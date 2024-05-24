Yapay zekanın sonu belli değil, ya insan beyninin sonu?

Yapay zekanın modern başlangıç noktasının 1956 olarak kabul ediliyor.

1956’da Dartmouth Konferansı’nda John McCarty, Marvin Misky ve Claude Shannon, yapay zekayı, "akıllı makineler, özellikle de akıllı hesap programları yapmanın bilimi" olarak tanımlamışlar.

O günden bu güne ve son 10 yılda Yapay Zeka hayatımıza daha çok girdi. Son bir kaç yılda ise daha çok konuşulmaya başlandı. Neden?

1- Hayatımızın her alanında hissettiğimiz için,

2- İş dünyası yapay zekadan daha fazla faydalanmaya başladığı için,

3- Yapay zeka verileri çok farklı şekillerde değerlendirilmeye başladığı için,

4- Yapay zeka kaynaklı gelecek kaygısı bulunduğu için,

5-Merak

6……

DİGİTAL AGE TECH SUMMUT’24

Geçtiğimiz günlerde Digital Age Tech Summut’24 da yapay zeka konuşuldu.

Pelin Özkan’ın açılış konuşması ile başlayan çalışmada değerli konuşmacılar gelişmeleri aktardılar, Serdar Kuzuloğlu kendine has üslubu ile gün boyu başarı ile sundu, yönetti.

Toplantıda yapay zekanın boyutları, iş dünyasına yansıması, bilgisayar oyunları ve gelecek konuşuldu.

Aldığım notlarda neler var;

-Rutin yapılan işlerin yerini yapay zeka alacak. Yeni meslekler çıkacak.

-Yazay zeka bir kolaylaştırıcı, insan zekasının yerini tutamaz.

-Dünyada şu andaki veriyi incelemeye çalışsak 4milyon yıl geçmesi gerek. Yani elimizde biriken veriyi ancak 4 milyon yılda tüketebiliriz. (Bundan sonraki veri akışını siz düşünün artık)

-Kurumların elinde işlenmeyi bekleyen binlerce veri var. Gelecek bunları yorumlayabilenlerin olacak. Veri bilimciliği önem kazanacak.

-İnsan influencerların sonu geliyor. Şirketler influencerlerini kendileri oluşturmaya başladı. Ford Alin ile bunu başarmış. Başka şirketler de devam edecektir. Kontrollü influcer dönemi başlıyor.

-İş dünyası ve insanlar gelecekte yapay zekanın esiri olacak.

-İşletmeler tam anlamıyla dijitalden henüz faydalanamıyor. (Burası KOBİ’ler için)

- Yetişkin ve çocuk oyun pazarında dünya lideriyiz. Üretimler önemli. Ama kötüye de kullanılabilecek/ kullanılan bir durum.

-Oyun içinde ürün yerleştirme etkili bir reklam. Oyun içinde yer alanlar kazanıyor.

- Yapay zeka gelecekte insanı yok etmez ama aklını alabilir, kendine esir edebilir. Şimdiden başladı, sosyal medya bağımlılığı sizce neden bu kadar artıyor? Karşımıza sosyal medyada bireysel olarak ilgimizi çekecek sonsuz seçenek sunulduğu için.

-Markalar içerik üretiminde ve insan influcer seçiminde dikkatli olmalı.

-Pazarlama dünyası yapay zekayı insanın cebini, aklını, ruhunu almak, dönüştürmek, farklı bir insan ortaya çıkarmak için kullanıyor.

-Dijital adımlarımızla yapay zekanın her türlü tuzağına gönüllü düşüyoruz.

-Bu günden bakıldığında gelecek ürkütücü.

Digital Age Tech Summut’24 ü sunan Serdar Kuzuloğlu ile sohbette 2 soruyu merak ettiğimi söyleyince, O da merak etti ve dinleyicilere sordu.

1-Dinleyiciler arasında (400 civarı dinleyici vardı) yapay zeka dolayısıyla gelecekte işini kaybedeceğini düşünen, işini yapay zekaya kaptıracağını düşünen var mı?

Dinleyicilerden sadece 2 kişi bu kaygıyı yaşadığını belirtti. Demek ki herkes kendine güveniyor ve kendini vaz geçilmez olarak düşünüyor veya gerçekten yapay zeka karşısında korunaklı işleri var.

2-Yapay zeka deyince zihinde ne canlanıyor? Bu soruyu da dinleyicilerin ev ödevi oldu. Elbette herkes farklı düşünüyor ama ne?

Serdar beye sorularımı değerlendirdiği için ayrıca teşekkür ederim.

Yapay zeka her gün daha fazla konuşacağımız bir konu. Artık daha hızlıca yeni yapay zeka modelleri çıkacak. Sevimli gösterilmeye çalışılacak. Bazı alanlarda insanların işini çok kolaylaştıracak. Ama kötüye kullanımı sorun yaratacak.

Önemli olan yapay zekayı insan için “kolaylaştırıcı” olarak görerek geliştirebilmek, olumlu yönde kullanmak.

ChatGPT biz kullandıkça akıllanıyor. Biz tek bir organik beyin ile düşünürken o binlerce beyinin ortak aklı ile düşünüyor ve 24 saat beynini sayemizde geliştiriyor. Üstelik makina desteği de olunca hızlıca cevaplar veriyor. ChatGPT ‘nin bu durumuna neden şaşırıyoruz?

Bir önemli soru da Türkiye yapay zeka devrimine ayak uydurabilecek mi? Elimizdeki insan kaynağını, bilim insanlarını, mucitleri ziyan edersek hayır. Ancak başkasının yaptığını alır, para vererek onların esiri oluruz.

Sözün özü; Yapay zeka daha çok konuşulacak. Hem şaşırıp hem esiri olmayalım. Aman dikkat.

Not: Bu yazı yazarı tarafından organik zeka ile yazılmıştır.

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım B./ Yönetim/İletişim Danışmanı [email protected] Twitter: @tumaymercan /Facebook: Tümay Mercan İnstagram:@mercantumay Linkedin:Tümay Mercan

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