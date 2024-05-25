Kartal Kayra Yılmaz’ın babasıyla görüştüm

Dün köşemde yeni sezon planlamasında düşünülen İzmitli futbolcuları gündeme getirmiş ve özellikle Kayserispor’da iyi bir sezon geçiren Kartal Kayra Yılmaz’ın alınması gerektiğine vurgu yapmıştım. Yazımda Kartal’ın babasıyla daha önce görüştüğümden ve gelmek istediklerinden falan söz etmiştim. Hatırlanacağı gibi 11 yıl aradan sonra 1.Lig’e döndüğümüzde yetenekli futbolcunun adı çok geçmişti.

2026’YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Dünkü yazımın ardından babası Mustafa Yılmaz ile 10-15 dakikalık telefon görüşmesi yaptım. Oğlu Kayseri’de bir sezon kiralık oynayacağı için geçici süreyle bu kente taşınmışlar, yani çocuklarını yalnız bırakmamışlar. Kartal kiralık gittiği Kayseri’de son maçını yarın oynayıp sonrasında bonservisine sahip Beşiktaş’a dönecek. Yetenekli ismin Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesinin 2026’ya kadar olduğu bilgisini de vereyim. Kartal’ın 4 yıllık bir profesyonel lig kariyeri var. 3 sezon Ümraniye, bir sezon da Kayserispor’da kiralık oynamış.

BABASININ KIRGINLIĞI VAR

Malum kiralık futbolcular genelde gittikleri takımlarda fazla süre alamazlar. İstisnalar elbette var, biri bizim Emir, diğeri de Kartal. Babasının söylediğine göre Kartal Kayra’nın 86’sı ilk 11 olmak üzere bu süreçte 110 resmi maçı var. Çoğu Süper Lig. Baba Karabük doğumlu ama Kartal İzmit’te dünyaya gelmiş. Büyükşehir Kağıtspor çıkışlı. Babası memleketinin plakası olan 78 numaralı formayı giymesini istemiş ama Kartal hep 41 numarayı tercih ediyor. Kocaeli kentine karşı bir aidiyet hissediyor. Babası Mustafa Yılmaz, Kocaelispor’u yönetenlere kırgın.

SÜPER LİG’TEN TALİPLERİ VAR

Daha önce 1.Lig’e çıktığımızda dediğim gibi adı çok geçmişti. Ama kimse arayıp sormamış ne kendisini, ne futbolcuyu. Ki, Ümraniyespor’da çok başarılı bir sezon geçirdiği halde. Bu sezon başı Recep Uçar yakından bildiği futbolcuyu Kayserispor’a getirmiş. Ayrıldıktan sonra gelen Burak Yılmaz’ın zaten takım arkadaşıymış. Süper Lig’de bölgesinde sezonu en iyi geçiren isimlerden biri. Yurt dışından, içerden çok takibi var. Eyüp ile Göztepe’nin yakın markajı varmış.

KOCAELİSPOR’U SEVİYORUZ

Babasına yeni sezon için Kocaelispor’da Kartal’ın adının geçtiğini söylediğimde, “Beşiktaş’ın futbolcusu. Takımda tutarlar mı, yine kiralık verirler mi bilemiyoruz. Ben 30 yılımı Kocaeli’nde geçirdim. Oğlum orada doğdu. Kente ve Kocaelispor’a ayrı bir sevgimiz var. Oğlumun Yeşil-Siyahlı formayı giymesini cani gönülden isterim. Kendisinin de böyle bir arzusu var. Ayrıca Ertuğrul Hoca’yı da çok severim. Hayırlısı diyebilirim” dedi.

BİRAZ ZOR GİBİ AMA OLABİLİR

Sonuçta iyi bir sezon geçirmiş. Beşiktaş kendi kadro planlamasında da değerlendirebilir. Süper Lig’den talipliler de sırada. 1.Lig’de olduğumuz için bizim şansımız biraz zor gibi gözükse de, en azından girişimde bulunmak, görüşmeler falan yapmak lazım. Üç yıl önce bunu yapmış olsaydık, gelmeye hazırlarmış. Sonuçta bu çocuk İzmitli, Kocaelispor’da oynamayı istiyor. Babası da öyle. Kiralık verilmesi söz konusu olursa Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş’ı ikna edebilir. Böylesi şanslarımız var. Haydi bakalım,hayırlısı.

İsmetpaşa’da bana edilen meşhur tezahürat!

