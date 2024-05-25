KOÜ’de söyleşide anlatamadıklarım

Daha önce de yazdım, “ Kocaeli Üniversitesi’nin kentle diyaloğunu önemsiyorum. Ama adı üzerinde diyalog, tek taraflı olmaz. Üniversitenin kentle bağının güçlenmesi için bize de görevler düşüyor. Bu tespitten hareketle, kendi sektörümüzün üniversite ile olan ilişkilerinde üzerime düşen görevleri hep yerine getirmeye çalışıyorum. KOÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ile bu anlamda sürekli temas halindeyiz.”

YEREL BASIN SÖYLEŞİSİ

6 ay kadar önce Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Genç Açı grubunun davetlisi olarak üniversitedeydim. KOÜHA’da aktif görev yapan öğrencilerle sohbet etme fırsatı bulmuştum.

Geçtiğimiz hafta bir kez daha KOÜ’de etkinlikteydim. İletişim Festivalinde Yerel Basın söyleşisi vardı. İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gürsoy Değirmencioğlu moderatörlüğünde yapılan söyleşiye Çağdaş Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin ve Demokrat Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Soysal ile birlikte katıldık.

Çok keyifli bir söyleşi oldu.

Aradan vakit geçti ama bir türlü yazamadım. Fırsat buldum kaleme alıyorum, size hem etkinliği hem de orada anlatamadıklarımı anlatacağım.

ÇETİNKAYA’NIN ORGANİZASYONU

Sevgili Doç. Dr. Aysel Çetinkaya söyleşinin mimarı, davetine icabet ettik. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki tarafından çok güzel ağırlandık. Bir buçuk saat kadar süren söyleşi çok keyifli geçti. 10’ar dakika kadar konuştuk sonra da öğrencilerin sorularını cevapladık. Banu Küçüksaraç, Tümay Mercan ve Gamze Cılızoğlu da programda bizi yalnız bırakmadı.

Sadun abi eskilerden, Mevlüt ise esprili bir şekilde mesleğin ilk yıllarında yaşadıklarından bahsetti.

Bana gelince…

Aslında yerel basının sorunlarına değinmek isterken daha geniş bir perspektifi anlatmak zorunda kaldım.

SÖYLEŞİDE NELER ANLATTIM

Peki, neler anlattım. Özetleyeyim:

Bir- Yerel gazeteciliğin önemi: Küresel bir köye dönüşen dünyayı anlamak takip etmek önemli ancak bulunduğunuz nokta aynı oranda kıymetli. Ulusal basında bulamayacağınız tüm detayları yerel basın verir. Bu nedenle bulunduğu yere aidiyet duymak köklerini hissetmek isteyen herkes için yerel basın ilaç gibidir.

İki- Gerçek ve yalın habere ulaşabilmenin önemi: sosyal medyanın, medyanın önüne geçtiği iddiası doğru değil. Sosyal medya kirli bir mecra. Aksine sosyal medyanın bu hali nedeniyle gazetecilik çok daha önemli bir hale geldi. Okur, doğru, objektif ve hızlı haber servisini önemsiyor.

Üç- Kocaeli’de yerel basın: Son dönem kökleri 1970’de başlayan “Günaydın” hamlesiyle şekillenen, taşra baskısı kültürü nedeniyle bağımlılık yapan Kocaeli yerel basını, bugün de –yerel anlamda- Türkiye’nin en güçlü gazete ve gazetecilerini barındırıyor. Okurun güveni en üst seviyede.

YEREL BASININ SORUNLARI

Orada yerel basın sorunlarını istediğim gibi anlatamadım. Sorularla bambaşka bir sohbetin içine girdik. O nedenle tarihe bir not düşmek adına burada bir kez daha yazacağım. İşte yerel medyanın, gazetelerin sorunları:

Bir- Yüksek baskı maliyetleri: Kağıdın yurtdışından geliyor olması nedeniyle baskı maliyetleri çok arttı. Biliyorsunuz, Kocaeli’nde resmi ilan gazeteler ortak karar alarak 2022 başında sayfa sayılarını 16’dan 12’ye düşürdü. Bugün 12 sayfa bile fazla kalıyor. Yasal zorunluluk nedeniyle herkes bu sayfa sayısında duruyor.

İki- Reklam verenlerin azlığı: Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yerel basına reklam verenlerin sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Eski reklam veren oranlarını yakalamak mümkün değil.

Üç- Personel istikrarı, maaş ve uzmanlaşma sorunu: Yerel basın az sayıda personel ile çalıştığı için belli alanlarda uzmanlaşmış personel barındıramıyor. Eskiden sadece asayiş, sadece siyaset ya da sadece ekonomi haberleri yapan muhabirler vardı. Şimdi sadece spor servisi için ayrı personel bulunduruluyor. Maaşlar nedeniyle de daha iyi iş bulanlar ayrıldığı için nitelikli personel barındırmak da zorlaşıyor. Biz bunu aşmak için maaş iyileştirmelerini yaptık. Ancak enflasyonist ortam kısa zamanda böylesi güzel hamleleri bile boşa düşürüyor.

Dört- Baskı gruplarının yerel basını yönlendirmek istemesi: Yerel basın şehirle sınırlı dar bir çevreye hitap ettiği için kentin baskı gruplarının etkisine daha çok açık. Yerel basın sadece iktidar değil reklam verenler, kentte etkili gruplar gibi birçok yapının etkisinde kalabiliyor. Bu hep böyleydi ama basının gücü anlaşıldıkça bu baskı da artıyor.

Beş- İçerik sorunu: Bundan 10 yıl önce yerel gazetelerin sanat sayfaları, ekleri vardı. Bugün artık yok. Birçok toplumsal hassasiyete dikkat çekilirdi. Ayrıca özel haber ve söyleşi üretimi çok düştü. Ajans, kurum bilgi notlarına bağlı bir gazetecilik gelişti. Neyse ki Özgür Kocaeli hala özel haber ve söyleşi noktasında çok iyi durumda… Bakın son günlerde göreve seçilen muhtarlara tek tek gidiyoruz. Sayfa homojenliğini de koruyoruz ama hiç biri artık kolay olmuyor.