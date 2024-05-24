Kartal Kayra Yılmaz’ı keşke alabilsek 

9 Haziran’daki kongre için başkan adaylığını ilk açıklayan isim olan Recep Durul’un TV-41’deki 3.Devre programında camiayı en çok heyecanlandıran sözleri sanıyorum kadro yapılanmasında İzmitli futbolcuları tercih edeceklerini söylemesiydi. Üstüne bu konuyu Ertuğrul Hoca ile de konuştuğunu ve olumlu baktığını belirtti. Taraftarın ne zamandır genel anlamda böyle bir isteği, beklentisi var. En azından şu takımda 41 numaralı formayı verebilecek bir İzmitli olmalı diye düşünüyor taraftarlar.

KİMLER VAR, KİMLER

G. Saraylı Kerem, Pendikli Erencan ve yurt dışında kariyerine devam eden Merih en azından bir-iki yılda kadromuza katabileceğim futbolcular değil. Kayserispor’dan Kartal Kayra Yılmaz, G.Birliği’nden Melih Bostan, G.Antep’ten Ertuğrul Ersoy, Keçiörengücü’nden Melih İnan, İstanbulspor’dan Eslem Öztürk yeni sezon kadro yapılanmamız için düşünülebilecek, alınabilecek isimler olarak öne çıkıyor. Hepsinin farklı özellikleri var, gelirlerse katkı sağlarlar, aidiyet duygusuyla daha bir coşkulu oynarlar.

ORTA SAHA İÇİN GEREKLİ

Geride bıraktığımız sezon en büyük sıkıntıyı orta sahada çektik. Dolayısıyla yeni sezonda o bölgeye doğru isimler almalıyız. Geçen sezon Süper Lig ekibi Kayserispor’da oynayan Kartal Kayra Yılmaz çok başarılı bir performans gösterdi. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş’tan kiralık olarak gitmişti, sezon bitiminde geri dönecek. Mutlaka Süper Lig takımları ilgilenecektir ama bonservisiyle veya kiralık bu futbolcuyu kadromuza dahil edebiliriz, en azından girişimde bulunmayız diye düşünüyorum.

41 NUMARALI FORMA İÇİN

Geçmişte babasıyla görüşmelerimiz oluyordu. Ailece Kocaelispor’u istiyorlardı. Ama böyle bir girişim şimdiye kadar olmadı diye biliyorum. İstersek, olabilir gibime geliyor. Ertuğrul Sağlam gibi bir avantajımız var. Beşiktaş’ın sembol isimlerinden biri. Hatırını devreye sokup Siyah-Beyazlı kulüp yöneticilerini ikna edebilir. Yine belirtiyorum, kolay değil bu transferi yapmak. Ama dememek, istemek lazım. Kartay veya diğerleri, umuyorum yeni sezonda 41 numaralı formayı verebileceğim en az bir İzmitli futbolcu kadromuzda olur.

Murat Arda Ayhan gerçekleri

17 Ocak 2024’te yani yaklaşık 5 ay önce köşemde, “Yeni bir yıldız, yeni bir Arda geliyor” başlığıyla bahsetmiştim Belediye Derincesporlu Murat Arda Ayhan’dan. Söz konusu yazımı, “Birçok Süper Lig takımının yakın takibe aldığı ve transferi için Belediye Derincespor’un kapısını çalacağı belirtiliyor. Karamürsel’den Merih Demiral, Gölcük’ten Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek, son dönem kentimizin Türk futboluna armağan ettiği yıldızlar. Bu isimlere şimdi yenisi ekleniyor. Yakın geleceğin yeni Arda Güler’i, Murat Arda Ayhan geliyor. Kocaelispor geçmişte o yıldızları avucunun içinden kaçırmıştı. Umuyoruz ki, Murat Arda’da aynı yanlışa düşülmez” diye bitirmiştim.

