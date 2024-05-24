Asıl yandaş sizsiniz…

Biliyorsunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2027 Avrupa Oyunları için düzenlenen imza törenine katılmak üzere Roma’ya götürdüğü 73 kişilik kafilede Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Can Özçelik, Alişer Delek, Nevşin Mengü gibi 37 gazetecinin de yer alması, konaklamaların İBB tarafından ödenmesi ve ödenen miktarın yüksekliği tartışma yarattı.

Gazeteci gider mi, böyle gezilere?

Gider elbette..

KAMU YARARI ÖNEMLİDİR

Ben bu konuda bıçak sırtı bir yerdeyim. Yapana diyecek lafım yok ama yapmayı da tercih etmem. Bana göre böyle bir geziye katılmak için kamu yararı önemlidir. Belirleyicidir. Mesela Roma’ya sadece ajans muhabirleri gitse haberi geçse aynı verim alınmaz mıydı? Alınırdı. Demek ki yorumcuların gidişi kamusal değil siyasi bir amaç taşıyor. Öyleyse kamu kaynaklarını kullanmak doğru değil…

Bu benim fikrim mesela Fatih Altaylı da "Bu tür etkinliklere katılan gazetecilerin en azından otel parasını kendilerinin ödemesi gerekir. Eğer bunu yapamıyorlarsa geziye katılmamaları gerekir" demiş.

Doğru.

YANDAŞ TANIMINDA ÇİFTE STANDART

Bir de kısasa kısas vardır.

Cumhurbaşkanının uçağına binenleri her fırsatta eleştirenlerin İmamoğlu’nun uçağına binenlere ses çıkarmaması kabul edilemez.

Levent Gültekin, "İmamoğlu'nun kamu kaynağı hassasiyetinin olmadığını gösteriyor. Beyefendi bizim paramızla kendisine cumhurbaşkanlığı şeyi yapıyor bugünden. Burası dingonun ahırı değil ki... Kim olursa olsun hadlerini bilmeyi öğrenmeleri lazım. Bu ülkenin kaynaklarına el uzatmamayı öğrenmeleri lazım. Kendilerine yandaş yaratma, devlet kasasından belediye kasasından kendilerine yandaş yaratma politikalarına yeltenmemeleri lazım" demiş.

Doğru söze ne denir…

Dinliyorum yorumları kimisi eşini götürmüş, çoğu bir şey bile yazmamış…

O zaman bu yandaş yaratma gayreti mi?

Türkiye’de uzun yıllardır AK Parti iktidarda olunca “yandaş” olma kavramı de tek kutuplu değerlendirmeye başladı. Eğer uçağa binmek yandaşlıksa İmamoğlu’nun uçağına binmek de yandaşlıktır. Eğer Erdoğan’la bir yere gitmek “beleşçilik” ise İmamoğlu ile gitmek de beleşçiliktir. Buna çifte standart uygulayamazsınız.

35 YILDA BİR KEZ…

Mesleğe başlayalı 35 yıl oldu…

Bu 35 yıl içinde bedava bilet ile bir kez yolculuk yaptım. Bugünkü aklım olsa onu da yapmazdım. Spor muhabirliğim sırasında bir kez Kıbrıs’a götürdüler. 10 gün kaldık. 10 gün boyunca habercilik yaptım, 50’ye yakın haber geçtim. Verimliydi ama beleşçi olduk.

Bu kadar…

Bugün de bu gazetenin personeli bir yere gidecekse gazetenin arabasıyla gider, haberini yapar, döner. Biletini kendi alır, yemeğini kendi öder. Konaklamasına kendi bakar. Gelir gazeteden masrafını alır.

HER DAVETE İCABET ETMEM

Bakmayın bana ve arkadaşlarıma ıspanaklı bonfile ekibi dendiğinde ben kentin üst düzey yöneticileri ile öyle sık oturmam, oturduğumda da kente dair bir mesele vardır.

Her davete de icabet etmem.

