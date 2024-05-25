Süper Lig’den geldi, yatarak para kazandı

Kocaelispor’un geçtiğimiz sezon 1.Lig’de yaptığı transferlerin yetersizliğini futbolcularımızın performansını gördüğümüzde çok daha net görebiliyoruz.

Süper Lig’de gelen oyuncular bile takıma katkı sağlayamadı.

Bu oyuncular arasında sol bek Onur Atasayar da var.

Onur Atasayar, sezon başında Süper Lig’den düşen Ümraniyespor’dan transfer ettik.

Bu oyuncu Bursaspor forması da giydi.

1995 doğumlu olan Onur Atasayar, baktığımız da çok fazla yaşı da yok.

Hatta futbolda en verimli yaşında.

Onur Atasayar, ligin ilk yarısında biri Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 maçta forma giydi.

Kupada Alanyaspor, ligde ise Boluspor, Adanaspor ve Altay maçlarında ilk on birde, Eyüpspor karşılaşmasında da 69.dakikada oyuna girdi.

Ligin ilk yarısında beş maçta oynadı, sonraki maçlarda forma şansı bulamadı.

Ve ligin ikinci yarısı öncesinde de kadro dışı bırakıldı.

Takım ligin ikinci yarısında kampta iken Onur Atasayar dahil, 2-3 isime kulüp bulmaları istenmişti.

Emre Nefiz ve Atabey Çiçek devre arasında takımdan ayrıldı.

Onur Atasayar, kulüp bulamadığı için takımda kaldı.

Kadro dışı olduğu içinde takımda antrenmanlara çıkamadı, altyapıda kendisine verilen antrenörle 6 ay tek başına çalıştı.

Bir futbolcu için çok kötü bir durum…

Maç oynamıyorsun, tek başına bireysel antrenman yapıyorsun…

O dönemde yazdım.

Onur Atasayar neden gitmedi diye...

Çok ilginçtir geçen yıl biz transfer ettiğimiz oyuncuların büyük bölümü ile iki yıllık anlaşma yaptık.

Neden iki yıl anlaşma yaptık, bunu anlamadım…

Hani genç oyuncu olsa, belki bonservis parası alırsın.

Devre arasında Onur Atasayar’ı bedava verdik kimse almadı.

Çünkü Kocaelispor’dan aldığı parayı başka kulüpler veremedi.

Çok da güzel bir sözleşme yapmış.

Oynamadan da parasını alıyor.

Neden gitsin ki?

… … …

Onur Atasayar’a geçen yıl oynadığı 4 lig maçı için 3-4 milyon TL verdik…

Onur Atasayar’ın önünde daha futbol oynayacağı yıllar var.

Bu oyuncu neden bir yılını harcadı, bunu anlamış değilim.

Bu oyuncunun sözleşmesi devam ediyor.

Bu sezon başında kampa davet edilecek, yine oynama şansı olmadığı için bir yıl daha oturarak parasını alacak.

Çünkü sözleşmesi 2025 yılında bitiyor…

Aynı durumda olan Emre Nefiz, alacağının bir bölümünü de bıraktı, devre arasında ayrıldı.

Onur Atasayar bunu yapmadı.

… … …

Kocaelispor, geçen yıl 30’dan fazla oyuncu transfer etti.

Gelenler, gidenler…

Boşa giden paralara…

Bunların hepsi sezon başındaki bilinçsiz kadro yapılanmasından kaynaklanıyor.

Çok ilginçtir ki, geçen yıl sol bek de oynattığımız hiçbir oyuncudan katkı alamadık.

Onur Atasayar gitti, Süper Lig’den başka bir oyuncu geldi.

Kasımpaşa’dan aldığımız Duhan Aksu da olmadı…

Hem Onur, hem de Duhan…

İkisi de çok yumuşak, defansif özellikleri zayıf futbolcular.

Hani Onur Atasayar da hata yaptık.

Aynı özellik de başka bir oyuncu alıyoruz…