UĞUR HOCA KÖŞESİNDE YAZDI

Dün sevgili Uğur Uludağ köşesinde Murat Arda’nın Fenerbahçe’ye gideceğini yazmış. Böylesi bir yetenekle Fenerbahçe’nin ilgilenmesi son derece doğaldır. Ayrıca malum kulüp başkanı Erdinç Şehit’in Sarı-Lacivertli kulüple yakınlığı biliniyor. F.Bahçe Türkiye’nin pek çok yerinde yetenekleri takip ediyor, bünyesine alıp kiralık vererek gelişimini sağlıyor, sonra oynatıyor. Bizim İsmail Yüksek buna son örnektik. Hoş Fenerbahçe izlemese bile Erdinç Başkan, “Bizim takımda iyi bir yetenek var, gelip görün” derdi, belki de demiş, öyle gelip izlemişlerdir. Tabi hepimiz, avucumuzun içindeki futbolcuyu biz neden almıyoruz da Fenerbahçe’ye gitmesine seyirci kalıyoruz diye tepki gösterdik.

DEMEK Kİ, GEÇ KALMIŞIZ

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Uğur Uludağ’ın yazının altına yorum yapmış. Durul Soma maçında izlediği futbolcuyu istemiş ama Erdinç Şehit Fenerbahçe ilgileniyor demiş. Eğer F.Bahçe olmazsa Kocaelispor’a vereceğini söylemiş. Demek geç kalmışız. F.Bahçe bizden önce davranmış. Yoksa Erdinç Şehit ilk talip olan biz olsaydık olumlu bakabilirdi. Ki, dün görüştüğüm sevgili Mustafa Polat, “Düşüncemiz futbolcuyu Kocaelispor’a vermekti” dedi. Avucumuzun içindeki yetenekleri görme konusunda ciddi bir zaafımız var. Bugün için Murat Arda için geçerli bir durum değil bu, yıllardır böyle. Kendi çocuklarımızı görmezden gelme huyumuz var ne yazık ki.

Yapacak şu an bir şey yok. Umalım F.Bahçe vazgeçsin, Erdinç Şehit söz verdiği gibi futbolcuyu bize göndersin. Bu noktada Kocaelispor yönetimi de işi sıkı tutsun, yakından takip etsin süreci. Fenerbahçe vazgeçerse başka bir kulüp devreye girmesin.

Muhatap elbette yönetim

Sezon başında basın sözcüsü Tuncay Arıcan’ın basın toplantısındaydım. Arıcan Kocaelispor dergisini ilk olarak gündeme getirdi. İstanbullu İskelet Medya adlı bir firmayla anlaştıklarını söyledi.

5 AYDIR TIK YOK

Mutlu olduk, heyecanlandık. Süper Lig hedefi koyduğumuz sezonda aylık dergi çıkartmak güzel bir işti. Çağrılar yaptık, abone olun dedik. Bununla yetinmedim, kendim de 1300 TL parayı yatırıp 1 yıllığına abone oldum. Ancak en başta aksaklık oldu. Ağustos dendi ilk sayısı aralıkta çıktı. Sonrasında tık yok. 5 aydır dengi yayınlanmıyor. Abone sayısının düşük olmasından kaynaklı maliyet açısından sıkıntı vardı biliyoruz. Ama ilgili firmayı kurtarmıyorsa, derginin yayını sonlandırsa, bunun kamuoyuna aktarılması lazım. Burada muhatap asla İskelet Medya değil, Kocaelispor yönetimidir.

PARALAR İADE EDİLMELİ

Çünkü Kocaelispor yönetiminin çağırısı üzerine bizler dergiye abone olduk, para yatırdık. Yoksa İskelet Medya yetkilisi gelip toplantı yapmış olsaydı, pek çoğumuz itibar etmezdik. Ortada abonelerin mağduriyeti var. Şahsım da dahil. Para kulübe kalsa sözüm olmaz ama İskelet Medya’ya niye gitsin. Enayi miyiz biz? Kocaelispor yönetiminin bu konuda en kısa sürede derginin yayınının sonlandırıldığını, ilgili firmayla sözleşmenin feshi edildiğini açıklaması ve abone ücretlerinin iadesini de sağlaması gerekiyor. Yönetim İskelet Medya firmasından o paraları tahsil edip abonelik işlemleri yapanlara iade etmeli.