Nasıl davet edildiğimi de önemserim, konunun ne olduğunu da…

Boş beleş yapılan amaçsız gezilere de bu gazeteden kimse gitmez, gidemez, göndermeyiz.

Ama buna rağmen eleştiriliyoruz.

KARAVANADAN BİLE YEMEK İSTEMEDİK

Deprem oldu, 15 gün sonra gazetenin aracına bindik Cemalettin Öztürk ve Süriye Çatak Tek ile birlikte Hatay’a gittik. Haberler yaptık, döndük. Tahir Büyükakın’ın haberi bile yoktu. Bizi orada gördü ve sağ olsun bölgeyi gezdirdi. Deprem olmuş, içimiz yanmış, haber yapmaya çalışıyoruz. Depremzedelere gidecek diye karavanadan yemek istemedik. Yanımıza bolca bisküvi almışız. Ancak belediye personeline çıkan yemek olduğunu öğrenince ve onlar bizle paylaştığı için yemek yiyebildik.

Sonra ayrıldık ve kendi haberciliğimize baktık. Ama ne dediler biliyor musunuz: “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bunları özel götürdü, gezdirdi, gönderdi…”

Ayıp…

Günah…

Biz öyle insanlar değiliz, Tahir Büyükakın hiç öyle biri değil. Dindar ama daha da ötesinde ahlakçıdır…

Kimsenin hakkını da kimseye vermez.

Kimseyi bir yere götürmüyorlar demiyorum ama kamu yararı vardır, diyorum. Örneğin Viyana’ya gitti gazeteciler. Çöp tesisini görmeye gittiler, Şehir içinde zararı olup olmadığını görsünler diye götürüldüler.

Anlatabiliyor muyum?

ŞAHİN- BÜYÜKAKIN DİYALOĞU

Bir başka konu daha var.

İmamoğlu’nun Roma meselesi üzerinden şehrimizde çıkan muhabbeti biliyorsunuz. Meslektaşımız Engin Şahin, Tahir Büyükakın’ı etiketleyerek “ başkan bizi Madrid’e götür” demeye getirdi. Şahin yazısında “Bakın, Ekrem İmamoğlu gazetecileri Roma’ya götürmüş. Sizin ondan neyiniz eksik? Bilmem ne imza töreni varmış. Başkanım, siz de bir şeylere imza atabilirsiniz mesela Madrid’de. Ya da yukarıdaki diğer başkentlerde” diye yazdı.

Alışık değiliz ama Büyükakın da bu asisti gole çevirmiş, “Enginciğim..! Biz Roma, Madrid bilmeyiz. Her zaman ihtiyaç olan yere gideriz. Deprem olur Hatay’a, yangın olur Marmaris’e, Sel olur Kastamonu’ya gideriz. Şimdi sırada Gazze var tüm belediye hizmetlerimizle oraya gideceğiz, dilerseniz hep birlikte gideriz!”

Doksandan gol olmuş…

GERÇEK YANDAŞ KİM

CHP’liler buna cevap vermeye çalıştılar, ABD gezisi hatırlatması yapanlar bile oldu. Ancak kaçırdıkları şey Büyükakın’ın yazdıklarının doğruluğu…

Yarın Hatay’da tekrar ilkokul açtıklarında…

Birkaç yıl sonra Gazze’ye Kocaeli Büyükşehir gittiğinde bu mesele tekrar gündeme gelir, Büyükakın da “söylemiştim” der.

O Büyükakın’ın sorunu ama benim gündemimde ise şu yapılan çifte standart var.

Halkevi’ne inceleme gezisine çağrılmamızı bile sorun eden var. Ayrımcılık sanan var. Yandaşlık sanan var.

Tuhaf…

Çok tuhaf…

Ama aynı adamlar 73 kişi Roma’ya gitmiş, milyonlar harcanmış, süt dökmüş kedi gibi oturuyorlar. Eğer daha önce eleştirdiklerinizi şimdi beride görüp eleştirmiyorsanız yazıklar olsun. Asıl yandaş sizsiniz.