyaletlerden oluşmuş bir ülke.



Teksas eyaletinin yüz ölçümü Türkiye’nin yüz ölçümü kadar, adamlarda uçsuz bucaksız araziler var. Yatay Mimari’ye uygun onların bir eyaleti Türkiye büyüklüğünde o zaman biz arazi kullanımında kendi gerçekliğimizde yaşamalıyız.





Kentsel dönüşümde yatay mimari uygulanabilir mi? Mimarınızın yatay mı dikey mi olduğunu belirleyen şey dönüşüm katsayısı ve dönüşüm denklemidir. Yani bilim belirliyor. Bu konuda genel kanı kentsel dönüşümde yatay mimari sınırlamasının bilimsel bir karşılığının olmadığı yönünde...

Sevgili okurlar, 16 Ekim 2020 tarihinde bu sütunda “kentsel dönüşüm bir süreç yönetimi” yazımda Kocaeli özelinde parsel bazlı dönüşüm dediğimiz evlerimizi bireysel dönüşümü konusunda bile başarısız olduğumuzu, bir kat sınırlaması bariyeri yüzünden insanlar hasarlı yapılarını bile yenileyemediklerini yazmıştım...



Çünkü insanlar binalarını yıksalar aynı imar haklarından çok daha küçük imar haklarıyla karşı karşıya geliyorlar.



Bu ucube sistemi yaratanlar, sanki insanlar evlerini yenilemesin diye kurgulamışlar. Ne hak sahibi ne yüklenici müteahhit acısından uygulanabilir bir sistem değil.



Peki, bu hasarlı yapılar nasıl dönüşecek? Onu bilmiyoruz...





KOCAELİ’DE YATAY MİMARİ UYGULANAMAZ!

Kentsel dönüşümde Kocaeli’de yatay mimari uygulanabilir mi?

Bana göre uygulanamaz.



Bakın, Mücahit Beşikçi’nin “şans hazırlıklı olanı sever” adlı kitabında, yatay mimari dikey mimari ikilemi ve kentsel dönüşüm adlı bir bölüm var...



Kentsel dönüşüm uzmanı Mücahit ağabey şöyle diyor:

“Yatay Mimari Kocaeli için uygulanabilir mi? Yatay mimarinin kısa vadede Kocaeli için uygulanması zordur. Çünkü şehrin nüfusunun hızla artmasıyla birlikte şehirde yapılan inşaatlar, kat sınırlaması yeni inşaat yapılacak arsanın kalmamasına neden olmuştur. Ancak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Kocaeli belirli alanlarında yatay mimarinin uygulanabileceği düşüncesi vardır. Bu göreceli bir kavramdır.



Kentsel dönüşüm açısından yatay mimari stratejisini son derece kritik buluyorum. Hatta bazı koşullarda kentsel dönüşüm yapma heyecanınızı ve iradenizi ortadan kaldırabilecek bir bariyer olarak görüyorum. Yatay mimari bazı durumlarda gerçeklerden uzaklaşılan hayal gücümüzün ve entelektüel düşünce biçiminin bir fantezisinden öteye gitmeyen kurgu olduğunu düşünüyorum.



Kentsel dönüşümün bir sistematiği kendi içinde bir kurgusu vardır. Kentsel dönüşüm sistem açısından bir iletişim ve matematik kültürüdür. Kentsel dönüşüm süreci bir mimarinin yatay mimari mi dikey mimari mi olacağını belirler. Yatay mimariyi önceleyenler, bilimsel izahlar için kullandıkları, ikna psikolojisi araçları söz dağarcıkları çok geniştir.



Bunlar başta betonlaşma kavramı gelir. Diğer gerekçeleri yoğunluktur, sosyal donatı alanları eksikliğidir, görüntü kirliliğidir, yerin kimliğinin değişmesidir, komşuluk ilişkileridir, yeşil alanların azlığıdır, siyasal ranttır, estetik kaygısıdır, depreme dayanıklılıktır…



Bu gerekçeleri artırarak devam ettirmek mümkündür. Yukarıda saydığım gerekçelerle bir kentsel dönüşüm projesinin önünü rahatlıkla kesebilirsiniz. Bu kavramlar göreceli kavramlardır. Kişiye göre izahları değişir. Kentsel dönüşüme entelektüel bakışınız, dünya görüşünüz, siyasi bakış açınız, kişisel zevkleriniz, bilimi nasıl algıladığınıza göre bu kavramlar anlam kazanırlar.



Yukarıdaki kavramlar, eğer kentsel dönüşüme mesafeliyseniz, dünya görüşünüz değişime dirençli ise, ideolojik bakış açınız bilimsel gerçeklerle örtüşmüyorsa, bürokraside dönüşüm yapma sorumluluğu size verilmişse ve siz bu sorumluluğu taşıyamayacak kişilik özelliklerine sahipseniz ve bu sorumluluğu yerine getirmek için eğer ki bireysel korkularınız varsa, kentsel dönüşüme bakış açınız planlama ve tasarımdan ibaretse ve uygulamaya mesafeliyseniz, entelektüel bakış açınız sadece sunumlarla sınırlıysa bu kavramlar bir dönüşüm projesini engellemeniz için birden kurşuna dönüşür...



Yukarıda saydığım pek çok dönüşüm kavramını bilimsel gerekçe yaparak bir projeyi rahatlıkla engelleyebilirsiniz.



Eğer muhatabınız kentsel dönüşüm konusunda eğitim yetersizliğine sahipse bu kavramlar bilimsel kurşunlar olarak hedefe gönderilir.



İkna psikolojisiyle bir belediye başkanını, bir siyasetçiyi, bir özel şirket sahibini rahatlıkla ikna edebilirsiniz...