Malum köşe yazılarımız gazetemiz tarafından sosyal medya platformlarında yayınlanıyor. Onlardan biri de Facebook. Bu sosyal medya platformunda diğerlerinden farklı olarak yorum yapanların kimliklerini belirtmesi gerekiyor. Ancak bu platformda diğerleri gibi yorumların onaydan geçmesi, onaylandıktan sonra yayınlanması gibi bir durum olmuyor. Kişi doğrudan yorumunu yazabiliyor. Varsa bir küfür, hakaret falan siliniyor ama bunlarda uğraşmak da hiç kolay olmuyor.

BURAK ÇETİNBAŞ’IN YORUMU

Açık söyleyelim Özgür Kocaeli Gazetesi’nin Facebook sayfasında köşeme yapılan yorumları fazla takip etmiyorum. Birisi hakkında şunlar yazılmış falan derse bakıyorum. Önceki gün de öyle oldu. Bizim Uğur Uludağ dünkü yazıma çok ağır yorumlar geldiğini söyledi. Şöyle bir baktım. Birisi fırıldak diye yazmış, diğerlerinin yorumları kabul edilebilir gibi. Sadece Burak Çetinbaş’ın yorumu sıkıntılı. Şunları yazmış Burak Çetinbaş: “Hayrettin İsmetpaşa'da sana edilen meşhur tezahüratı burada hep beraber tekrar ediyoruz. İzmit şehrinden keşke defolup gitsen moruk”

90 DAKİKA KÜFÜR ETTİLER

Yaşı genç olanlar bilmez. Sözünü ettiği İsmetpaşa Stadı’daki meşhur tezahürattan kastı, 2008-09 sezonunda Süper Lig’de Hacattepe ile oynadığımız maçta yaşananlar. Kocaelispor taraftarı çok iyi hatırlar. Dönemin başkanı kulübü uçurumu sürüklüyordu ve ben de kendisi hakkında çok ağır eleştirilerde bulunuyordum. Bir anlamda camiayı uyarıyor, bu adamdan kurtulmalıyız diye haykırıyordum. O dönem bir grup mevcut başkanın kayıtsız şartsın arkasındaydı. Destekledikleri isimle ilgili eleştiri yapıyorum diye söz konusu maçta sahayı bırakıp 90 dakika bana küfür ettiler.

TAKDİR CAMİANINDIR

Sonraki yıllarda ne olduğunu sanıyorum hepimiz iyi hatırlıyoruz. Kulüp borç batağında bırakıldı ve yıllarca transfer tahtası kapalı olduğu için amatör liglere kadar düştü. Burak Çetinbaş’ın kast ettiği olay, daha doğrusu o meşhur tezahürattan kastı bu. O zaman iyi yapmışız, bugün yine yapıyoruz diyor. Bir anlamda o dönemin başkanını eleştirdiğim için küfürleri hak ettiğimi söylemeye getiriyor. Yani o dönemi, Kocaelispor taraftarına yıllarca acı çektiren söz konusu başkanı savunuyor. Bu kadar net. Diyecek bir şeyim yok. Takdir camiamızın.

Elinin değmesi yetiyor!

Selahattin Dinçel Aydınspor ve Kırşehir’i şampiyon yaptıktan sonra bize geldi. Engin Korukır’ın bıraktığı bayrağı aldı ve üst üste galibiyet rekoru kırarak Yeşil-Siyahlı ekibimizi 2.Lig’e taşıdı. Bizden sonra aynı başarıyı Fethiyespor’da yaşadı.

MÜTHİŞ BİR KARİYER

Önceki sezon başında Mersin’deydi, erken bıraktı ama takım şampiyon oldu. Bu sezon başında Elazığspor’un başındaydı. Kartepe’deki hazırlık kampını ziyarete gitmiştim. Takımı yine erken bıraktı ama o Elazığspor takımı şimdi Play-Off finali oynayacak, belki de 2.Lig’e yükselecek. Kuşkusuz kariyerinde başarısız olduğu takımlar da var ama saydıklarıma teknik adamın ulaşması hiç kolay değildir.

KOCAMAN BİR ALKIŞ

4 takımı şampiyon yapmış. Kadrolarını kurduğu, sezon başı hazırlıkları yaptırdığı iki takımdan biri şampiyon oldu, diğeri finalde. Adeta elinin değdiği takımı uçuruyor, her türlü takdiri hak ediyor. Egesi, Marmara’sı, Doğu Anadolu’su Akdeniz’i Türkiye’nin pek çok coğrafyasında, birçok kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kocaman bir alkış o zaman Selahattin Dinçel’e.