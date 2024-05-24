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Makale Yazısı-

Neden Kocaelispor değil de Fenerbahçe?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor’un artık kadro yapılanmasında bir planı, programı olmalıdır.

Yıllardır bu kulüp yol geçen hanına dönüştü.

O kadar çok bilinçsiz transferler yapıldı ki, saymakla bitiremeyiz…

2.Lig’de yer alırken, 1.Lig’de oynayacak kadro kurduğumuzu zannediyorduk.

Oysa aldığımız futbolcular bırakın, 1.Lig’i bizden gittikten sonra 3.Lig’de, 2.Lig’de bile oynayamadılar…

1.Lig’de şampiyonluğa oynayan bir takımımız vardı.

Bu takımdan hangi oyuncu, Süper Lig’de çıksaydık oynayabilirdi?

Bırakın Süper Lig’i, gelecek yıl bu futbolcuların büyük bölümü 1.Lig’de kadroya bile giremez…

… … …

Geçmişte yapılan hatalardan artık ders almalıyız.

Bu sezonki kadro oluşumunu çok daha dikkatli yapmalıyız.

Artık bu kulübün sokağa atacak bir lirası bile olmamalıdır.

Bu kulüpte Alihan Kubalas, Mertan, Samet Ali Kaya, Kubilay Yavuz gibi 2.Lig futbolcularına dünya paralar verdik.

Akıllanmadık, bu sezonda Atabey Çelik, Emre Nefiz, Duhan Aksu ve Onur Atasayar’ı aldık.

Bu sezon yabancılar dahil, bir tane geleceğe yatırım yapacak genç oyuncu alamadık.

En azından bir yıl sonra satıp, para kazanacağımız bir oyuncumuz olsun.

Bunu yapamadık.

Altyapıdan bir tane bile oyuncu yetiştirip, A takıma çıkaramaz mıydık?

… … …

Bunları yapamadık.

Bu sezon yeni bir sayfa açmalıyız.

Bu ilin değerlerine sahip çıkalım…

Daha heyecan duyacak, aidiyet duygusu olan oyuncular tercih edelim…

Tribüne değil, takım için oynayan oyuncular alalım.

Bunu en çok hissedecek, bu ilin futbolcularına kapılarımızı açalım.

Dün Derincesporlu Murat Arda Ayhan için yazdım.

Bu oyuncu Fenerbahçe’ye gidiyor, biz niye alamıyoruz diye…

Yazının altına Başkanımız Recep Durul yorum yapmış.

Bu oyuncuyu istediğini, Derincespor Başkanı Erdinç Şehit’in Fenerbahçe’ye söz verdiklerini hatırlattı…

… … …

Niye Fenerbahçe de, Kocaelispor değil…

Bunu gerçekten anlayamıyorum.

Gelecek yıl Süper Lig’de yabancı oyuncu sayısı düşürülecek ancak sahaya çıkacak yabancılarda sınırlama olmayacak.

Yani sahaya 11 yabancı oyuncu çıkabilecek..

Bu sistemde yerli genç oyuncuların Süper Lig’de oynama şansı giderek azalacak.

O zaman genç oyuncular Süper Lig’i değil de, alt ligleri tercih etmelidirler.

Hele Fenerbahçe gibi büyük kulüpler bu şartlarda genç oyuncuları oynatma şansı az olacak.

Derincesporlu Murat Arda Ayhan gibi oyuncular da kariyerlerini belirlerken, bu kıstaslara dikkat etmeliler.

Derincesporlu Murat Arda’nın tercihi de Fenerbahçe değil, Kocaelispor olmalıdır…

… … …

Erdinç Şehit, Derincespor’u alırken yaptığı ilk açıklamada, “Biz Kocaelispor’un altyapısı olacağız” demişti.

Bu nasıl altyapı?

Elindeki genç oyuncuyu Kocaelispor varken, niye Fenerbahçe’ye veriyorsun?

Bence bu hatadan dönülmelidir.

Murat Arda, Kocaelispor’a yakışır…

Hatta Derincespor orta sahasında oynayan diğer genç isim devre arasında Niğdespor’dan alınan Ömer Faruk Çalışkan da…

Başkan Recep Durul, Erdinç Şehit’ten sadece Murat Arda’yı değil, Ömer Faruk’u da istesin.

Bizim takımda ne Murat Arda, ne de Ömer Faruk gibi orta saha oyuncuları var.

Bu iki oyuncu da gelişimlerini bizde daha iyi yapabilirler…

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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