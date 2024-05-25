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Makale Yazısı-

Depremde sadece yüksek katlı binalar mı yıkılır?
Cemalettin Öztürk

Cemalettin Öztürk

Bir kentsel dönüşüm projesinde ister parsel bazlı dönüşüm yapın ister ada bazlı ya da mahalle bazlı dönüşüm yapın, uygulanacak kat yüksekliğini belirleyen dört bilimsel parametre vardır...

Bunlar, dönüşüm katsayısı; 1 metrekare gecekondu alanına karşılık hak sahibinin dönüşüm alanında kaç metrekare inşaat hakkı kazanacağını anlamlandıran katsayıdır. Bu katsayı bire ne kadar yaklaşırsa hak sahibi daha fazla inşaat hakkı ya da imar hakkı kazanır.  

Matematiksel finansal modelleme; Matematiksel model hak sahiplerinin mevcut bina ve evlerine karşı dönüşüm alanında ne kadar metrekare konut ve işyeri alabileceklerini kurgulayan bir modeldir.
Matematiksel model ya imar hakları üzerinden ya da değer üzerinden hesaplanır.
Finansal model, kamu ile hak sahibi arasındaki matematiksel model sonucu oluşan borç alacak ilişkilerini düzenler.

Depremde sadece yüksek katlı binalar mı yıkılır?



Dönüşüm denklemi; Dönüştürülecek gecekondu alanının proje öncesi büyüklüğü ile dönüşüm katsayısını çarparsınız bu eşitliğin karşısına gecekondu sahiplerine verilecek alanın büyüklüğü artı satılacak alanın büyüklüğü, artı donatılacak alanın büyüklüğünü yazdığınızda dönüşüm denklemine ulaşırsınız.

Aslında her şeyi belirleyen şey de budur. Üretilecek toplam inşaat alanı, üretilecek toplam konut sayısı ve dönüşüm alanındaki uygulama projesindeki mimariniz yatay mimari mi olmalı, dikey mimari mi olmalı bilimsel olarak bunu tespit edersiniz.

Hamaset yaparak buyurgan bir tarzla bilimsel gerçekliği olmadan yatay mimari yapalım, düşük katlı konut veya bina yapalım doğmasından da kurtulmuş olursunuz. Klasik müzikte kullanılan çello ile keman seçimi arasındaki fark gibi bir şey.

Depremde sadece yüksek katlı binalar mı yıkılır?



Siz duygusal davranıp duygusal zekânızla karar vermek isterseniz kemanı seçersiniz ama her şeyin bir sınırı var biraz da akıl ve düşünme derseniz çelloyu seçersiniz.

Fizibilite analizi;  Fizibilite analizi ise gelir gider tabloların ve yatırım kalemlerini bina, keşif, metraj bedellerini içeren bir analizdir. Yatırımın uygulanabilir olup olmadığını fizibilite analizi yoluyla öğreniriz. Burada amaç, gelirlerin giderlere eşit olmasıdır. Daha açık ifade etmem gerekirse bunu dönüşüm aktörlerinin çıkarlarının örtüştüğü başa başnoktası diyebiliriz.
Mali açıdan sayısallaştırırsak gelirlerin harcamalardan büyük olduğu zarar etmeyeceğimiz biraz proje kârının olduğu kat yüksekliği projemizin yatay mimari mi dikey mimari mi olması gerektiğini belirten kat yüksekliğidir.

Kâr; gelirler-maliyetler büyüktür, 1 denklemini sağladığımız nokta kat yüksekliği. Eğer bir kentsel dönüşüm projesinde yukarıda saydığım parametreleri uygularsanız başarılı olmanız kaçınılmazdır.

Depremde sadece yüksek katlı binalar mı yıkılır?



Hiç kimse kâr etmeyeceği bir dönüşüm projesinin yüklenicisi olmaz. Hiçbir hak sahibi, çıkarlarını ortalama olarak sağlayabildiği dönüşüm katsayısını bulmadan gecekondusunu ve arsasını vermez.

BELEDİYELER KENDİ BÜTÇESİNDE FİNANSE ETMEZ...

Hiçbir belediye kurumu zarara uğratacak ve sırf yatay mimari elde edeceğim diye bir dönüşüm projesini kendi bütçesinden finanse edemez. Ederse kurumunu zarara uğratır.

Belediyeler dönüşüm projesini yatay mimari uğruna sübvanse ederlerse o dönüşüm projesi amacının dışına çıkar.

Plan tadilatı, betonlaşma, yoğunluk kavramları göreceli kavramlardır. Herkesin dönüşüme bakışı, ideolojik görüşü, entelektüel düşünce tarzı, kişisel inançlarımız bilimselliğin önüne geçemez. Ayrıca kendinize dönüşüm yapacak ne bir özel sektör şirketi bulursunuz ne de kamu idaresi. Eğer dönüşüm alanının zemin etütleri sağlam ise, size dönüşüm alanında geniş hareket alanı sağlıyorsa, dönüşüm aktörlerinin beklentilerini karşılayan başa başnoktası kat yüksekliğine ulaşabilmişseniz o projeyi uygulamanız size başarıyı getirecektir.

Yüksek katlı konutlar depremde yıkılır mantığı doğru değildir...

Örneğin, 1999 Gölcük depreminde pek çok bina yıkıldı ama Yahya Kaptan Mahallesinde 10 kattan fazla yüksek binalara hiçbir şey olmadı, hatta zemin alüvyon olmasına rağmen olmadı.

Çünkü depremde yıkılan pek çok bina uygulamada yaşanan sorunlar sebebiyle yıkıldı, binanın taşıyıcı sistemi demiriyle, betonuyla, diğer bağlantı unsurlarıyla inşaat tekniğine uygun yapılmadığında depremde ölüm kaçınılmazdır.

ABD’de Manhattan bölgesi bataklık bir bölgede kurulmuştur.
Devasa yüksek binalar vardır.
Mücahit ağabeyin kitabında tüm bu gerçekler bütün çıplaklığıyla anlatılmaktadır...

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Yazar Cemalettin Öztürk - Mesaj Gönder --- Okunma

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